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Конвульсии России: почему через месяц-два Украина начнет освобождение всех территорий и даже Крыма

Александр Кочетков

политический аналитик

3 мая 2022, 09:07

Бравурно анонсированный Россией разгром украинских войск на Донбассе провалился так же, как и путинский блицкриг.

Россия вскоре начнет корчиться в конвульсиях
Когда Украина начнет освобождать Крым, Путину вряд ли удастся удержать власть / Reuters

Первый этап войны Украина выиграла – блицкриг рашистов с треском провалился. Хотя были моменты, что все висело на волоске. Но волосок был в надежных руках наших воинов.

Второй этап опять складывается в нашу пользу – бравурно анонсированный агрессором разгром украинских войск на Донбассе тоже провалился.

И?

И через месяц-два, когда поставляемое нам союзниками наступательное вооружение вместе с подготовленными операторами окажется в войсках, Украина начнет масштабное освобождение оккупированных территорий.

Причем в этом случае нет сомнений в освобождении не только Херсонской, Запорожской, Николаевской, но также Донецкой и Луганской областей. Более того, открывается возможность, преследуя деморализованного врага, войти в Крым (здесь многое будет зависеть от факторов, рассуждать о которых преждевременно).

И?

И понятно, что такое развитие событий вызовет изрядные потрясения в недоимперии. Бункерному фюрерку вряд ли удастся удержать власть. В России начнется то, что обычно там начинается после триумфально пролюбленной "маленькой победоносной войны".

И?

И недоимперия, этот огромный опасный Левиафан, начнет корчиться в конвульсиях, постепенно подыхать и разлагаться под нашим боком. И его предсмертные судороги окажутся весьма угрожающими для Украины, да и для всего мира.

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Санкции будут душить путинизм надежно. Но медленно – для полной нейтрализации понадобится лет пять-семь, а то и больше. Унизительное поражение и крах влажных имперских мечтаний неизбежно вызовут припадки реваншизма, какая бы внешне демократическая власть там не установилась. А убийственного железа и отморозков, готовых "повторить", там еще долго будет в избытке. При наличии предпосылок народ-людоед за одно поколение сформировать можно, но вот вылечить – нереально.

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И?

И это означает, что нам придется не только возрождать разоренную войной страну, не только имплементировать инновационную модель власти, но и предельно милитаризоваться. Еще в большей степени, чем Израиль – потому что наш враг не менее заклятый, но куда более мощный.

Для Украины это и будет во многом вынужденная реализация концепции цивилизационного фронтира, которую ввел в политологический обиход Сергей Дацюк. Но иного не дано.

Александр Кочетков, политический аналитик

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война в Украине Владимир Путин Александр Кочетков возвращение Крыма деоккупация Крыма
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