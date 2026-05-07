Пауза или ловушка: зачем РФ говорит о перемирии - Копытько

Алексей Копытько
7 мая 2026, 19:10
Россия ответила на предложение о прекращении огня в максимально российской манере.
Россияне попали дронами по центру Сум
Россияне попали дронами по центру Сум / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Пока мировые лидеры снова говорят о возможности прекращения огня, приграничные регионы Украины продолжают подвергаться ежедневным атакам. В своей колонке военно-политический обозреватель Алексей Копытько анализирует удары РФ по гражданским в Сумской и Харьковской областях, объясняет логику действий российской армии у границы и размышляет, стоит ли Украине использовать даже короткие паузы для перегруппировки и укрепления позиций. Более подробно — в материале.

Что и требовалось доказать. Россия ответила на предложение о прекращении огня в максимально российской манере: ударила шахедами по детскому садику в Сумах. Погибла женщина (49 лет), ещё три получили ранения.

Если продолжать о Сумщине:

  • Утром россияне атаковали фпв-дроном гражданский автомобиль (нп. Радьковка), погибла женщина (69 лет), 66-летний водитель ранен;
  • В Великописаревской громаде погиб мужчина 69 лет, подорвался на мине, которую россияне сбросили с дрона;
  • За утро в области ранено 6 человек: КАБ и дроны.

Я специально указал возраст, чтоб было видно, с кем воюют россияне. Что в Харьковской, что в Сумской областях от российских ударов через границу страдают в основном пожилые люди.

Утром россияне нанесли более 20 ударов по с. Лютовка (Золочевская громада, Харьковская область). Просто разрушали жилые дома. Это 6 км от границы. В полдень ударили по жилому дому в с. Рясное (9 км от границы, 3 км южнее Лютовки).

Формально на данном направлении нет устоявшейся ЛБС, только госграница, которую россолдаты пересекли на пару сотен метров (перешли реку Лозовая) в районе нп Сотницкий Козачок. Дальше - серая зона, где российская армия выжигает всё живое. Захватить у них нет сил, они просто делают так, чтоб на этой земле никто не мог жить.

12 жилых домов (частный сектор) разрушено утром 6 мая непосредственно в Харькове.

Вопрос партнёрам: должна ли Украина действовать симметрично? Что об этом говорят на фуршетах международных форумов? Что на этот счёт думает менеджмент Венецианской биеннале?

Но это риторическое. По сути.

Считаю, что при всём скотстве россиян 8-9 мая нужно руководствоваться не эмоциями, а потребностями эффективного ведения войны.

Два дня перемирия – это шанс укрепить позиции, заменить людей, а кое-где – просто вывести из безнадёжных мест. Погода сейчас не благоприятствует ни к каким перемещениям. Ночь короткая, видимость отличная. Поэтому, если есть шанс на паузу – его нужно с умом использовать.

Дроны и ракеты, накопленные за этот период, свои цели могут найти днём позже.

А вот что касается парада в Москве – на эту тему у меня есть гипотеза относительно "военного переворота" имени Шойгу.

О персоне: Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

