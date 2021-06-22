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Кому на Западе мешает украинская коррупция

Павел Вернивский

Советник Главы ФРУ по экономическим вопросам 

22 июня 2021, 19:20

Западу выгодно, что в нашей стране нет своих экономических интересов.

Доллары
Фото: УНИАН

В Украине сейчас на довольно высоком уровне бытует мнение, что Запад заинтересован в развитии страны. Вот только его останавливает наша коррупция и плохие суды. И если бы мы решили проблему, в итоге нас бы залили деньгами. И приехали бы сюда солидные дядьки и сделали в стране Сингапур.

Мне интересно. А с какого перепугу у нас решили, что коррупция мешает кому-то на Западе?

К примеру, вы слышали про дело Эрбаса "Airbus affair"?

Это международный коррупционный скандал в котором оказался замешан премьер-министр Канады. В середине 80-ых государственная компания Air Canada хотела купить себе парк самолетов. За сам заказ конкурировало 2 компании: Боинг и Эрбас. Контракт выиграли европейцы. Однако как позже оказалось, что немецкий политик Франц Йозеф Штраус тайно выплатил канадскому премьер-министру Брайану Малруни огромные комиссионные, чтобы тот выбрал европейские самолеты!

Читайте также"Не понимаем, о какой коррупции говорит Байден": в Слуге народа оконфузились с заявлениемЕщё один пример, когда в 1998 греки хотели купить подводные лодки в Германии. За поставку заплатили 2 млрд дол, но лодки так и не увидели. Там тоже потом всплыл коррупционный скандал. Оказалось, что немцы дали взятку в 55 млн евро, чтобы греки купили их подлодки!

Или совсем недавний коррупционный скандал в Израиле с субмаринами. Там так же Израиль хотел купить подводные лодки и тоже случайно всплыл факт, что подписание контракта не обошлось без коррупции на самом высоком уровне. И немцы тоже дали израильским политикам взятку.

И это лишь факты коррупции, которые случайно стали известные общественности. А сколько таких фактов, которые остаются неизвестными?

До 90-ых взятки были настолько обыденной практикой, что во многих развитых странах бизнес мог официально включить эти взятки в свои расходы, чтобы снизить размер уплачиваемых налогов! В Швейцарии эта практика существует даже сейчас и только в следующем году ее собираются упразднить.

Читайте такжеВ Раде зарегистрированы законопроекты против коррупции в строительствеВ 1977 году в США был принят Закон о коррупции за рубежом. По этому закону американским компаниям запрещается давать взятки иностранным должностным лицам для получения контрактов. Позже действия закона расширили и на иностранные компании, которые торгуются на американских биржах.

Разве американские компании перестали давать взятки после принятия этого закона? Нет, не перестали.

А знаете в чем прелесть этого закона? В публичном доступе есть информация о компаниях, которые нарушили этот закон и были оштрафованы.

В 2020 было оштрафовано 9 компаний. Среди них такие известные как фармкомпания Novartis и банк Goldman Sachs. В 2019 было оштрафовано 17 компаний. Среди них такие известные как Walmart, Microsoft, Ericsson.

В 2018 было оштрафовано тоже 17 компаний. Среди них фармкомпания Sanofi и Panasonic. 2017 - 9 компаний. В 2016 - аж 27 компаний. Среди них такие известные Qualcomm, Novartis, Teva, JP Morgan, Embraer, GlaxoSmithKline

И самое интересное, что многие компании штрафовали по несколько раз. Да и сами суммы штрафов в основном довольно символические - несколько десятков миллионов долл штрафа практически незаметны для компаний с миллиардными оборотами.

Причём у нас тоже достаточно примеров такой коррупции. Можно вспомнить закупку французских вертолётов. Локомотивов General Electric. Или когда Киев покупает импортные троллейбусы и трамваи.

И скажите, что разве нельзя использовать масштабные закупки транспорта в Киеве для локализации части производства на территории страны или даже Киева? И почему вместо этого, с ослиной упертостью у нас продолжают покупать импорт? Кому это выгодно?

После этого вы ещё ждёте, что кто-то на Западе заинтересован побороть коррупцию? Да им наоборот выгодно, что в нашей стране нет своих экономических интересов. А другие страны этим пользуются и с помощью такой коррупции достигают своих экономических и политических целей!! И я не удивлюсь, если эта мнимая борьба на самом деле подразумевает цель поставить на места таких людей, с которыми западным странам будет легче договариваться!

Европа взятки
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