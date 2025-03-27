Корабль дураков

Цель - подставить Уолтца и трампистскую верхушку. Сделать это могли те же российские (имеющие персональный зуб на Уолтца), китайские, иранские спецслужбы.

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Трамп, Рубио, Уолц / Коллаж: Главред, фото: x.com/marcorubio, facebook.com/MichaelWaltz, facebook.com/DonaldTrump

Есть какие-то сомнения в том, что если в секретный чат высшего американского руководства смог попасть оппозиционный журналист, то там должны давно сидеть агенты российских, китайских, иранских спецслужб?

Уолтц, конечно, не мог случайно добавить Голдберга в сверхсекретный чат, в котором сидели высшие представители трамповской администрации. Самое реальное объяснение - кто-то тайно взломал аккаунт в Сигнале или айфон Уолтца и сознательно послал Голдбергу, известному критику трампизма, приглашение в чат. Цель - подставить Уолтца и трампистскую верхушку. Сделать это могли те же российские (имеющие персональный зуб на Уолтца), китайские, иранские спецслужбы.

К власти в США пришли слабоумные, не понимающие последствия собственных действий. Об этом свидетельствует не только клиническая беспечность, с которой они вели обсуждение секретной операции, но и само его содержание. Судя по нему, ближайшие соратники Трампа всерьез рассчитывали, что воздушная атака на хуситов сможет снять угрозу судоходству через Суэцкий канал и обсуждали как заставить Европу, которая наиболее заинтересована в таком развитии событий, заплатить за это США.

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Они не понимали, что подобные воздушные удары ничего существенного изменить не в силах. На следующий день хуситы вновь атаковали суда в Красном море и обстреливали ракетами Израиль. Для того, чтобы уничтожить эту угрозу, необходима наземная операция, на которую США идти не готовы.

Однако люди Трампа об этом даже не задумываются. Они не только публично, но и в секретной переписке демонстрируют полную неадекватность восприятия происходящего в мире и реально верят в простые решения сверхсложных задач.

Россия, Китай, Иран торжествуют. Белый дом превратился в Корабль дураков с полотна Босха.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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