УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Кощеева смерть: чего Путин боится больше всего?

Альфред Кох
8 августа 2023, 06:48
71
Это самый простой и самый бескровный способ остановить войну - просто лишить Путина денег.
Путин
Путин может лишиться сверхдоходов от продажи нефти / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Завершилась встреча представителей 40 государств в Джидде (Саудовская Аравия), посвященная российско-украинскому урегулированию. Пока трудно делать какие-то выводы, но некоторые вещи я бы отметил.

Во-первых, сообщают, что Саудовская Аравия заявила о "готовности предоставить свои хорошие услуги, чтобы способствовать достижению решения, которое приведет к постоянному миру". Она также поддержала резолюцию СБ ООН, осуждающую вторжение России и аннексию ею суверенной территории Украины.

С учетом того, что теперь (после повреждения украинскими надводными дронами российских военного корабля и танкера) морской нефтяной экспорт России стал крайне опасен (во всяком случае - в акватории Черного моря), "хорошей услугой" со стороны Саудовской Аравии могло бы стать резкое увеличение добычи нефти с тем, чтобы стабилизировать цены на нефть и не дать им резко влететь после выпадения с рынка российских объемов.

видео дня

Я уже об этом писал и хочу еще раз напомнить: тут закопана Кащеева смерть, этого Путин боится больше всего. Он всегда считал, что залогом его финансовой непотопляемости является картельный сговор с Саудовской Аравией. И если этот альянс развалится, то Россия не сможет финансировать войну.

Это самый простой и самый бескровный способ остановить войну - просто лишить Путина денег. И ключ к этому решению в руках у Саудовской Аравии. Таким образом, задачи украинской дипломатии (и дипломатии ее союзников, разумеется) состоит в том, чтобы убедить Саудовскую Аравию этот шаг сделать.

Я уверен, что у США и Европы есть аргументы, которые заставят саудитов пойти на этот шаг. И заявление Саудовской Аравии о "готовности предоставить свои хорошие услуги", как мне кажется, говорит именно об этом.

Во-вторых, практически все участники встречи склоняются к тому, что итоговый план нужно строить на базе "формулы Зеленского". Однако, агентство DPA сообщает, что помимо плана Зеленского, был обсужден и альтернативный мирный план, предложенный Саудовской Аравией.

По информации DPA (со ссылкой на дипломатические источники) "этот новый план включает в себя сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными. Отмечается также, что на переговорах в Джидде Киев больше не настаивал на принятии мирного плана Зеленского.

Разумеется, представители Украины тут же опровергли свой отказ от плана Зеленского. Однако, факт внесения альтернативного плана никто не отрицал. Но в чем же его новизна? В чем отличие от "формулы Зеленского"?

Методом исключения я пришел к выводу, что план саудитов отличается только тем, что они (безусловно признавая границы Украины по состоянию на 1991 год), тем не менее, предлагают немедленно остановить боевые действия и начать переговоры не дожидаясь вывода российских войск.Подходит этот план Украине или нет - решать Зеленскому и его команде. Если платой за его принятие будет готовность Саудовской Аравии резко нарастить добычу, то, вкупе с морской блокадой российских портов, это лишит Путина нефтяных доходов. Поэтому я бы, как минимум, серьезно подумал над этим планом.

Потому, что, лишившись возможности финансировать войну в необходимых объемах, Путин не сможет долгое время поддерживать свою группировку в Украине в боеспособном состоянии. И через какие-то время либо сам ее оттуда выведет, либо ВСУ просто прогонят россиян поганой метлой, а они не смогут оказать достойного сопротивления.

Впрочем, все это следовало бы тщательно просчитать и проанализировать. Единственное, в чем я твердо уверен, так это в том, что нельзя предложение Саудовской Аравии отвергать сходу. И уж если все таки будет принято решение от него отказаться, то всем заинтересованным сторонам нужно терпеливо, очень толково и аргументировано объяснить почему этот план не сработает.

Нельзя терять таких важных партнеров как Саудовская Аравия. Даже их нейтральная позиция очень ценна. Рано или поздно они примут правильное решение.

Кто такой Альфред Кох

Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

Источник

Саудовская Аравия Альфред Кох
Реклама

Главное за день

РФ ударила двумя ракетами по Покровску: число жертв и раненых выросло

РФ ударила двумя ракетами по Покровску: число жертв и раненых выросло

06:43 Украина
Лупили "Искандерами": Зеленский раскрыл подробности удара по Покровску

Лупили "Искандерами": Зеленский раскрыл подробности удара по Покровску

23:55 Украина
Первая партия скоро прибудет: США одобрили поставки Украине танков Abrams

Первая партия скоро прибудет: США одобрили поставки Украине танков Abrams

23:04 Мир
Все главные новости

Последние новости

06:48

Кощеева смерть: чего Путин боится больше всего?

06:43

РФ ударила двумя ракетами по Покровску: число жертв и раненых вырослоФото

06:25

Карта дня: что предвещает Таро на 8 августа

06:25

Как правильно говорить – "копіЙОк" или "копІйок": Авраменко поставил точку в дилеммеВидео

04:40

Контрнаступление ВСУ отстает от графика, потому что был изменен тип операции – эксперт

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 8 августа

03:30

Как сказать на украинском "удерживать руки на весу": Авраменко дал ответ

03:00

"Опасные друзья": типы людей, которых стоит остерегаться и не подпускать к себе

02:30

Сенполия вырастет, как на дрожжах: как приготовить секретный раствор для полива фиалок

Реклама
01:40

Изможденная Белла Хадид показала пугающее лицо своей болезни

01:10

Такаранов не будет: топ дешевых средств против комнатных паразитов

00:38

Не увлекайтесь овсянкой: топ лучших добавок и распространенных ошибок

07 августа, понедельник
23:55

Лупили "Искандерами": Зеленский раскрыл подробности удара по Покровску

23:04

Первая партия скоро прибудет: США одобрили поставки Украине танков Abrams

22:15

Звезда "Папика" напугала фанатов проблемой со здоровьем

22:01

Головоломка с изюминкой: только самые креативные заметят балерину среди деревьев

21:52

Оправдывал войну РФ против Украины: митрополита УПЦ МП приговорили к 5 годам тюрьмы

21:48

Россия готовит ракеты: украинцев предупредили о новой угрозе

21:08

Названо оружие, которое сыграет ключевую роль в освобождении Черного моря

20:36

"Инициатива на нашей стороне": ВСУ шаг за шагом продвигаются вперед - Залужный

Реклама
20:27

Оккупанты попали в две многоэтажки в Покровске: много погибшихФотоВидео

20:16

В Москве обнаружили тело известного режиссера спустя год после ее смерти

20:01

Легкий перекус на утро и вечер: что покушать, чтобы не растолстеть

19:56

Логистика оккупантов "приболела": в ВСУ рассказали, как "насолили" армии РФ

19:43

Отважных мстителей уже ищут: в РФ насмерть забили камнями двух "вагнеровцев"

19:12

Что на самом деле произошло на саммите в Джидде?мнение

19:06

Зачем добавлять лед в кофе: 3 рецепта, от которых все будут в восторге

18:50

Ворвется настоящая холодрыга: в Украине похолодает до +18

18:30

Какие знаки зодиака притягивают деньги - их всего три

18:26

Как на украинском называется "девичник" и "мальчишник": Авраменко дал ответ

18:20

Мария Бурмака раскрыла подробности романа с младшим на 10 лет мужчиной

18:00

Паша-мерседес благодаря СИЗО молниеносно начал любить Украину: его уже выпустили под залог

17:43

"Нежелание понимать, что в стране война": Женя Галич рассказал, что его возмутило в тылу

17:40

"Останутся вообще без кораблей": Зеленский прямо пригрозил россиянам

17:35

"Все это очень тяжело": Зеленский рассказал о результатах контрнаступления ВСУ

17:29

Стало известно, где находится Надя Мейхер - блогер-сплетник раскрыл секрет

17:12

Россия применила химоружие на Запорожье: в ВСУ сделали заявление

17:01

ВСУ продвинулись в Запорожской области, но 2 проблемы тормозят движение на юге – МОУ

16:55

Цены на бензин и солярку лезут вверх: АЗС еще сильнее подняли стоимость

16:48

Не просто украшение: зачем нужна дырка в бублике и пончике

Реклама
16:38

Как правильно замораживать яйца на зиму: важные советы от опытных хозяек

16:04

Штормить будет минимум 3 дня: 8-бальная магнитная буря в Украине затягивается

16:02

В крупном порту Турции прогремел мощный взрыв: что известно

16:01

В чем разница между кабачком и цукини: простой ответ способен изумить

15:54

Хотела убить Зеленского: украинка помогала РФ готовить удар по президенту в НиколаевеФото

15:40

Для чего пьют кофе с кардамоном: результат приятно удивит

15:30

Сергей Стерненко. Россияне сильно нервничают из-за атак в Черном мореВидеоблоги

15:30

Что сделать 9 августа, чтобы отступили все болезни: приметы дня

15:27

Западная военная аналитика деградирует стремительно и бесповоротномнение

15:17

Беларусы устроили провокацию у границы Латвии

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять