Контуры новой холодной войны

Иллюстративное фото. Путин во время саммита G20 в 2014 / Reuters

С самого начала наша война с оккупантами не была о нас. Мы были пешкой в большой игре Запада против других. Эти другие, в первую очередь, Россия и Китай, которые вдруг решили, что достаточно сильны, чтобы превратить однополярный мир в мультиполярный. Фактически, мы стали спусковым крючком глобального противостояния, результаты которого выходят далеко за наши пределы. Мир стоит на пороге очередного глобального противостояния, и вопрос только горячего или холодного?

Читайте такжеДипломатический скандал на саммите G20: Лавров вновь устроил "цирк"В пятницу произошло событие, которое все больше подчеркивает распад известного мирового порядка - провальный саммит министров иностранных дел G20. К сожалению, саммит не смог прийти к соглашению ни о какой позиции по войне в Украине, в конце концов, даже финальное фото общее не было сделано. Понятно, что Лавров там был в роли изгоя, но правда такова, что этот результат особенно выгоден россии. Заблокировать возможность полной изоляции россии - сейчас для них ключевая стратегическая цель. И пока Китай с Индией кормятся дешевой нефтью и газом, Европа переживает всплеск инфляции и страх замерзнуть зимой.

Однако, есть еще одна большая проблема, которая неизбежно ведет к противостоянию. Дешевая нефть и газ существенно удешевляют продукцию Индии и Китая, тогда как санкции серьезно повышают стоимость продукции Запада и делают ее не конкурентной на внутреннем рынке. Понятно, что эта реальность является следствием политических решений, и Западу придется на нее политически реагировать в первую очередь торговыми барьерами. Это еще больше подольет масла в конфликт между сторонами. В ответ китайцы попытаются угрожать поддержкой россии. И дальше просто начнет опускаться "железный занавес". Война будет холодной, несмотря на большое количество горячих точек. В теории международных отношений, когда ни одна из сторон явно не преобладает другую - горячий конфликт не наступает. Поэтому Запад и условная ось Россия - Китай войдут в фазу холодной войны.

Что это значит для нас? Есть хорошие и плохие новости.

Плохие - мы будем оставаться ключевой горячей точкой, где стороны будут выяснять отношения. Для России-Китая одержать победу в Украине - это способ нанести поражение Западу и показать, что он уже не такой могущественный как раньше. Это позволит отправить сигнал большому количеству других стран, что они не могут надеяться на защиту Запада. И хорошие - Запад не может позволить себе проиграть в Украине. Именно по тем причинам, по которым Россия-Китай хотят выиграть. Поражение Запада в Украине запустит цепную реакцию, которую не возможно будет остановить, что в итоге серьезно подорвет его позиции на глобальной арене. Поэтому победа Украины - это способ поставить на место россию-Китай, и восстановить лидерство Запада.Единственное, что за это все мы платим нашими жизнями...