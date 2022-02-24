Комариные укусы: как Запад "пожалел" Россию и Путина

Евросоюз и США ввели санкции против России / Getty Images

В ответ на признание Россией "ЛДНР" США и страны Европы ввели ряд санкций против РФ. В частности, санкции США коснулись госкорпорации ВЭБ.РФ, оборонного банка Промсвязьбанк (ПСБ) и десятка их дочерних организаций, расширил санкции в отношении госдолга РФ, а также ввел санкции против причастных к признанию псевдореспублик лиц из окружения Путина. Кроме того, Евросоюз также ввел санкции против 351 депутата Госдумы, а также 27 физлиц и организаций, но не против самого Путина, а Великобритания подвергла санкциям пять российских банков, а также близких к президенту России предпринимателей Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

В политической практике всего мира санкции никогда не вводятся против первых лиц государства - президентов и министров иностранных дел. Это делается для того, чтобы оставлять пространство для маневра - окно для переговоров. Потому пока Путин у власти, у него по факту сохраняется иммунитет от санкций.

Но касаемо самих санкций есть вопросы. Например, то, что ввела Великобритания, вообще нельзя назвать санкциями, потому что ограничения коснулись мелких банков, которые не имеют влияния на банковском рынке. Единственный плюс этих санкций в том, что они касались банков, которые работают в Крыму, но и это нужно было сделать гораздо раньше.

С санкциями США, в частности, ограничениями по госдолгу РФ, тоже не все так однозначно. Ведь если вспомнить предысторию, то санкции в отношении госдолга РФ работали раньше, однако Байден их отменил и теперь снова их ввел. Кроме того, под санкции попадают только еврооблигации, выпущенные с 1 марта 2022 года.

Однако у России сейчас нет потребности брать деньги на внешнем рынке. Цена нефти выросла, они хорошо заработали на газовом кризисе - по разным оценкам, около 60 миллиардов долларов. То есть им не нужны дополнительные деньги на финансирование проектов, потому санкции их вряд ли слишком испугают.

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Более-менее серьезно выглядят санкции против ВЭБа и Промбанка. ВЭБ - это бывший промышленный банк СССР, который еще со времен совка обслуживал все внешнеэкономические операции. То есть он имеет уникальный статус правительственного агента и через него могут финансироваться закрытые программы. Однако как это повлияет на общую ситуацию - неизвестно, поскольку Россия пока способна сама все профинансировать.

Читайте такжеЗапад ввел очень "лайтовые" санкции против ПутинаКроме того, даже в случае проблем банка Россия может спокойно перераспределить финансирование операции через аффилированные российские банки.

Гораздо более болезненным для России могло бы быть эмбарго на ограничение поставок нефти на мировой рынок. Это было бы возможно принять, тем более что Саудовская Аравия как западный партнер могла бы восполнить образовавшийся дефицит.

Также не менее болезненным может стать запрет на использование долларов и евро отдельным банкам в финансовой системе России.

Потому пока все эти действия Запада - комариные укусы, которые никак не останавливают Путина.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда