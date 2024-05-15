О назначении нового министра обороны РФ.

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В России заменили министра обороны / Коллаж: Главред, Фото: сайт Кремля, government.ru

Несомненно, коррупция Шойгу была нашим неплохим союзником. Но эта коррупция никогда не была его личным делом, а касалась всего "кооператива Озеро", из которого Путин набрал свою команду. Об этом свидетельствует и тот факт, что Шойгу не в СИЗО поехал, а в совет безопасности.

В нашей медиасфере прозвучали угрожающие оценки назначения Белоусова, который считается мощным технократом и не коррумпированным. Я согласен с оценками Белоусова, но не согласен, что это назначение является плохой новостью. Наоборот, если бы у орков было все в порядке, то менял бы Путин своего вечного оленевода? Думаю, что нет.

Скорее это решение вызвано необходимостью антикризисного вмешательства в управление производством вооружения и боеприпасов. Думаю, не от хорошей жизни Путину пришлось принимать это решение.

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Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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