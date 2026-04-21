Коваленко объяснил, почему заявления РФ о захвате Луганщины - фейк

Луганскую область российские войска, согласно версии Генштаба ВС рф полностью захватили ещё в июле 2022 года.

https://opinions.glavred.info/kovalenko-obyasnil-pochemu-zayavleniya-rf-o-zahvate-luganshchiny-feyk-10758308.html Ссылка скопирована

Герасимов и фронт / Коллаж: Главред, фото: скриншот с DeepState, kremlin.ru

Пока российские власти пытаются демонстрировать "успехи" на фронте, официальные заявления военного руководства РФ все чаще вызывают сомнения в их подлинности. В своем анализе военно-политический обозреватель Александр Коваленко разбирает очередные заявления начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы полном контроле Луганской области и масштабных территориальных достижениях в 2026 году. Эксперт объясняет, как эти цифры соотносятся с реальными событиями на фронте, и почему российская статистика может быть существенно завышена. Публикуем ключевые мнения автора.

Не прошло и погода, а начальник Генштаба ВС рф Валерий Герасимов, в ходе визита на пункт управления общевойскового объединения Южной группировки опять объявил про полный контроль территории Луганской области, или как её оккупанты называют, некой "ЛНР".

Помимо привычной шизофрении от Валерия Герасимова про захват Луганской области, он озвучил ещё один фейк, а именно – с начала 2026 года РОВ захватили более 1 700 км² территории Украины.

видео дня

Что тут скажешь…

Луганскую область российские войска, согласно версии Генштаба ВС рф полностью захватили ещё в июле 2022 года. Именно тогда, 3 июля, впервые прозвучал этот бравурный фейк, который с периодичностью раз в полгода, но обязательно кем-либо из официальных российских лиц повторяется. Правда, в этот раз прямо таки фальстарт.

Дело в том, что буквально три недели назад российское МО выступало с аналогичным заявлением.

В целом же, ситуация на остающимся под контролем СОУ участке Луганской области, за это время кардинальным образом не изменилась. Украинские войска продолжают контролировать на сегодняшний день в Луганской области участок площадью около 80 км².

В частности, СОУ удерживают позиции в районе села Надежда, на правом берегу реки Жеребец, а так же Новоегоровки, района леса Пшеничного. Так же удерживаются позиции в районе Грековки – Западный лес.

Похоже, российское командование решило округлить захват Луганской области и добавить пенсионеру в бункере немного настроения. При этом деда сначала порадовало МО, а теперь доклад от Генштаба в папочке принесут. Вот потеха-то старому, больному человеку!

Далее, насчёт 1 700 км²…

С начала 2026 года РОВ захватили 622 км² территории Украины, потеряли 111 340 личного состава или в пропорции 179 тел/1 км², а темп захвата территорий в среднем составил 5,6 км² в сутки.

То есть, Валерий Герасимов, в своём докладе почти в 3 раза завысил реальные цифры по захвату украинских территорий. Если бы российские войска и вправду с начала 2026 года захватили более 1 700 км² территории Украины, то они бы уже контролировали Купянск, Купянск-Узловой, стояли бы по правому берегу реки Оскол, вели бы городски бои в Лимане, находились на окраине Сланяско-Краматорской агломерации, вышли бы за пределы Константиновки и двигались по трассе Н-20 на север.

В некотором смысле, можно говорить о том, что все отчёты Генштаба ВС рф и МО рф завышаются в 2,5-3 раза как минимум, что делает их отчётность на столе путина настолько нереалистичной, что даже простой, ситуативной закредитованностью захвата территорий это сложно объяснить. Похоже, в кредит российские генералы берут не просто те или иные города и населённые пункты, сёла, а всю линию фронта!

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред