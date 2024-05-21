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"Корейский сценарий" для Украины: что он означает

Петр Олещук
21 мая 2024, 08:10
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"Корейский сценарий" для Украины - это что? Ввод американских войск? Создание американских баз?
'Корейский сценарий' для Украины: что он означает
Обсуждением "Корейского сценария" для Украины / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, pixabay.com

В последнее время в американских СМИ начали появляться странные публикации с тем, что они называют обсуждением "Корейского сценария" для Украины.

Что характерно, авторы этих публикаций, судя по всему, либо сами вообще не понимают, что такое этот "Корейский сценарий" на самом деле, либо просто делают вид, что не понимают, потому что для "Корейского сценария" нужно несколько компонентов, которых в российско-украинской войне нет и близко. И я даже не говорю о том, что в Корейской войне "титульными" субъектами были две разные Кореи - коммунистическая и прозападная.

Главное - то, что в Корейской войне непосредственно воевали крупные мировые державы. США (при поддержке своих союзников), и Китай (при поддержке СССР). Это делало данный конфликт войной мирового масштаба, и, в конце концов, и обусловило ее "замораживание", поскольку стороны не могли победить друг друга, а идти на эскалацию не собирались, потому что она могла означать только ядерную войну.

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"Корейский сценарий" для Украины - это что? Введение американских войск? Создание американских баз? Ввоз американского ядерного оружия? Нет? Ну тогда это не "Корейский сценарий", а просто новое название для очередных "Минских договоренностей", которые, как все мы знаем, завершаются очередным нападением россиян. Просто "Минские договоренности" имеют плохие ассоциации, а когда все слышат о "Корейском сценарии", то всем на ум сразу приходит футуристическая Южная Корея, корейская поп-музыка, корейские бренды электроники и другие преимущества ведущего азиатского государства. Но все эти разговоры о "заморозке" не имеют к реалиям Корейской войны никакого отношения.

Ключевая проблема любых "сценариев заморозки" заключается в том, что они не учитывают отсутствие паритета между Украиной и ее врагом. Это даже если мы предположим, что кто-то на это все согласится. Замораживают то, что размораживать потом будет очень не выгодно. И как кто-то на западе собирается это делать в случае россиян? Опять пугать их санкциями? Или поставками оружия Украине? А потом этим оружием снова будет запрещено бить по российской территории? Тогда почему бы россиянам снова не попробовать осуществить агрессию? В худшем случае - их просто вытеснят с занятой во время агрессии территории. А может и не вытеснят? Чем плохо с точки зрения агрессора, который не привык учитывать потери?

Для удержания паритета Украине позарез нужны средства, которые будут этот паритет поддерживать единственным доступным для россиян способом - уничтожением чего-то для них ценного. Например, НПЗ и всего, что связано с нефтепродуктами. Кстати, недавно состоялась очередная успешная операция. СБУ и ГУР в ночь на 17 мая атаковали цели оккупантов в Севастополе, Туапсе и Новороссийске. Дроны попали в морской порт, НПЗ, нефтяной терминал и электроподстанцию. Если НПЗ уже подвергался атакам ранее, то порт - это интересное расширение "меню" атак, потому что это уже касается и самой нефти, а не только нефтепродуктов. Подобные спецоперации - это разговор с россиянами на доступном для них языке.

Потому что как они мыслят? Они могут делать все, пока не подержат по морде. Тактика западных партнеров Украины - не давать по морде, а легонько ступать по ней ладонью, надеясь, что это убедит изменить модель поведения. Конечно, это ничего не меняет, а лишь подпитывает интерес. А вот удары по тому, что приносит россиянам реальные деньги - это уже серьезно. Конечно, если заниматься этим достаточное время и тратить достаточные ресурсы.

Паритет с российскими имперцами может быть, например, обеспечен, когда у Украины будут средства поражения большинства наиболее доходных российских предприятий в результате одной или нескольких атак. Если бы это было так, и если бы россияне знали, что это так, то и геополитическая ситуация была бы другой.

Но западные партнеры, конечно, думают о другом. Им главное, как отметил недавно украинский президент, чтобы "никто не проиграл, и никто не выиграл". Но как это обеспечить, если между сторонами такой колоссальный ресурсный разрыв? Сделать это почти невозможно, хотя бы потому, что невозможно посчитать, сколько ресурсов надо точно, чтобы держать "баланс". Поэтому "западные партнеры" сначала изо всех сил сопротивляются, чтобы давать Украине современную авиацию, потому что вдруг украинцы еще начнут побеждать, и теряют момент, когда россияне массово начинают использовать КАБы, против которых у украинцев не остается средств. И здесь уже современная авиация - это не средство какого-то наступления, а просто средство, как удерживать баланс, но время, необходимое на внедрение современных самолетов, уже потеряно.

Поэтому об адекватных ответах Украине приходится беспокоиться самостоятельно, с использованием тех средств, которые у Украины есть. И где здесь "Корейский сценарий"? Только в сознании западных журналистов, которые в последнее время демонстрируют все более низкий уровень понимания реальной ситуации как в мире, так и в Украине.

Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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