Коваленко о ресурсах РФ: сколько еще будет продолжаться воздушный террор

Необходимость накопления, без которого РОВ не может осуществлять в сжатые сроки массированные ракетные удары комбинированного типа.

Удар по Киеву / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Пока Россия продолжает системные воздушные атаки по Украине, актуализируется вопрос ее ресурсов для новых ударов. В центре внимания – объемы накопления дронов и ракет и ритмика их применения. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко анализирует, почему даже значительные запасы не гарантируют немедленного повторения массированных атак. Подробнее о рисках – в материале автора.

На момент совершения массированного налёта РОВ в ночь на 25 апреля у противника, накопленного с 15 апреля запаса дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и приманок "Гербера"/"Пародия" было более 1 000 средств террора. В ходе налёта в ночь на 25 апреля противник применил 619 дронов из которых около 400 были ударного типа. видео дня Из этого делаем вывод – остаток по дронам у РОВ на утро 25 апреля от 400 до 500.

Этот факт как не снижает угрозу, так и не повышает вероятность повторного массированного комбинированного удара в кротчайшие сроки и вот почему.

После суточного террора с 15 на 16 апреля у противника в остатке находилось более 350 дронов, но массированного комбинированного налёта/удара после этого не последовало.

Причины?

Необходимость накопления, без которого РОВ не может осуществлять в сжатые сроки массированные ракетные удары комбинированного типа. Например, применённые в ночь на 25 апреля ракеты Х-101 в количестве 29 единиц это суммарное производственное накопление с начала месяца, с учётом расходования БК 3 и 15-16 апреля и подготовка к удару на 25 апреля.

РОВ осуществляют удары по Украине под завязку, учитывая свои производственные возможности, что отмечается уже не в первый раз.

Этот фактор, не повод для шапкозакидательства, а необходим для анализа дальнейших возможностей противника по продолжению террора и предупреждению угроз, которые могут исходить от РОВ в ближайшее время. На системности массированных комбинированных ударов – один раз в неделю-полторы они строят всю свою стратегию террора тыловой Украины и вряд ли в ближайшей перспективе смогут от неё отказаться в пользу увеличения или учащения ударов. Но сценарии применения имеющегося ресурса могут разнообразными.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

