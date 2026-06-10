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Копытько объяснил, почему Севастополь нельзя оставлять России даже в истории

Алексей Копытько
10 июня 2026, 19:10
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Украина позволила вымарать из своей истории Крымскую (Восточную) войну.
В Крыму прогремела серия взрывов
Крым и взрывы / Коллаж: Главред, фото: google.com/maps, t.me/Crimeanwind

На фоне войны и борьбы за возвращение оккупированных территорий становится все более острым вопрос сохранения исторической памяти и культурного наследия Украины. Алексей Копытько, военный аналитик и политический эксперт, обращает внимание на то, как российская пропаганда десятилетиями формировала искаженное восприятие истории Крыма и Севастополя. В своей колонке он объясняет, почему защита музеев и культурных памятников является частью более широкой борьбы за украинскую идентичность и почему переосмысление крымского исторического нарратива имеет стратегическое значение для будущего страны. Публикуем ключевые мнения автора.

Впечатлён реакцией части сограждан на информацию о поджоге косоруким российским ПВО панорамы Первой обороны Севастополя.

1. Панорама, Херсонес, Бахчисарай, Музей Леси в Ялте (де-факто уничтоженный), Судак, Коктебель, музей Айвазовского в Феодосии, музеи Керчи и многое другое – это временно захваченные украинские музеи.

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То, что россияне уничтожили музей Сковороды, музей Шухевича, музей в Гуляйполе, музей Чернобыля, а теперь подожгли Панораму (как ранее музей в Мариуполе) – это одинаковая беда.

Уничтожение одних украинских музеев не может быть поводом для радости, когда горят другие, не такие милые вашему сердцу.

В музее находятся оригинальные вещи, являющиеся частью УКРАИНСКОЙ истории. Она богатая и разная. То, что их сейчас подают в извращённой форме, не делает их менее ценными.

Если вы считаете иначе, чего вы тогда цеплялись к несчастному археологу Бутягину, который выкапывал черепки, в месте, которое вам ничего не говорит?

Какое вам дело до Мирмекия?

Чего вы тогда дёргались из-за вывоза картина Айвазовского?

Какое вам дело, что россияне бульдозерами "раскопали" Херсонес и "отреставрировали" ханский дворец?

Какое вам дело до Крыма?

2. Та лёгкость, с которой запад проглотил захват Крыма в 2014 году (и до сих пор живёт в иллюзии, что Крым и условные Сумы – это какие-то разные сюжеты) является следствием успеха российской пропаганды и отчасти – следствием примитивной гуманитарной политики Украины.

Россияне навязали, а украинское государство и общество согласились с полностью извращённой концепцией истории Крыма и – особенно! – Севастополя.

Украина позволила вымарать из своей истории Крымскую (Восточную) войну. Это хуже, чем преступление – это ошибка. Её надо исправлять, а не упорствовать в ней.

Крымская война началась с бомбардировки Одессы и охватывала всё Азово-Черноморское побережье.

На основанном в Херсоне Черноморском флоте до 50% офицеров составляли выходцы из Украины (в т.ч. – представители родов козацкой старшины, ставшие российскими дворянами).

До 70% нижних чинов составляли украинские крестьяне.

Украинский народ вывез на себе Крымскую войну, принёс колоссальную жертву. "Серце горить" - стонет раненый солдат, которого первым увидел граф Лев Толстой в Севастополе (почитайте "Севастопольские рассказы").

Территория до Полтавы представляла собой сплошной полевой госпиталь.

Армию снабжали заводы от Шостки до Луганска.

Население прилегающих губерний выполняло массу повинностей – от обеспечения гужевым транспортом (ж/д ж не было) до снабжения фуражом и др.

Среди героев войны первого ряда настолько много украинцев, что этого не смогла скрыть ни царская, ни советская интерпретация войны.

Пётр Кошка – украинец.

Игнатий Шевченко – украинец.

Список можно продолжать бесконечно.

С какого перепугу мы должны отдавать эту часть истории? Из-за того, что тупое царское командование проиграло войну, которую должно было выиграть?

Просто почитайте, какие ошибки и когда были допущены из-за клинического идиотизма, чванства, напыщенности российских вельмож. Именно они помешали британцам, французам, примкнувшим к ним сардинцам и туркам передохнуть в Крыму (к чему коалиция интервентов была очень близка).

Какое прикладное значение?

Британская аристократия должна не с московскими упырями раскланиваться в память о "последней джентльменской войне". А приезжать в Одессу, Киев, Днепр, Николаев.

Потому что именно там живут потомки тех, кто доблестно сражался в Севастополе.

Обсуждать нюансы поэзии Теннисона и судьбу "лёгкой бригады" тоже уместнее в любом из украинских городов.

И можно не ждать возвращения Крыма, чтобы расставлять эти акценты. Как раз наоборот.

Земля Севастополя пропитана кровью украинцев. Первую оборону Севастополя (на которой выстроен героический миф города) в массе держали украинцы.

Севастополь - это город украинских моряков.

Песню "Легендарный Севастополь" с пропагандистской целью написали только в 1954 году.

Если вы по-настоящему не принимаете эту часть УКРАИНСКОЙ истории как свою, значит, россияне победоносно инфицировали вас вирусом "Новороссии".

О персоне: Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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война в Украине война России и Украины Алексей Копытько
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