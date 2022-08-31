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Контрнаступление на Херсонщине: как ВСУ используют тактику НАТО

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель общественной инициативы «Права справа»

31 августа 2022, 20:35

ВСУ используют для освобождения и российскую тактику – взятие под контроль локаций поставки.

Контрнаступление на Херсонщине: как ВСУ используют тактику НАТО
Главнокомандующий Залужный / коллаж фото УНИАН

29 августа оперативная группировка "Каховка" сообщила, что ВСУ взяли под огневой контроль все мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию "обороны" российских войск в Херсонской области.

Стоит заметить, что Белый дом не стал сразу комментировать военные операции ВСУ в Херсонской области. Лишь впоследствии появилось сообщение чиновника Белого дома о том, что администрация президента США Джозефа Байдена в течение последних нескольких месяцев помогала украинским военным готовиться к контрнаступлению, который сейчас продолжается, выполняя конкретные запросы относительно оружия.

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В свою очередь Генеральный штаб обратился к СМИ и "лидерам общественного мнения" с просьбой воздержаться от домыслов и не давать оценок действиям Вооруженных сил Украины.

Впрочем, анализируя последние события, я не исключаю, что Вооруженные силы могут освободить отдельные оккупированные территории Херсонской области. Для этого уже созданы соответствующие предпосылки: взята под контроль логистическая составляющая – мосты через реку Днепр, – и подавленная система противоракетной и противовоздушной обороны противника. Плюс, нанесены точечные удары по местам базирования российской авиации на территории АР Крым, которые использовались для прикрытия как продвижение российских войск, так и нанесения ракетно-бомбовых ударов по Югу.

При этом отмечу, что сейчас ВСУ используют тактику стран НАТО постепенного освобождения оккупированных территорий, которая минимизирует потери личного состава. Она предусматривает создание предпосылок для освобождения отдельного населенного пункта, а после – проведение локальной наступательной операции. Таким образом, на территории Херсонской области с минимальными потерями уже освобождены более 50 населенных пунктов.

Кроме того, ВСУ используют для освобождения и российскую тактику – взятие под контроль локаций поставки.

Это ситуация, когда блокируются пути поставки боекомплекта, горюче-смазочных материалов, устраняется возможность вывоза раненых и проведения ротации. Россияне применили эту тактику во время боев за Лисичанск и Северодонецк. Аналогичную ситуацию ВСУ создали сегодня на правом берегу Днепра – российские группировки оказались перед угрозой тактического окружения и отрезаны от тыловых баз снабжения. Выбор прост – сдаваться в плен, вплавь форсировать Днепр или пытаться отодвинуть ВСУ на расстояние, которое не позволяет держать под огневым контролем логистическую составляющую.

Говоря о масштабах освобождения оккупированных территорий, напомню, что Киев и стратегические партнеры официально поддерживают выход ВСУ на границы 1991 года, а не только 24 февраля 2022. Практическая реализация деоккупации, напрямую будет зависеть от переоснащение украинской армии новейшими образцами оружия.

Нынешняя война - это война технологий. Победить врага в его превосходящих средствах поражения и личном составе, можно только за счет преимущества в тактико-технических характеристиках оружия. Поэтому активное контрнаступление ВСУ на всех направлениях начнется тогда, когда Украине предоставят максимальное количество средств поражения – ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, новейшие истребители.

Очевидно, что российские оккупанты стараются максимально затянуть эту войну. Они играют на истощение, потому что знают, что украинская экономика уступает российской по объемам ВВП и золотовалютным резервам. Поэтому сейчас невозможно дать четкий прогноз временных рамок освобождения всех оккупированных территорий. А украинцам следует готовиться к затяжному характеру военного противостояния.

война в Украине война России и Украины
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