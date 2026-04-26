Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Коваленко о ресурсах РФ: сколько еще будет продолжаться воздушный террор

Александр Коваленко
26 апреля 2026, 19:10
Необходимость накопления, без которого РОВ не может осуществлять в сжатые сроки массированные ракетные удары комбинированного типа.
Удар по Киеву / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Пока Россия продолжает системные воздушные атаки по Украине, актуализируется вопрос ее ресурсов для новых ударов. В центре внимания – объемы накопления дронов и ракет и ритмика их применения. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко анализирует, почему даже значительные запасы не гарантируют немедленного повторения массированных атак. Подробнее о рисках – в материале автора.

На момент совершения массированного налёта РОВ в ночь на 25 апреля у противника, накопленного с 15 апреля запаса дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и приманок "Гербера"/"Пародия" было более 1 000 средств террора.

В ходе налёта в ночь на 25 апреля противник применил 619 дронов из которых около 400 были ударного типа.

видео дня

Из этого делаем вывод – остаток по дронам у РОВ на утро 25 апреля от 400 до 500.

Этот факт как не снижает угрозу, так и не повышает вероятность повторного массированного комбинированного удара в кротчайшие сроки и вот почему.

После суточного террора с 15 на 16 апреля у противника в остатке находилось более 350 дронов, но массированного комбинированного налёта/удара после этого не последовало.

Причины?

Необходимость накопления, без которого РОВ не может осуществлять в сжатые сроки массированные ракетные удары комбинированного типа. Например, применённые в ночь на 25 апреля ракеты Х-101 в количестве 29 единиц это суммарное производственное накопление с начала месяца, с учётом расходования БК 3 и 15-16 апреля и подготовка к удару на 25 апреля.

РОВ осуществляют удары по Украине под завязку, учитывая свои производственные возможности, что отмечается уже не в первый раз.

Этот фактор, не повод для шапкозакидательства, а необходим для анализа дальнейших возможностей противника по продолжению террора и предупреждению угроз, которые могут исходить от РОВ в ближайшее время. На системности массированных комбинированных ударов – один раз в неделю-полторы они строят всю свою стратегию террора тыловой Украины и вряд ли в ближайшей перспективе смогут от неё отказаться в пользу увеличения или учащения ударов. Но сценарии применения имеющегося ресурса могут разнообразными.

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Джерело

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Коваленко война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Пасха 2026
Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять