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Конечно, они враги: об интервью Виткоффа

Юрий Богданов
23 марта 2025, 06:42
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Соратник Трампа Уиткофф. Избранные цитаты из интервью Такера Карлсона.
уиткофф
Стив Уиткофф / скриншот

"Я думаю, что самая большая проблема в этом конфликте - это так называемые четыре региона: Донбасс, Крым, Луганск и еще два других. Они русскоязычные. Там были референдумы, где подавляющее большинство людей указало, что хочет быть под российским правлением".

Четыре региона - Донбасс, Крым, Луганск и два других. Гений математики.

Референдумы. Референдумы там были. Теперь мы знаем, как Трамп собирается оправдывать аннексию Канады.

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Далее Такер говорит:

"Россия контролирует эти территории. Фактически, с российской точки зрения, некоторые из этих территорий сейчас являются частью России".

Уиткофф отвечает:

"Правильно. Это правильно. Но это всегда было вопросом, да? И, знаете, никто не хотел об этом говорить. Это "слон в комнате". Еще один "слон в комнате" - это конституционные вопросы в Украине относительно того, чем они могут уступить, когда речь идет о потере территорий. Россияне фактически контролируют эти территории. Вопрос в том, признает ли мир, что эти территории являются российскими? Сможет ли Зеленский политически выжить, если он это признает? Это главный вопрос конфликта. Абсолютно да".

То есть единственный вопрос этого "аналитика" - политическое будущее Зеленского, а не то, кто является агрессором.

"Россиянам не нужно поглощать Украину. Они получили то, что хотели. Они вернули эти пять регионов. Они имеют Крым и получили то, что им нужно".

Аааааа! Аааааааааааааааааа! Аааааааааааааааааааааааааааа!

"Я думаю, что мы должны получить справедливое соглашение для Украины. Но мы не можем позволить этой стране втянуть нас в Третью мировую войну. И это не моя политика. Это политика президента Трампа".

Справедливое соглашение? С признанием "референдумов"?

Вопрос Такера Карлсона:

"Тогда что происходит, если можно спросить, что, черт возьми, происходит с Европой? Например, Кир Стармер говорит, что мы отправим британские войска, тогда как вся их армия меньше Корпуса морской пехоты США. Страна в экономическом упадке. Все эти страны в экономическом упадке. О чем они думают? Что это такое? Это поза? Это демонстрация?"

Ответ "математика":

"Ну, я думаю, это сочетание позы и демонстрации, а также определенной упрощенности. Думаю, существует эта идея, что все должны быть как Уинстон Черчилль. Что россияне собираются маршировать через всю Европу. Я считаю это абсурдным, кстати. У нас есть такая вещь, как НАТО, которой не было во время Второй мировой войны".

Кстати, стоит еще раз напомнить: НАТО для таких людей "мертво". Это уродство, когда Путин нападет на Литву, скажет, что не хочет начинать Третью мировую ради Литвы.

Далее диалог о Европе.

- Вы думаете, что россияне хотят пройти по Европе? - На 100% нет. Это абсурд.

Напоследок две лучшие цитаты.

"Во-первых, зачем им поглощать Украину? Для чего именно? Им не нужно поглощать Украину. Это было бы, как оккупация Газы. Израильтяне действительно хотят оккупировать Газу до конца своих дней? Они не хотят. Они хотят стабильности там. Они не хотят с этим иметь дело".

Текущее израильское правительство (не весь Израиль) вполне откровенно демонстрирует, как оно видит "стабильность" в Газе - уничтожить или депортировать всех, кто там живет. Просто пока не может из-за высоких рисков. Так же путинская Россия видит решение "украинского вопроса". Здесь людоед Виткофф прав.

"Но россияне также получили то, что хотели. Они вернули эти пять регионов. Они имеют Крым и получили то, что им нужно. Зачем им еще что-то?"

Этим он финализировал "украинский блок".

Конечно, они враги.

Украины. Европы. Человечества.

К сожалению, с ними придется иметь дело.

Но мы должны понимать, с кем имеем дело - с фашистами, которые оправдывают других фашистов.

Хорошо, что они - не вся Америка.

Ужасно, сколько беды в мире они еще наделают.

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Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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