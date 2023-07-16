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Когда ждать бунта в России

Марат Гельман
16 июля 2023, 12:55
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События произойдут в начале сентября. Сигнал о том, что пора валить, касается, в первую очередь, людей, которые сидят в Совете Федерации и Госдуме.
Когда ждать бунта в России
Деструктивные процессы в России начнутся только после ослабления федерального центра / колаж: Главред, фото: УНІАН

Бунт в России могут поднять люди, которые рассчитывают, что если они принесут власть Путина на блюдечке, то получат снисхождение. Я говорю о номенклатуре с доступом к определенным рычагам власти. Желательно, чтобы была близость к силовым ресурсам, но это не обязательно.

Это может быть и любой губернатор. Представим себе следующую картину: власть слабая и какой-то губернатор саботирует решение Путина, вследствие чего Путин пытается отправить войска для того, чтобы его усмирить. И вдруг выясняется, что войска не хотят идти против собственного народа и не выполнят приказ. Это пример, подобных сюжетов может быть с десяток.

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Что касается того, когда произойдет бунт, я бы назвал стопроцентный вариант, о котором сказал Каспаров на заседании НАТО – флаг Украины над Севастополем. Это будет означать, что Путин слаб, и его можно не бояться. Путин сам ассоциировал себя с Крымом и придал ему сакральный статус и поэтому момент станет решающим.

Кроме того, могут быть и другие причины для бунта. К примеру, появление заградотрядов, которые будут мешать регулярным войскам отступать из Крыма.

Я полагаю, что события произойдут в начале сентября. Сигнал о том, что пора валить, касается, в первую очередь, людей, которые сидят в Совете Федерации и Госдуме. Возможно, они ничего и не решают, но формально принимают все людоедские законы. Им надо спасаться. В сентябре будет осенняя сессия обеих палат парламента, и тогда должно все произойти.

Для начала должно произойти падение режима. В России сложилась негативная экономическая ситуация и вся эта нагрузка из федерального центра перераспределена на регионы. Губернаторам стало тяжело.

И кто бы ни пришел в Кремль, он будет слабее Путина. Предположим, происходит следующее: центральная власть без Путина ослаблена, бояться нечего. Можно собрать свой условный Курултай, отделиться и выйти из-под санкций. Например, на нефть в Казани, которая сейчас под санкциями, будут выстраиваться очереди.

Деструктивные процессы в России начнутся только после ослабления федерального центра. Шансы на федерализацию или конфедерализацию, о чем говорят Михаил Ходорковский или Алексей Навальный, невысоки. В момент кризиса у власти будут люди с другим мировоззрением – они попытаются удержать господство Москвы, но им не удастся это сделать.

Рано или поздно все это развалится, однако говорить об этом скорее преждевременно. Однако после того как Кремль потеряет силы, процесс освобождения регионов от власти Москвы станет необратимым. События будут носить положительный характер.

Кто такой Марат Гельман

Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики.

Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Марат Гельман, специально для Главреда.

Кремль Марат Гельман
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