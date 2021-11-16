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Границ с травматами не защищают

Георгий Учайкин

Председатель наблюдательного совета ВОО "Украинская ассоциация владельцев оружия"

16 ноября 2021, 09:10

Когда появилась угроза на границе, Украина в очередной раз оказалась беспомощной. И винить в этом надо исключительно руководство страны.

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В МВД предложили собрать на обучение по охране границы владельцев травматического оружия/ Reuters

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что Украина проведет учения по территориальной обороне у границы с Беларусью, на которые планируют собрать владельцев травматического оружия.

Стоит отметить, что подавляющее большинство общественных формирований по охране границы или соблюдению правопорядка были созданы исключительно с целью получения разрешений на так называемое травматическое оружие. То есть это была схема, по которой все желающие могли попасть в отдельную категорию тех людей, которые согласно законодательству имеют право на приобретение травматического оружия.

Соответственно, действенность таких формирований не просто под большим сомнением, а нулевая. Ведь люди, которые таким образом получили травматическое оружие, фактически даже не осознавали, что делали, потому что им выдавали пакет документов "под ключ", а они за это платили деньги. Более того, они покупали себе пистолеты не для того, чтобы с ними защищать государственную границу Украины. Поэтому эффективность этих мер будет нулевой, потому что таким образом вряд ли в МВД кого-то соберут. Ведь люди хотели иметь оружие для самозащиты - обычные пистолеты, чтобы иметь возможность защищать свою жизнь на улице. Жаль, что советники министра внутренних дел не сообщили ему объективную картину, потому что Денис Анатольевич как новый человек в должности, мог просто не знать этих вещей.

Если же говорить о каких-то серьезных мерах по охране границы, то для этого надо было создавать нормальную территориальную оборону, а не на бумаге, как ее декларирует Министерство обороны. Но это надо было делать еще 30 лет назад, или, по меньшей мере, с началом войны на Донбассе. Опять же, жадность "ребят в погонах", которые ранее устроили продажу разрешений и страх руководства страны по созданию реальной действенной структуры с оружием, которое сможет защитить страну, дали нам такую ситуацию, что территориальная оборона есть у нас только на бумаге.

То есть когда появилась угроза, мы оказались беспомощными. И винить в этом надо исключительно руководство страны, ведь люди тренируются, учатся и есть много действенных общественных организаций, в которых люди чему-то учатся за свой счет.

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Читайте такжеУ Путина заготовлена многоходовка, и он будет давить на Европу до последнегоНо их, к большому сожалению, без государственной помощи будет недостаточно. Да и с травматическими пистолетами границ не защищают - ими трудно защитить даже собственную жизнь. Границы надо защищать с автоматами, пулеметами и гранатометами, а не пистолетами с резиновыми патронами.

Возможно, теперь это ускорит понимание того, какой именно нужен закон об оружии. Ведь на данный момент получение травматического оружия-лишь схема, по которой ловкие дельцы разрешительной службы вставили золотые зубы своим собакам. Поэтому любые попытки реформировать это направление ни к чему не приведут, по крайней мере до тех пор, пока не будут решены принципиальные вещи, например, отмена для МВД монопольного права владеть реестром, чтобы лишить их возможности использования таких схем.

Георгий Учайкин, председатель наблюдательного совета "Украинской ассоциации владельцев оружия", специально для Главреда

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МВС госграница травмат Учайкин новости Украины Денис Монастырский
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