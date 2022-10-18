УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Котелок для 15 тысяч оккупантов на Херсонщине

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель общественной инициативы «Права справа»

18 октября 2022, 05:30

Успехи ВСУ создают все предпосылки для успешной деоккупации правого берега Херсонской области.

пленные российские оккупанты
На Херсонщине оккупанты могут попасть в окружение / Андрей Билецкий

После того, как украинские военные прорвали российскую линию обороны на Херсонщине западные военные чиновники стали предполагать возможное освобождение оккупированного региона от армии РФ в течение нескольких следующих недель.

В свою очередь британская газета The Guardian охарактеризовала заявление коллаборациониста Владимира Сальдо, который 13 октября обратился к власти Кремля с просьбой "помочь в организации выезда жителей Херсонской области", как признак того, что совсем скоро оккупированный русскими Херсон может превратиться "в новую линию фронта".

Сейчас происходит успешное продвижение в сторону Снигиревки и в сторону Берислава. После частичной блокады работы Крымского моста, локации оккупационных войск на правом берегу Днепра испытали значительные проблемы, а именно: сделало невозможным подвоз боекомплекта, ведь логистика и ее протяженность увеличилась на четыре дня. Соответственно, главной проблемой сейчас для армии оккупанта является ротация личного состава.

В обзоре британской разведки за 17 октября говорится о том, что россии все труднее обеспечивать снабжение своей группировки на юге Украины в связи с последствиями диверсии на Крымском мосту.

По состоянию на сегодня оккупанты используют в качестве логистической составляющей Новокаховскую дамбу и пытаются построить понтонную переправу с барж в районе Антоновского моста.

Украинские военные активно используют авиацию, что и признают сами оккупанты и доказывает качество и количество нанесенных ракетно-бомбовых ударов по базам россиян.

По информации самих же россиян, ВСУ сосредоточили значительное количество средств поражения. Только за последние сутки Силы обороны Украины отработали 15 авиаударов и 230 огневых задач по районам сосредоточения на тот момент еще живой силы и техники по опорных пунктах и средствах ПВО противника.

Подобные успехи создают все предпосылки для успешной деоккупации правого берега Херсонской области.

Зато все попытки российских войск как-то минимизировать успешное контрпросування ВСУ в Херсонской области терпят поражение. Россияне попытались за счет оперативных резервов стабилизировать линию фронта. Сейчас они пытаются ее стабилизировать в районе Милове. Это говорит о том, что россияне хотят сократить линию фронта, ведь есть абсолютно успешные удары со стороны украинских военных, которые прорвали линию фронта русских в нескольких направлениях.

В случае успешного характера продвижения ВСУ со стороны н. п. Дудчаны и н. п. Давидов Брод говорится о возможности оперативного окружения российской группировки общим количеством около 15 тысяч оккупантов.

Отмечу, что оккупанты сейчас вполне реально оценивают ту ситуацию, в которой они оказались и понимают, что постоянное удержание армией РФ Херсонской области – просто невозможно.

Это уже признанный факт самими россиянами. Оккупационная администрация объявила частичную эвакуацию гражданского населения. Они прекрасно понимают, что остановить продвижение ВСУ достаточно трудно.

Так, например, самопровозглашенный "заместитель главы администрации Херсонской области" Стремоусов записал видеообращение к жителям оккупированного Херсона, где подчеркнул, что на херсонском направлении существует угроза прорыва фронта силами ВСУ. По его мнению, это может стать полноценной угрозой для гражданского населения, которое необходимо переместить на "безопасное расстояние".

Такие заявления оккупантов являются показателем поражения россиян. Стоит также отметить, что местное население совсем не воспринимает российскую оккупацию. На Херсонщине подавляющее большинство проукраинских взглядов, а с такими позициями среди украинского населения, россиянам очень трудно контролировать общее настроение.

Это создает предпосылки для более широкого привлечения к пассивному и активному движению сопротивления диверсионные акты и передача разведывательных данных украинским спецслужбам. Не случайно именно в Херсонской области ВСУ прекрасно отрабатывают по складам и базам оккупантов.

Напомню, по информации председателя Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича, украинские защитники освободили от захватчиков уже 75 населенных пунктов Херсонщины. Только за октябрь Вооруженные силы Украины вернули под сине-желтый флаг 29 населенных пунктов.

Дмитрий Снегирев, специально для сайта Главред

новости Херсона Херсонская область
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:01

День автомобилиста и дорожника: когда отмечают, поздравления и открытки

05:30

Котелок для 15 тысяч оккупантов на Херсонщинемнение

04:05

Устоять невозможно: красивый шоколадный маникюр осень 2022, который подходит под всёФото

03:30

Потепление будет недолгим: украинцев предупредили о резком похолодании и назвали датыВидео

03:20

Блюда станут восхитительно вкусными: названо самое полезное масло для жарки - рецептВидео

Реклама
03:00

"Коля топит за войну": Волочкова показала, как развлекается с Басковым

02:40

"Это пипец": Валерия Крук показала свою красотку-дочь и рассказала, как тяжело было ее воспитывать

02:06

Профессия по дате рождения: как определить свою идеальную работу

01:30

"Престарелый подросток": Мадонна вывалила из корсета затянутую в кружева грудь

00:51

Приметы на 18 октября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги были весь годВидео

00:17

"Много работы, мало денег": Дурнев рассказал, почему не стал новым "Холостяком"

00:03

Олег Сенцов станет отцом в четвертый раз

17 октября, понедельник
23:56

Россия может "кошмарить" Украину дронами-камикадзе еще 3 месяца - АрестовичВидео

23:25

Обнажение - альтернатива купальнику: Эмили Ратаковски "засветилась" топлес

23:20

Украине понадобится новая мобилизация: Арестович назвал главное условиеВидео

23:15

Футболист Реала завоевал Золотой мяч-2022: Шевченко на церемонии довел до слез всех речью о войнеВидео

23:02

ВСУ кладут оккупантов "по роте в день": Арестович о катастрофических потерях РФВидео

23:00

"Путин может записать достижение": Зеленский обвинил президента РФ в убийстве беременной украинкиВидео

22:42

Что делать, если нет воды: советы украинцам

22:39

Ротару разбита: в Сети появилась реакция певицы на попадание дрона-шахида в жилой дом в Киеве

Реклама
22:39

В Беларуси испугались свержения Лукашенко и грозятся Литве ударом в случае "нападения"

22:11

"Самоубийство для Путина": на Западе раскрыли сценарий ответа на ядерный удар РФВидео

21:53

Сгорели в объятиях: появились страшные подробности убийства беременной девушки с мужем в КиевеВидео

21:32

ВСУ пошли вперед на Луганщине: "чмобиков" оккупанты используют как "пушечное мясо"Видео

21:28

Украину атакует резкое похолодание: синоптики назвали дату морозаВидео

21:00

Над Киевом и областью летают дроны-камикадзе: ведется массовый перехватВидео

20:59

Бойня на полигоне в РФ: бунтующие "чмобики" отказались ехать на войну в УкраинуВидео

20:48

Иран – соучастник военных преступлений РФ: Украина призвала Тегеран не поставлять оружие МосквеВидео

20:41

Дешево и сердито: зачем люди ставят соду в холодильник

20:19

Люди в ужасе прыгали с горящих балконов: подробности крушения Су-34 в РФВидео

20:12

Россия устроила скандал на чемпионате Европы по боксу: украинцам запретили выходить на ринг с флагом

20:10

Приметы на 19 октября: как с помощью горбушки хлеба привлечь деньги и здоровье на весь годВидео

20:00

"SpaceX скоро станет SpaceZ": у Зеленского отреагировали на заявления Маска о ядерной угрозе РФ

19:47

В СБУ назвали два сценария завершения войны и спрогнозировали срокиВидео

19:40

У Байдена оценили угрозу для Украины из-за ядерных учений в РоссииВидео

19:23

Ни слова правды: 3 женщины по зодиаку, словам которых верить не стоитВидео

19:20

Чем "шахеды" паскудные и в чем их недостатокмнение

19:17

Измученные, но счастливые: в Украину вернулись 108 женщин, которых держали в плену россиянеВидео

19:00

Гороскоп на завтра, 18 октября 2022: Весам – интриги, Скорпионам – испытания, Водолеям – везениеВидео

18:57

У Пугачевой нашли квартиру за 300 миллионов по соседству с Киркоровым: как выглядит дом

Реклама
18:56

Как узнать, кто твой ангел-хранитель: имя, возраст, пол и характер небесного защитника

18:49

В Краснодарском крае военный самолет РФ с бомбами рухнул прямо на жилые домаВидео

18:49

Медведев испугался, что Израиль поставит оружие Украине: разразился "угрозой" и оскорблениямиВидео

18:31

Маск выдал странный прогноз о ядерном ударе РФ по Украине и приплел КрымВидео

18:30

В Украине рекордно подорожал хлеб: цены на главный продукт зашкаливаютВидео

18:28

Мощная защита: у 3 знаков зодиака самый сильный ангел-хранительВидео

18:27

Лавровый лист для искрящихся красотой и силой волос: 11 домашних рецептов на все случаи жизни

18:20

"Мы с соседями пытались его сбить": Могилевской засняла дрона-камикадзе над своим домом

18:19

Генерал Романенко рассказал, освободят ли Херсон до конца недели

17:58

РФ может нанести ядерный удар по Украине: тревожный сценарий разведки ФРГВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять