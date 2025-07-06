Кому выгодна бесконечная война в Украине

Учитывая, что мир циничен и мы продолжаем двигаться по абсолютно циничным трекам поведения большинства геополитических игроков, можно прийти к неутешительным, впрочем, ожидаемым выводам:

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Кому выгодна война в Украине / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, 4 отдельная танковая бригада

1. Европа не готова встречать войну у себя, поэтому заинтересована, чтобы россия буксовала в Украине. При этом большинство европейских лидеров понимают, что выигрыш Москвы автоматически будет означать угрозу для них и возвращение к Варшавскому договору, чего стратегически хочет Путин. Но продолжение войны в Украине - это время, когда европейцы могут пить пиво в Брюсселе и есть сосиски в Мюнхене. Пока их генералы раскачиваются и четвертый год перебирают свои арсеналы.

2. Китай не готов к тому, чтобы война останавливалась на этом этапе, потому что "стрижет купоны" из ситуации, когда РФ готова продавать дешевые энергоносители. Зачем им остановка войны? Пусть идет, как идет.

3. США тоже не особо заинтересованы, чтобы война заканчивалась, потому что тогда члены НАТО снова расслабятся и перестанут думать, как увеличить процент отчислений на оборону. А, следовательно, сократятся закупки в том числе закупки американского оружия. Здесь ВПК-лобби должно было бы наоборот работать с Белым Домом, чтобы процесс милитаризации продолжался как можно больше.

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4. Россия. С одной стороны есть угроза экономического проседания. С другой - когда перед тобой замаячила перспектива не просто съесть Украину, но и стать участником глобального перераспределения влияния, остановка войны не выглядит логичной.

Подытоживая. Владимир Зеленский абсолютно правильно артикулирует, что украинцы - единственные, кто больше всего хотят окончания этой войны. Вот только вопрос, что делать в этой ситуации - абсолютного одиночества.

В истории есть немало стран, которые десятилетиями живут в окружении врагов. Но там основная ставка сделана на внутренний ресурс - общественный консенсус и общественное желание элементарного выживания. Возможно, пришло время все-таки сосредоточиться в первую очередь на этом - на новой волне общественной мобилизации, а не на убеждениях и вере, что кто-то другой больше заинтересован видеть нас живыми, а не мертвыми?

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О персоне: Виктор Шлинчак Виктор Шлинчак - украинский политический журналист, медийщик, председатель правления Института мировой политики. Руководитель и совладелец сайта "Главком". Специализируется на оценках внутри- и внешнеполитических процессов, а также исследовании мирового опыта в сферах управления государством, антикоррупционного законодательства, внешней политики.

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