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Контракт на 4,5 миллиарда с перспективой: чем опасно газовое соглашение Венгрии и России

Михаил Гончар

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики

2 сентября 2021, 07:44

Как только Газпром достроит балканскую часть Турецкого потока, можно не сомневаться в том, что Россия переориентирует все поставки газа в ЕС в обход Украины.

Сийярто, Лавров
Венгрия и Россия подписали газовое соглашение на 15 лет / Reuters

Венгрия и Россия заключили долгосрочное соглашение о поставках российского газа. Эта сделка фактически является контрактом между Газпромом и его венгерским визави на поставку газа на последующие 15 лет с возможностью пересмотра условий через 10 лет.

Собственно говоря, Венгрия является одним из достаточно крупных импортеров российского газа – согласно статистике Газпромэкспорта, она импортирует около 11 с лишним миллиардов кубических метров ежегодно. Но сейчас подписанный контракт не является тем, что полностью закрывающим все потребности Венгрии в импорте - речь идет о том, что по контракту она будет получать лишь 4,5 миллиардов кубометров газа.

По большому счету, этот контракт направлен на то, чтобы максимально задействовать построенную инфраструктуру "Турецкого потока" по сухопутной территории под названием "Балканский поток". То есть это однозначно будет в обход ГТС Украины, поскольку поставка будет происходить через территорию Болгарии, Сербии в Венгрию. В рамках подписанного контракта это означает минус 4,5 миллиарда кубических метров транзита через украинскую территорию.

Другой газ из тех 11 миллиардов в Венгрию поступает через хаб Баумгартен на австрийско-словацкой границе и это тот поток, который идет через Украину, Словакию, соответственно, остальной транзит пока сохраняется.

Но здесь есть одно "но". Когда Газпром проектировал это ответвление по суше, его мощности рассчитывались для того, чтобы полностью переключить на балканский направление все транзитные объемы, идущие через Украину в Венгрию, Сербию и Болгарию. В этом контексте, если посмотреть на объемы импортируемого из РФ газа этими тремя странами, в сумме они дают мощность второй нитки Турецкого потока, а именно почти 16 миллиардов кубических метров в год.

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Пока Газпрому и его партнерам в Сербии и Болгарии не удалось достроить необходимые газокомпрессорные мощности, чтобы Балканский поток заработал на полную проектную мощность и именно с этим связано ограничение в контракте с Венгрией на 4,5 миллиарда кубометров. Но как только Газпрому это удастся, то можно не сомневаться в том, что Венгрия и РФ подпишут дополнения и полностью переориентируют все те объемы, которые идут через Украину, в Венгрию.

Сейчас торможение этого процесса связано с тем, что определенная часть американских санкций действует и в отношении Турецкого потока – именно поэтому Газпром и его партнеры в Венгрии пытаются "пройти между капельками", чтобы не попасть под американские санкции.

Украине здесь нужно не просто констатировать сам факт такого контракта, но и противодействовать ему в рамках договора Энергетического сообщества, членом которого являются Украина и страны-члены ЕС, потому что этим они наносят нам ущерб.

Читайте также"Не сможет удерживать ГТС": в Минэнерго объяснили, чем для Украины опасна работа ПП-2Сознательно или нет - это уже другой вопрос, но это недопустимо с позиции энергетической солидарности. Поэтому Украине нужно будет поставить вопрос ребром как перед правительствами Венгрии, Сербии и Болгарии, так и перед ЕС как из-за неадекватных действий со стороны этих стран, так и из-за бездействия Еврокомиссии, которая по сути не обращает внимания на то, что производит Газпром в ЕС. Ведь и Северный поток-2, о котором так много разговоров в последнее время, существует не сам по себе, а как проект, завершающий целую программу путинского режима по построению бестранзитных газовых систем. И сейчас де-факто строится система, которая по мощностям суммарно превышает возможности украинской ГТС и это проблема не только для нас, но и для ЕС, поскольку это бьет по их энергетической безопасности.

Михаил Гончар президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда

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новости России Газпром Турецкий поток Михаил Гончар новости Украины новости Венгрии
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