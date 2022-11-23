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Когда же Паша-Мерседес сменит свой никнейм на "Паша-автозак"?

Алексей Голобуцкий

заместитель директора Агентства моделирования ситуаций

23 ноября 2022, 06:56

"Большая служба" от СБУ - это работа на опережение. Первая прививка от рснявого бешенства.

Когда же Паша-Мерседес сменит свой никнейм на 'Паша-автозак'?
Киево-Печерская лавра / УНИАН

"Братия Киево-Печерской Лавры" уже давно просилась, чтобы к ней в гости зашла СБУ. И недавние песни про "святую Русь" - лишь одно из многих свидетельств тому.

Чуть ли не вся Украина ждет, когда же Паша-Мерседес сменит свой никнейм на "Паша-автозак". Но похожая ситуация и в других храмах. Поэтому "большая утренняя Служба", которую сегодня начала СБУ, проходила не только в столице, но и по всей Украине – в тех храмах, настоятели которых известны своими пророссийскими взглядами.

И это история не столько о религии, сколько о нашей безопасности.

Во-первых, московские церковники всегда были агентурой фсб, это ни для кого не секрет. Во-вторых, храмы МП — идеальное хранилище не только для агентов в рясах, но и диверсантов. Об этом, кстати, еще Малюк в своем интервью говорил. А сегодня, например, читаю, на Ровенщине проходят обыски в епархии, где "святые отцы" приютили ДРГ, которая зашла с территории Беларуси.

Да и разве мы сомневаемся, что "народ-скрепоносец" способен устроить любую подлянку? Та же Лавра - идеальная мишень для организации теракта или какой-то диверсии. фсб может устроить их через своих агентов, а затем обвинить Украину. Классический сценарий.

Поэтому "большая служба" от СБУ - это работа на опережение. Первая прививка от рснявого бешенства.

Даже не так важно, найдут ли в Лавре какие-то доказательства работы на на рф. Главное - сам сигнал о том, что теперь у Паши-Мерседеса будут особенно осторожны с выбором церковного плейлиста. А решая, вступать ли в "беспорядочные канонические связи", пять раз подумают и три раза перекрестятся.

Источник

Алексей Голобуцкий Киево-Печерская лавра
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