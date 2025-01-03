Конец эпохи: об остановке транзита российского газа через Украину

Закрытие большинства европейских контрактов с "Газпромом" и остановка транзита фиксирует завершение эры энергетического доминирования России в Европе.

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Остановка транзита российского газа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Остановка транзита российского газа через Украину и постепенное сокращение поставок в Европу является реально историческим событием, которое завершает многолетнюю эпоху энергетической зависимости Европы от России.

История вопроса.

Поставлять газ в Европу СССР начал во второй половине 60-х. Сначала в Чехословакию и Австрию. А 1970 был заключен первый договор с ФРГ. Мировой нефтяной кризис 1973 года (следствие субъективизации монархий Ближнего Востока) масштабировал запрос на диверсификацию каналов поставок нефти и газа в Европу.

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СССР на всех переговорах был довольно уступчивым - потому что выживание режима слишком зависело от нефти и газа. Поэтому 1981 начали строить "Уренгой - Помары - Ужгород", а 1984 - "Ямал - Европа" (он заработает 1996).

Здесь следует отметить, что Европа и СССР придерживались четких правил игры, а энергетическое партнерство оставалось стабильным даже во времена политического напряжения. 1985 газ стал ключевым источником валютных поступлений для СССР.

1991 Россия наследует основную часть газовой инфраструктуры. Хотя 90-е прошли в борьбе за контроль над украинской трубой, потому что деньги всем нужны, газ оставался вопросом денег и почти исключительно денег.

Доминирование и крах.

Все изменилось в 00-х. Во-первых, катастрофический хаос на Ближнем Востоке после терактов 11 сентября. Во-вторых, ловкость Путина и Ко, сумевших сделать европейскому и украинскому бизнесу и части политикума выгодные коррупциогенные предложения. Газ стал политическим инструментом и политическим же оружием.

2001 началось строительство Северного потока 1, 2006-2009 Россия активно воевала с Украиной за контроль над ГТС, а в начале 10-х с целью дальнейшей "диверсификации" начали планировать и другие маршруты. На момент аннексии Крыма зависимость Европы от российского газа выглядела очень монолитной.

Собственно, после Крыма она устояла. Хотя ЕС активизирует диверсификацию поставок энергоносителей, в частности через LNG (сжиженный газ), но лишь в незначительной степени. Скорее всего, так бы оно и работало, если бы не 2022 год. И дело не столько во вторжении, а в том, что мы выстояли.

Закрытие большинства европейских контрактов с "Газпромом" и остановка транзита фиксирует завершение эры энергетического доминирования России в Европе.

Азия как альтернатива.

Азия как рынок никогда полноценно не заменит Европу. Азиатский рынок всегда будет хуже, потому что даже сейчас он выполняет роль "худшей замены". Причин несколько:

Логистика. Большинство газопроводов исторически ориентированы на Европу. И в целом - поставки газа в Европу значительно дешевле и быстрее, чем в Азию.

Рынок Европы предлагает более высокие цены за газ, поскольку конкуренция и зависимость от экологических стандартов делали импорт из РФ выгодным для отдельных стран.

Россия сама себе сузила поле для маневра. Потому что потеряла репутацию надежного поставщика из-за политических манипуляций и войны. Это усложняет перспективы долгосрочных контрактов как с Европой, так и с Азией.

В Азии больше доступных альтернатив и короче плечо доставки. Китай, основной потенциальный потребитель российского газа, имеет широкий доступ к альтернативным источникам энергии (Катар, Туркменистан, Иран, Юго-Восточная Азия, Африка).

Это - долгосрочное политическое и экономическое поражение путинской России. Почему?

Финансовые потери. Потеря европейского рынка приведет к сокращению валютных поступлений и усилению бюджетного дефицита.

Потеря рычага. Россия лишена одного из основных инструментов влияния (преимущественно коррупционного) на европейскую политику. Фицо и Орбан не зря так ноют.

Фактическая невозможность возвращения рынка. Европа активно ищет альтернативы (LNG из США, Норвегия, Алжир), что делает возвращение РФ на этот рынок маловероятным даже после завершения войны.

Да, это очередной пример того, как инструмент, который создавался как долгосрочная гарантия экономической стабильности сначала СССР, потом России был сожжен Путиным ради своих краткосрочных безумных политических и военных авантюр. Молодец, конечно. Самый тупой правитель в истории России со времен Никалая ІІ.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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