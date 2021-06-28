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Конституция Украины: сакральный текст или рабочий документ

Александр Кочетков

политический аналитик

28 июня 2021, 18:25

Конституция отчасти и не выполняется потому, что ее создали политики того периода под себя, под конкретную расстановку сил.

Конституция, Украина,
Конституция Украины создавалась без реального участия украинцев / nikvesti.com

Регулярно пишу и говорю, что Конституцию Украины необходимо менять: не дорабатывать, а делать новую, с нуля. Потому что она во многом отражает конкретные политические реалии того времени, когда создавалась.

Это для кого-то она — почти сакральный текст, а для меня — рабочий документ, который сочинялся на моих глазах и местами с моим посильным участием. Поэтому могу утверждать, что Конституцию писали отъявленным романтики, грезившее о несбыточном, а также прожженные прагматики, решавшие свои сиюминутные шкурняки.

Два примера.

Я тогда в АП отвечал за реформу электронных СМИ и был членом Нацсовета по ТВ и радио. Соответственно, нам удалось внести Нацсовет в Конституцию в виде фраз о том, кто и как его формирует (в исходном тексте Конституции Нацсовета вообще не было). Владимир Горбулин возглавлял СНБОУ, и этот орган тоже вошел в Конституцию. А вот администрация президента — влиятельный государственный орган, в Конституцию не попала, потому что множество депутатов не любили главу АП Дмитрия Табачника, и это была такая личная месть ему.

Читайте такжеБольшой герб Украины и Конституция Пилипа Орлика: Зеленский объявил в Раде о новых планах КиеваИли еще. В то время государственным ТВ и радио руководил соответствующий Госкомитет, который возглавлял Зиновий Кулик, ныне покойный. У него тоже были постоянные контры с депутатами, и они в Конституции записали, что главу этого Госкомитета назначает не президент, а Верховная Рада — чтобы Кулик наверняка лишился должности.

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И таких моментов, продиктованных текущей конъюнктурой, а вовсе не государственным строительством, в Конституции хватает. Причем, последующие ее дополнения были еще более утилитарными, чем исходный текст.

Конституция отчасти и не выполняется потому, что ее создали политики того периода под себя, под конкретную расстановку сил между президентом Леонидом Кучмой и ВР во главе с Александром Морозом. А так как ею занимались также романтики, верившие в исходную законопослушность украинцев, то в Конституции отсутствуют практические механизмы покарания за ее нарушения. Вот по ней и топчется каждый наш правитель со своим окружением.

Читайте такжеПраздники в июне 2021: как Украина отмечает День Конституции 2021Народ не считает Конституции своей ценностью, не готов ее защищать, так как она создавалась без реального его участия.

Так что чтим историческое наследие, но думаем о будущем. И о такой Конституции Украины, которая это нужное нам будущее постулирует вкупе с механизмами его достижения.

С Праздником, сограждане!

День Конституции Конституция Украины
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