На самом деле, контрнаступление уже идет каждый день. Выносятся склады и пункты управления врага, наши ребята меняют позиции и наносят контрудары.

https://opinions.glavred.info/koli-bude-kontrnastup-zsu-10471264.html Ссылка скопирована

Андрусив рассказал, когда будет контрнаступление ВСУ / 24 ОМБр имени короля Даниила

Многие из вас видимо уже переутомились с этим контрнаступлением. То оно вот-вот начнется, а оно не начинается. То погода мешала, то техники недоставало, то еще что-то. Нужно понять несколько важных вещей относительно контрнаступления:

1. Информационная ситуация вокруг нагнетания является частью войны. Враг, который постоянно думает, куда мы ударим, - истощается. Он гоняет туда-сюда резервы. Постоянно держит в напряжении свои войска и тому подобное. Чрезмерная нервозность приводит к ошибочным решениям, что очень выгодно нам. Конечно, эти ожидания и нас где-то истощают, но согласитесь, есть разница, когда ждешь, что на тебя нападут, и что ты это сделаешь.

2. На кону очень много. Успех или не успех нашего контрнаступления прямо влияют на нашу поддержку партнерами, и возможно на ход всей войны. Поэтому лучше "перебдеть", чем не добиться успеха. Последние недели последовал новый сдвиг по западной помощи, поэтому, конечно, лучше ее дождаться и показать больший результат. Новые ракеты дальнего радиуса уже себя показали. Больше ПВО - больше сохраненных жизней и техники. Да, это откладывает полноценное наступление, но это точно усиливает его.

видео дня

3. Враг не сидит без дела. Управляемые авиабомбы стали реальной проблемой для наших войск. Фактически, продвижение в Бахмуте стало возможным именно благодаря использованию этих бомб, которые просто складируют многоэтажки. Но с приходом новых систем ПВО это преимущество будет нивелировано.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

На самом деле, контрнаступление уже идет каждый день. Выносятся склады и пункты управления врага, наши ребята меняют позиции и наносят контрудары. Поэтому запасаемся терпением. Не исключено, что будут еще неприятные новости. Но мощь ВСУ растет с каждым днем, с каждой новой единицей оружия. Вспоминаем, как в прошлом году все готовились к освобождению Херсона в начале осени, но освободили Харьковскую область. А тогда и Херсон.

Источник