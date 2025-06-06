Конфликт Трампа и Маска – приведет ли скандал к импичменту в США

Из-за отсутствия успехов и скандала с Маском Трамп рискует потерять большинство в Конгрессе и Сенате и уже в 2026 году превратиться в "хромую утку".

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Конфликт Трампа и Маска может иметь печальные последствия для обоих / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, x.com/elonmusk

Проблемы в команде Трампа появились не сейчас, когда конфликт Трампа и Маска вышел в публичную плоскость. Проблемы там мы наблюдаем уже более месяца, с момента увольнения советника по национальной безопасности Майкла Уолтца, с которым, видимо, Трамп не сумел сработаться. Это было показательно и свидетельствовало о том, что впереди кадровые проблемы.

Илон Маск – человек с очень большими амбициями, потому конфликт с Трампом был неизбежен: учитывая характер и гипертрофированное эго Маска и Трампа, они должны были столкнуться. И столкнулись они на вопросе о сокращении государственных расходов.

Идеи Маска – это, по сути, технократизм и стремление уменьшить цену государства. При этом Маск забывает, что его успех во многом был предопределен тем, что государство стимулировало его деятельность, а высокие государственные расходы обеспечивали покупательную способность населения.

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Потому к сокращению государственных расходов нужно подходить дифференцированно: например, расходы на USAID, на мой взгляд, действительно должны были быть урезаны до разумных пределов, а все остальное – это попытка рубить сук, на котором сидишь. А, согласно идеям Маска, получается, что власть должна быть сугубо номинальной, а править будут представители очень крупного бизнеса, подобные Маску и Безосу, то есть люди с миллиардными состояниями, которые, как он считает, лучше знают, что должно делать государство.

Однако это часто повторяющаяся ошибка. Это видно даже на примере Украины: очень успешные в бизнесе люди, попадая в политику, не понимают того, что, в отличие от бизнеса, где 2х2=4, в политике это может быть и 3, и 5, и 6. Потому они часто выступают проблемными персонажами. Все это рано или поздно приводит к конфликту, потому приходится делать выбор – или политика, или бизнес. Потому что политика, как правило, негативно отражается на бизнесе. Если таким людям дать всю полноту власти, то в нынешних условиях это обернется большой бедой. Вот и с Максом так вышло. Ведь и Tesla, и космические программы выросли благодаря поддержке и стимулированию государства.

В этой ситуации Джей Ди Вэнс (именно на него Маск предложил заменить Трампа) поддержал Трампа. Это логично, ведь Вэнс сейчас является первым, кто заменит в случае чего Трампа – вице-президент становится президентом США.

В любом случае, команда Трампа сейчас приложит все усилия, чтобы загладить этот скандал и минимизировать его последствия.

Для трампистов (тех самых MAGA) последствия скандала Трампа и Маска могут оказаться гиперразрушительными. Поскольку впереди 2026 год – год промежуточных выборов. Не зря Маск сказал, что Трамп благодаря ему не только победил, но и получил большинство в Конгрессе и Сенате. Учитывая политическую систему США, президент, чтобы не быть "хромой уткой", должен опираться на большинство. А большинство может быть утрачено, если все будет идти так же, как сейчас идет у Трампа: успехов нет, на это накладываются внутренние дрязги, разборки и скандальные подробности (Маск намекнул на участие Трампа в вечеринках Эпштейна). В таких условиях демократы с большой вероятностью возьмут реванш.

Если учесть, что эта борьба между трампистами и демократами, между консерваторами глобалистами носит экзистенциальный характер, можно представить последствия.

Маск среди прочего призвал объявить Трампу импичмент. Однако эта идея не получит развития. Республиканцы это не подхватят. Даже те, кто относятся к Трампу критически, вряд ли выступят в качестве "полезных идиотов" для демократов и Маска.

Как бы там ни было, этот конфликт будет серьезнейшим репутационным ударом по Трампу. А от него сейчас отваливаются "ситуативные попутчики", голосовавшие не за Трампа, а против демократов, Байдена и Харрис. А таких было очень много. При отсутствии успехов во внутренней и внешней политике Трампа этот процесс будет набирать обороты.

Что касается возможных последствий данного конфликта для Маска, то Беннон намекнул, что следует проверить легальность пребывания Маска на территории США, а, может быть, и выслать из страны. Однако думаю, до этого не дойдет. Маск – не глупый и понимает, что бодаться с государственной машиной себе дороже. Если вдруг Маск этого не понимает, значит, он оторван от реальности, и тогда могут быть действительно печальные последствия для него.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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