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Коррупция и контроль народа за счет еды: что не так с идеей талонов на продукты

Юрий Гаврилечко

Эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли"

12 января 2022, 08:15

Революция 1917 года в России началась именно в очередях за хлебом. И если возмущения начнутся сейчас, то Украина получит массу иностранных интервенций с разных сторон.

В Украине предлагают внедрить "продуктовые карточки" по примеру США / Главред

В Украине рассматривают идею внедрения "продуктовых карточек" на продукты, которые имеют существенную социальную значимость по примеру американских food stamps.

Единственная цель введения продовольственных карточек - коррупционная, то есть дать кому-то на этом заработать. Никаких других целей у этих карточек быть не может по определению, потому что распределение ресурса, который не является дефицитным, никогда никакого отношения к экономике не имело, только к коррупции и управлению людьми.

Поэтому нигде в мире нет ни малейших оснований для их введения, поскольку дефицита продуктов питания нет. Даже если население Земли увеличится в четыре раза, то при нынешних урожайностях и способе производства продуктов питания никаких оснований для голода нет и быть не может, потому как продуктов производится намного больше, чем съедается.

Для понимания, в 2021 году Украина хвасталась тем, что собрала рекордные 100 миллионов тонн зерна, чего хватит на обеспечение едой 500 миллионов человек.

Продовольственные карточки - это инструмент управления людьми. С их помощью можно контролировать голосования, передвижения, численность населения, но они никак не решают проблему с доступом к продуктам питания. Поскольку у нас создана система нерыночных условий оплаты труда при наличии рыночных условий на формирование цен на товары и услуги, единственное, что всегда будет в дефиците - это деньги.

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И эту проблему продовольственные карточки тоже не решают, как и проблему несправедливого распределения ресурсов от владельцев производств к наемным рабочим или неадекватного перераспределения национального богатства через бюджет.

Читайте такжеУ Зеленского заговорили о "талонах" на продукты: кому достанутся чекиОднако это дает возможность чиновникам и аффилированным к ним структурам дополнительно обогащаться. Потому что тот, кто печатает карточки и занимается их распределением, тот и получает с этого прибыль и проверить ни наличие продукта, на который распространяется карточка, ни механизм поставок и отпуска этой продукции проверить будет сложно, потому как система распределения в любом случае будет неподконтрольной общественности. И если печатные карточки хотя бы теоретически можно посчитать, по крайней мере, по движению материальных ценностей, то эмиссию карточек в электронном виде проконтролировать нельзя даже в теории.

Потому даже с появлением карточек у нищих все будет плохо и станет еще хуже, потому что введение карточек, как правило, всегда сопровождается ограничениями продаж. Поэтому да здравствует черный рынок и ограничение для нищих вообще что-либо купить, поскольку цены на продукты могут возрасти. А те, у кого будет доступ к карточкам, соответственно, будут иметь возможность купить те же продукты дешевле и продать их на том же черном рынке.

Именно так эта система работала в Советском Союзе и сейчас она работать иначе не будет. И если кто-то надеется, что это будет также, как с food stamps в США, то спешу разочаровать - ничего подобного не будет. Потому что там они существуют для другого - для контроля миграции нищих по стране. Если бы им давали деньги, то они могли бы путешествовать по стране, а с карточками, которые можно отоварить только в определенных местах этого не получается.

Поэтому food stamp в Штатах - это, прежде всего, механизм консервации гетто.

И поскольку в США вообще не существует проблем с дефицитом, а продукты стоят очень дешево, то заниматься перепродажей карточек там, в отличие от Украины, не имеет никакого смысла. Более того, в США продуктовые карточки существуют только для неработающих граждан или тех, кто имеет низкий по меркам США доход.

И поэтому ограничение продуктов питания - это серьезнейшая проблема, не говоря уже о том, что в последние годы Украина сделала все возможное для того, чтобы ограничить возможности что-либо купить исключительно большими торговыми сетями, так как все это время проводилась целенаправленная политика ликвидации рынков и небольших магазинов, вместе с которыми постепенно ликвидировались и фермеры, которые обеспечивали их продуктами. Как следствие, рынок продуктов питания достаточно олигопольный (производство и продажи на нем осуществляются преимущественно несколькими крупными фирмами) и его несложно контролировать. И после введения карточек количество игроков на этом рынке может уменьшиться еще. Ведь кто мешает ввести запрет на продажу продуктов питания без карточек и одновременно ограничить участие тех или иных компаний в системе продаж через супермаркеты?! И это, по сути, еще один вид коррупции.

Мало того, карточки не решают и проблемы с возникновением возможного искусственного дефицита продуктов. Ведь можно предположить, что в случае закрытия отечественных предприятий, на этот рынок придут импортные аналоги продуктов, причем самые низкокачественные и по заоблачным ценам. Неужели для государства сложно контролировать таможню? Вряд ли, ведь через время тот, кто контролирует эти потоки, может стать новой властью или же остаться в действующей. Но, напомню, что также размышляли и 100 лет назад, когда государство думало, что может контролировать народ за счет еды. Но февральская революция 1917 года в России началась именно в очередях за хлебом и закончилось все печально.

И если возмущения в очередях за хлебом начнутся сейчас, то мы очень быстро получим массу иностранных интервенций с разных сторон для стабилизации ситуации. Ведь в Казахстане для этого хватило всего лишь вдвое повысить цены на топливо, и стоит только догадываться, что будет в Украине, если цены на продукты не только повысятся, но их еще и не будет. И в этом случае вполне вероятен самый плохой вариант, который заключается в повторении событий 1932-1933 годов, только уже в 2022-2023 годах этого века.

Юрий Гаврилечко, эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли",специально для Главреда

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цены на продукты новости Украины Юрий Гаврилечко
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