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Когда война закончится нашей победой?

Юрий Радухин
17 августа 2023, 06:10
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При таких условиях война закончится за первые несколько недель марта 2024 года яркой победой Украины.
Когда война закончится нашей победой?
Война в Украине / коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Военное экспертное мнение и прогнозы в войне - это не мой профессиональный профиль. Но я на той неделе, отвечая на множество вопросов "когда война закончится Победой. Украины?"...Рискнул ответить, что война закончится весной-летом 2024 года. Почему? Все просто.

Во-первых, - Украина может одержать победу в этой войне только при одном условии:

Вашингтон должен предоставить ВСУ 150-200 истребителей F-16; среднебойные и дальнобойные ракеты ATACMS (500 штук); и BGM-109 Tomahawk (морского, наземного и воздушного базирования).

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Тогда война закончится победой Украины через две недели.

Во-вторых, чтобы Байден одержал победу на президентской гонке 2024 война должна закончиться во время, когда в США штабы конкурирующих партий будут активно выковывать победу своим кандидатам. Это весна-лето 2024 года.

Анализируя в Вашингтоне материалы известных экспертов в авторитетной прессе специализированных журналов, обращает на себя внимание следующее ... уже две недели мы истыкаемся у известных экспертов разных американских

основам и фабрикам мнений с одинаковым мнением. Мол, именно к весне генштабам ВСУ и наших стран-партнеров по антипутинской коалиции, в начале весны 2024 года планируется вторая фаза контрнаступления ВСУ с учетом всех ошибок подготовки к наступлению ВСУ в первой фазе. Попробуем расшифровать что именно в переводе с протокольного казенного языка означает "... с учетом предыдущих ошибок подготовки к наступлению". В переводе на человеческий язык это означает: политики и бюрократы Запада должны нарядить все красные линии и тормоза на поставку ВСУ конвенциального вооружения, его объемов, номенклатуры; поставлять оружие вовремя и быстро.

Конечно при таких условиях война закончится за первые несколько недель марта 2024 яркой победой Украины.

А рейтинг господина Байдена на гонке 2024 резко и уверенно поднимется вверх. На недосягаемую для кандидата от Республиканской партии высоту.

С политтехнологической точки зрения, очень искусно штаб Байдена привязал во времени и синхронизировал активную фазу президентской избирательной кампании 2024 - с активной фазой второго контрнаступления ВСУ и нашей яркой победой в войне. Штаб Байдена связал во времени и синхронизировал свои успехи в гонках с победными успехами Украины очень просто. Регулируя пипеткой дозированные поставки оружия Украине, ограничивая возможность успехов ВСУ на фронте.

Цинично? Очень!

Но именно так выглядит рафинированная реалполитика!

Но не надо никакого мастерства, чтобы понимать: каждый дополнительный день войны это убитые украинцы на фронте и в тылу!.

Украине осталось только дождаться, выстоять на фронте до марта 2024 года!.

Все будет Украина!

Кто такой Юрий Радухин

Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института национальных интересов.

Источник

война в Украине война России и Украины Юрий Радухин
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