Когда закончится война в Украине: фантазии и реальность

Возможен вариант, что, когда Трамп столкнётся с нежеланием Путина идти на его условия и стремлением водить за нос, он может открыть ленд-лиз.

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Наиболее вероятная перспектива – это продолжение войны ещё на годы / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Если говорить о том, на сколько ещё может затянуться война с Россией, можно сказать, что оптимистический, с точки зрения сроков войны, сценарий – это прекращение огня с 20 января 2025 года, а то и в конце 2024 года. Но, на мой взгляд, это слишком оптимистично. Я всё-таки думаю, что как минимум в первом полугодии война ещё будет продолжаться, и пока предпосылок для скорого завершения войны нет.

Путин не демонстрирует ни малейшего стремления выйти на компромиссный вариант и по-прежнему действует в духе того ультиматума, который выдвинул в августе прошлого года. Во всяком случае пока что ничто не указывает на готовность Путина согласиться на те же предложения Трампа. Впрочем, предложения Трампа неприемлемы для Киева, поскольку это чревато политической турбулентностью с далеко идущими последствиями.

А у Путина очень простая цель – его ультиматум ведёт к поражению и уничтожению Украины. И он прекрасно понимает, что наша страна критически зависит от помощи партнёров, прежде всего, США, а к смене политической конъюнктуры в Штатах оказалась не готова.

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Гипотетически возможен вариант, что Трамп столкнётся с нежеланием Путина идти на его условия и стремлением водить за нос, и тогда он может открыть ленд-лиз. Однако этот вариант ближе к фантазиям, чем к реальности. Во всяком случае пока что Трамп набирает в свою команду людей, которые руководствуются лозунгом "Америка превыше всего". Именно этот лозунг европейцы слышали в 1940 году, когда премьер-министр Франции за день до того, как германские войска вступили в Париж, молил Вашингтон о помощи, но тот хранил холодное молчание. Но когда Британия устояла после воздушного наступления Люфтваффе, позиция Штатов начала меняться – к концу 1940-го года был открыт ленд-лиз. Несмотря на то, что в 1939-1940 годы доминировали изоляционисты, которые считали, что война в Европе – это дело европейцев и вмешиваться в неё не стоит, потому что до Америки она не доберётся, позиция США в итоге тогда изменилась.

Сейчас, на тысячный день войны, у нас складывается крайне критическая ситуация, поскольку собственных ресурсов для продолжения войны или ресурсной базы стран Евросоюза для противостояния российской агрессии, увы, недостаточно.

Возвращаясь к оптимистичному сценарию, подчёркиваю, что называются столь скорые даты не завершения войны, а прекращения огня. То есть речь идёт только о перемирии, не о политическом договоре. Впрочем, Северная и Южная Корея тоже не заключали мирный договор, но их перемирие сохраняется восьмой десяток лет.

Ключевой вопрос – остановить войну, а это, по сути, заморозка. В данный момент это не устраивает ни Путина, ни Зеленского. И понятно, какие козыри Трамп в такой ситуации может достать из рукава. Совершенно очевидно, какие именно козыри будут в отношении Зеленского, чтобы убедить Киев. А вот Москве Трамп грозился обрушить ценовую конъюнктуру на нефть, но пока нефтегазовых доходов хватает Путину и на войну, и на поддержание относительного социального блага. Хотя и проблем в России достаточно: там и проблемы на рынке недвижимости, и дефицит рабочих рук. Но пока Россия в лучшем положении, чем Украина.

Так что о завершении войны и полном урегулировании конфликта пока что вообще говорить не приходится, и максимум, на что мы можем надеяться, – это на перемирие в ближайшее время.

А Путин хочет либо нашей мягкой капитуляции, либо возьмёт курс на уничтожение. Ведь военные поражения, например, выход российских войск на Днепр, могут привести к тяжелейшим внутриполитическим разборкам у нас, по большому счёту – к руине. Именно к этому и стремится Путин.

Путин будет также пытаться захватить Запорожье. Если ему это удастся, то уязвимым станет и Днепр, ведь это и плотина, и промышленная база. А Днепр, Запорожье и Кривой Рог – это последние оставшиеся промышленные районы и выход к мору, без которых государство становится не государством.

Если Путин хочет денацификации и демилитаризации Украины, то Украина хочет выхода к границам 1991 года. Однако об этом уже перестал говорить даже Зеленский. С нынешним состоянием украинской экономики и вооружённых сил это нереально, этого невозможно добиться военным путём.

Проблема ведь в чём. Мы могли добиться результата на короткой дистанции. Если бы в 2022 году Байден не жарил лягушку на медленном огне, то есть сразу дал полновесную военную помощь, то к концу 2022-го мы могли бы добиться гораздо больших результатов, нежели выход к Азовскому морю. А тогда можно было бы добиться гораздо лучших условий мира.

А вот в войне на истощение мы не тянем, потому что она требует наличия собственных ресурсов. Посмотрите, у нас выбито две трети энергетики, и осталось только на гражданский сектор. А как же военно-промышленный комплекс? А промышленность? Без энергетики далеко не уедешь.

Так что наиболее вероятная перспектива – это продолжение войны ещё на годы, не на год-два, а на годы. И время работает против Украины, а это предполагает ещё большие территориальные и человеческие потери. А экономика, мобилизационный ресурс и количество вооружений России превосходят наши.

Андрей Золотарёв, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-1997), сообщает Википедия.

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