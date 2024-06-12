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Коротко о выборах во Франции: что ждет Макрона и Украину

Юрий Богданов
12 июня 2024, 08:10
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Вот теперь Ле Пен выиграет выборы, и все, конец помощи Украине". Нет, беды не будет. Или - как минимум - она очень низко вероятна.
Коротко о выборах во Франции: что ждет Макрона и Украину
Макрон / Фото: Офис президента

Коротко о выборах во Франции.

Я вижу, многие уже роют вмиральную яму из-за того, что Макрон распустил Национальное собрание и назначил досрочные выборы на 30 июня и 7 июля. Поэтому надо кое-что объяснить. На основе открытых данных, конечно.

Решение Макрона вполне соответствует французской политической традиции. Его партия набрала на выборах в Европарламент всего 15,2% голосов, партия Ле Пен "Национальное объединение" - 31,5%. Блок левоцентристов во главе с Рафаэлем Глюксманом немного не добирает до 15%, но показывал положительную динамику всю кампанию в Европарламент. Это очевидное поражение президентской партии, которое демонстрирует, что французская политическая карта меняется и парламент должен отразить эти изменения.

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Теперь относительно истерии "вот теперь Ле Пен выиграет выборы, и все, конец помощи Украине". Нет, беды не будет. Или - как минимум - она очень низко вероятна.

"Национальное объединение" на выборах в Европарламент 2014 и 2019 годов набирало 24,0 и 23,3% соответственно. Скачок до 32% - аномальный, но вполне объяснимый ксенофобской истерией, которая началась после обострения на Ближнем Востоке.

Но в тот же период результаты выборов в парламент были значительно скромнее:

2012 - 13,7% в первом туре и 3,7% во втором (большинство кандидатов от НО не прошло во второй тур, их избиратель остался дома).

2017 - 13,2% в первом туре и 8,8% во втором.

2022 - 18,7% в первом туре, 17,3% во втором.

На выборах в парламент 2022 года, которые состоялись сразу после переизбрания Макрона, "Национальное объединение" получило 89 из 577 мандатов. Это сделало ее второй по размерам фракцией Национального собрания.

Такой успех стал возможным благодаря нескольким факторам:

1. Недавние президентские выборы, где Ле Пен имела успех и уверенно вышла во второй тур.

2. На фоне вторжения в Украину, страх перед войной был силен и риторика на нейтралитет пользовалась спросом.

3. Общая программа Ле Пен и ее партии в последние 10 лет стала менее экстремистской, чем при ее отце. Вот недавно, например, их фракция в Европарламенте выгнала Альтернативу для Германии за оправдание нацизма.

Поэтому сейчас, на этих выборах, Ле Пен наверняка наберет больше чем 2022, но меньше, чем на выборах в Европарламент. А доля ее мандатов будет еще меньше после второго тура. Почему?

Однотуровая система выборов в Европарламент дает преимущество самой популярной партии. Где партии с радикальной идеологией имеют естественное ситуативное преимущество. Двухтуровая система выборов в Национальное собрание - тем партиям, которые умеют строить коалиции и имеют меньший антирейтинг. Поэтому здесь фаворитами остаются блоки правоцентристских и социал-демократических сил, соответственно, блок Макрона и блок Глюксмана.

Если Ле Пен получит самую большую фракцию (что на выборах не гарантировано), она сможет претендовать на пост премьера. Ведь традиционно президент назначает премьера (да, утверждение от парламента не требуется) из крупнейшей партии. Даже если это не его партия.

Но, учитывая неприятие ее кандидатуры умеренными партиями, она может оказаться в положении нидерландских и бельгийских ультраправых - имеет самую большую фракцию, но находится в меньшинстве относительно умеренных. И тогда никакого премьерства ее партия не получит.

То есть решающую роль в парламенте она все равно не будет играть. А Парламент во Франции как де-факто президентской республике и так в балансе власти значительно ниже президента. Поэтому ни блокировать помощь Украине (даже если она захочет, а сейчас такие настроения не прослеживаются), ни блокировать работу Макрона она не сможет.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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