Конфликт вокруг Ирана может изменить мировые рынки: Андрусив назвал риски

Трамп и Иран

На фоне обострения ситуации вокруг Ирана и рисков для мировых энергетических рынков все больше экспертов предупреждают о возможных экономических последствиях для глобальной экономики. В своей колонке политический аналитик, военнослужащий Виктор Андрусив объясняет, почему ближайшие дни могут стать определяющими для развития конфликта и повлиять на цены на энергоносители и бизнес-стратегии в мире. Подробнее о возможных сценариях — в колонке автора.

Переломная неделя. Итак, на этой неделе должна проясниться ситуация вокруг Ирана. Либо начнется деэскалация, либо станет ясно, что этот конфликт затянется. видео дня

Почему именно эта неделя? Большинство стран и компаний на данный момент придумывают временные меры в отношении цен на топливо. Но так долго продолжаться не может. И, на мой взгляд, эта неделя является последней перед тем, как все начнут принимать решения в долгосрочной перспективе.

Другими словами, начнется подготовка к рецессии. Бизнес начнет пересматривать цены и стратегии в долгосрочной перспективе, что приведет к планированию сокращения производства, поскольку неизбежный рост цен вызовет падение спроса. Правительства начнут запускать механизмы регулирования спроса на топливо.

Поэтому либо конфликт уляжется, либо Трамп придумает другое решение по разблокированию Ормузского пролива, либо мир ждет глобальная рецессия.

Следим за развитием событий.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

