Коваленко предупредил о новой тактике РФ с массированными ударами по Украине

Александр Коваленко
23 мая 2026, 19:10
Становится очевидным, что после массированного комбинированного удара по Украине длившегося с 13 по 14 мая, РОВ выходят на системный террор массированными ударами.
Военные РФ нанесли удар по Одесской области
Военные РФ нанесли удар по Одесской области / Коллаж: Главред, фото: Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА)

На фоне роста интенсивности российских воздушных атак Украина сталкивается с новым этапом системного ракетно-дронового террора. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко анализирует масштабы применения Россией дронов Shahed, баллистических ракет и комбинированных ударов в мае 2026 года. Автор обращает внимание на изменение тактики РФ, концентрацию ударов по уязвимым регионам и риск регулярных массированных атак в ближайшие недели. Публикуем ключевые мнения автора.

За третью неделю мая 2026 года РОВ применили по Украине 1 368 дрон-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и приманок "Гербера"/"Пародия", из которых сбито было около 1 263 или 92% целей.

Всего за 3/4 мая (21 день) РОВ применили по Украине 5 558 дронов, из которых перехвачено было 5 193 цели или 94%.

В течение недели РОВ провели массированный комбинированный налёт/удар в ночь на 18 мая, в ходе которого противником было применено 542 дрона, из которых было сбито 502 цели.

В целом, не смотря на то, что третья неделя мая стала менее интенсивной по налётам РОВ, стоит ожидать в этом месяце абсолютного рекорда применения этих средств террора. Напомню, что предыдущий рекорд был установлен в прошлом месяце, в апреле – 6 441.

В течение третьей недели мая 2026 РОВ осуществили в рамках массированного комбинированного налёта дронов в ночь на 18 мая и ограниченный комбинированный ракетный удар по Украине. В ходе ракетного удара были применены следующие средства:

  • 9М723/KN-23/5В55 – 14 ракет;
  • 9М727/728 "Искандер-К" – 8 из которых сбито было 4 ед.

Так же, с 15 по 21 мая противник применил одиночно:

  • 9М723 – 6/0 ед;

Таким образом, суммарно в течение третьей недели мая было применено:

  • 9М723/KN-23/5В55 – 20/0 ракет;
  • 9М727/728 "Искандер-К" – 8/4 ед.

В целом, за 3/4 мая (21 день) противник применил 117 ракет, из которых было перехвачена 56 целей или 47%. Согласно номенклатуре этот комбинированный комплект имеет следующий вид:

  • Х-101 – 35 ракет, из которых было сбито 29 ед.;
  • 9М723/KN-23/5В55 – 60 ракет, из которых было сбито 11 ед.;
  • 9М727/728 "Искандер-К" – 8/4 ед;
  • Х-59/69 – 5/4;
  • Х-31П – 5/5 ед;
  • Х-47М2 "Кинжал" – 3 ед;
  • Х-35 – 1 ед.

Как видно из статистики баллистические средства поражения, после двух месяцев проседания, снова становятся основным инструментом террора у РОВ и концентрируются для ударов по тем городам и областям, которые наиболее уязвимы к этому типу ракет ввиду отсутствия защиты посредством ЗРК Patriot.

Так, становится очевидным, что после массированного комбинированного удара по Украине длившегося с 13 по 14 мая, РОВ выходят на системный террор массированными ударами раз в неделю-полторы, со всеми сопровождающими этот процесс мероприятиями.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

война в Украине Александр Коваленко война России и Украины
