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Когда ж ты напьешься, упырь кровожадный

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

1 января 2023, 08:15
Догорает Россия. Добили ее. Сто лет с гаком били, били, били… Сначала все кровью харкала, пыталась встать.
Путин
Путин молодец среди овец, считает Альфред Кох / kremlin.ru

...В лесу родилась ёлочка. В лесу одна росла. Зимой и летом стройная, веселая была… Бла-бла-бла… Потом не помню. Потом, главное: срубили нашу елочку под самый корешок. Такие дела. И труп привезли радовать детей. Теперь она нарядная, стоит в гробу… Или лежит. И много много радости Путину принесла… Метель ей пела песенку: спи, елочка, бай-бай.

Когда ж ты напьешься, упырь кровожадный. Мало тебе еще трупов? Больше надо? Подарки мальчику Вове от чухонского Йоулупукки из далекой Лапландии… Или от ненасытного Молоха… Геенны Огненной…

Был такой Железный Бык у стен Старого Иерусалима. И внутрь клали детей. А снизу разжигали костер. И дети медленно жарились. Живыми. Во славу халдейских Богов…

Вот такой вот культ теперь в России процветает. Поп Гундяев его главный жрец. Не знаю, как там он у них называется? Перун? Сварог? Чи шо? И вот, понимаешь, уговаривают простодушную паству: не бойтесь, умирать не страшно, за нашу веру, за Россию, за народ… Это счастье… Честь великая… Отриньте страх, идите на жертву… Они сдохнут, а мы попадем в рай…

Ага. В рай… Точнее - в Вальгаллу… Где-то я уже это слышал… И тоже там были руны, только не "Z" и "V", а "SS". Schutzstaffel - охранные отряды. И девиз у них был правильный: "Meine Ehre heisst Treue!" ("Моя честь называется верность!") Но кончилось это неоязычество плохо. Вот совсем плохо. Для всех. Народ оказался недостоин фюрера. Сплоховал народ. Не потянул великих замыслов. Надорвался. И русский народ надорвется. Точнее - уже надорвался. Только немецкий фюрер нашел в себе силы покончить с собой.

А этот все никак… Дождемся ли? Вряд ли… Кишка тонка у этого фюрера. Он молодец - среди овец. А как на серьезных пацанов нарвется, так сразу хвостиком вилять. Как вот с Си Цзиньпином. Уж такой сладкий был, уж так он его облизывал, опять про "надои" рассказывал, кабы не по телевизору, так наверное сапоги бы кинулся целовать…

И то верно: Великий Хан. Нам не привыкать в Сарай ездить. Да и в Каракорум. Чингизидов лобызать. Династия Юань. Императоры Поднебесной… Настоящие хозяева Святой Руси вернулись после долгих лет перерыва.

Мы тут без Вас, Великий Император, в соблазны всякие латинские, да германские впадали. За то готовы понести суровое наказание. Дери с нас три шкуры. Прими обратно своих овечек заблудших. Защити от папства и геев. Ослабли мы без твердой руки. Направь нас. Научи уму разуму. А мы тебе и ворвань, и пеньку, и нефть и газ. Бери чего хочешь. Только уж не бросай больше. Страшно одним. Не умеем мы своим умом жить. Нам пастырь нужон. Хозяин. Владей нами и правь. Вот и весь сказ. Тьфу.

Вот что я вам скажу, гордые потомки скифов и сарматов, готов и варягов, древлян и полян. Зря вы из Киева да Чернигова туда, в Великую Угорию, на Итиль, на Маскву, на Клязьму, на Выг да на Белозеро пошли. Гиблые места. Не народ, а сплошь шиши какие-то. Лесные люди. Мхом питаются, поганки жрут. Хрен их разберет чего хотят. Вроде улыбаются, и глаза человечьи. А герой у них - дурак на печи. И сами продадут за три копейки. Не то, что тебя, а даже мать родную. Лучше бы вы сидели на Днепре да в Царьград ездили. И в Солунь. Глядишь бы уму-разуму набрались. Нет пошли на восток, на чащу лесную. Пушнины захотелось. Вот вам и отливается эта пушнина до сих пор… Кровавыми слезами. Проклятая земля. Никогда тут люди хорошо не жили. У них в Рязани - грибы с глазами: их едят - они глядят… Маневр, понимаешь, Кутузова: сожгли Маскву и радуются… Бей своих, чтобы чужие боялись. Масква слезам не верит.

Пройдет сто лет, и не будет ту ничего. Головешки одни. Изведут они себя под корень. Слезами, измеренный чаще чем верстами, шел тракт, на пригорках скрываясь от глаз. Извела меня кручина, подколодная змея, догорай моя лучина, догорю с тобой и я.

Догорает Россия. Добили ее. Сто лет с гаком били, били, били… Сначала все кровью харкала, пыталась встать. А потом уже лежала, только стонала. Бредила. Все какие-то истории про светлое будущее рассказывала… Про то, что как будто бы жизнь начнется снова, как будто будет свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба…

А потом уже пришли свои, местные. Просто бандиты. Молча покурили постояли. Потом деловито по карманам пошарили, отобрали последние копейки и ловко так финкой зарезали, почти небольно. Она только вскрикнула что-то типа "Русские своих не бросают". И обмякла.

С наступающим вас, дорогие мои. Выше нос! Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Слава Украине!

Источник

война в Украине Альфред Кох Владимир Путин
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