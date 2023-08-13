Конец 'морской державы'?

Пафосные разговоры о "великом морском государстве", которые так любят вести российские имперцы, столкнулись с украинской разработкой службы в виде морских дронов.

https://opinions.glavred.info/konec-morskoy-derzhavy-10492636.html Ссылка скопирована

Спецоперации СБУ на Черном море дала максимальный эффект / коллаж: Главред, скриншоты

Цели "российской спецоперации" сейчас не известны никому. Когда "Киев за 3 дня" не вышел, Путин заявил, что теперь "Азовское море" - внутреннее море рф" и это тоже очень круто. В прошлом месяце, после прекращения "зернового соглашения", у россиян было новое нападение "имперской мощи": "теперь и Черное море наше внутреннее". Прошедшая неделя доказала - россияне не контролируют Черное море, а российские торговые корабли из Азовского вообще перестали выходить.

Все это следствие атак морских дронов - спецопераций, которые СБУ провела в Новороссийске и в Керченском проливе. Это кардинально изменило ситуацию на воде. Россияне, которые хотели нас экономически заблокировать, сами оказались в аналогичной ситуации. По данным издания Bloomberg, зерновые перевозки из рф по Азовскому морю фактически прекратились. Изменилась и военная ситуация: чтобы не стать новыми целями, российские военные корабли вынуждены проводить постоянные маневры.

Можем констатировать, что эта спецоперация СБУ дала максимальный эффект. рф потеряла миллиарды из-за задержки или отмены грузовых перевозок. Морские российские терминалы на берегу Азовского моря прекратили принимать зерно от поставщиков из-за заполнения хранилищ. Образовались очереди из поездов, которые не могут разгрузиться. Повысилась и цена на страхование кораблей. Все это бьет по экономике врага и меняет баланс сил в переговорах о зерновом соглашении. Россия больше не может их вести с позиции силы.

видео дня

Пафосные разговоры о "великом морском государстве", которые так любят вести российские имперцы, столкнулись с украинской разработкой службы в виде морских дронов. Шанс для Украины одержать победу над более многочисленным врагом именно в применении подобных разработок, которые меняют ситуацию в войне и переносят ее на территорию России.

Кто такой Алексей Голобуцкий? Алексей Голобуцкий - украинский политолог, политтехнолог, эксперт. Один из самых цитируемых экспертов-политолгоов в Украине. Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций. Живет в Киеве, ведет популярный блог на своей странице в Facebook.

Источник