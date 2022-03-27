Когда закончится война в Украине – три сценария: оптимистичный, реалистичный и пессимистичный

Надоимперия, то есть Россия, переходит к войне на истощение / Reuters

Наши воины героичны. Военачальники стратегичны. Граждане патриотичны. Президент вдохновляющ. И мы успешно бьем тупых немотивированных врагов. Все безусловно так, ни тени иронии.

Но нельзя забывать, что свои выдающиеся качества украинцы проявили в начале войны, в спринтерском, так сказать, забеге. А предстоит, увы, марафон. Кстати, Байден в Польше заявил об этом со всей определенностью.

По моим оценкам, западное вооружение в количестве, влияющем на соотношение сил, попадет на передовые позиции недели через две. Еще минимум две недели на то, чтобы обозначился перелом в военном противостоянии, который только и может стать основной для конструктивных переговоров. Которые выйдут на финальную стадию к концу мая, если кремлевские сволочи не затеют очередной отвлекающий маневр вроде включения ОРДЛО в состав РФ.

Конец мая – самый оптимистический сценарий. Реальный – к концу года. А пессимистический, когда нам вместе с Западом потребуется уронить всю экономику недоимперии – это два-три года.

Глубинный российский народ готов жрать кору и ежиков, лишь бы неистово гордиться, что отражает придуманные соловьевыми атаки НАТОвских нацистов на Воронеж.

У России овердофига наклепанных при Союзе железных самодвижущихся коробок, а также уродов, которых живыми можно в эти гробы запихать.

Недоимперия уже переходит к войне на истощение. Вы заметили, что враг начал прицельно бить по нашим нефтехранилищам, складам боеприпасов и продуктов? Отсутствие топлива и снарядов не заменят ни героизм, ни поддержка Терминатора и Джона Уика.

Нам необходимо срочно переходить от энтузиазма к системности.

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И в этом смысле принципиально важен перевод страны на военные рельсы. А это предусматривает смену системы управления страной. Ставка Верховного Главнокомандующего – это вовсе не аналог СНБОУ. В Ставке в основном должны быть представлены военные, которые принимают решения именно в интересах военной победы. По максимально упрощенным, очень быстрым процедурам.

Взять то же драгоценное топливо. Понятно, что его еще вчера надо было максимально рассредоточить с больших баз на маленькие – на каждую автозаправку ракет даже у России не хватит. Но здесь сразу возникнут вопросы собственности, которые Ставка решить может, а СНБОУ – нет.

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Или ситуация с обеспечением наших военных. Извините, но волонтеры в современной армии – это приготовить чего-нибудь вкусненького, зашить-постирать, в общем, взять на себя чисто бытовые заботы. А тепловизоры, бронежилеты, шлемы и подобное – это все уже должно обеспечивать Минобороны. Или ремонт поврежденной и трофейной техники – для этого и существует Укроборонпром, а не умельцы-волонтеры. И Ставка должна добиваться эффективной работы всех госорганов – с применением самых жестких рычагов военного времени.

Ставку Верховного Главнокомандующего я поставил в центр обсуждения для наглядности. Есть еще множество направлений, по которым необходимо коренным образом менять подходы и работу. Это если мы намерены не только восхитить мир внезапным отпором агрессору, но и завоевать мировое уважение тем, что способны планомерно и профессионально разобрать на части и переработать на вторсырье многократно превосходящую военную машину России.

Александр Кочетков, политический аналитик