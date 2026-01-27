Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Когда в Украине подешевеет зарядка электромобилей

Марина Китина
27 января 2026, 19:10
20
Нынешняя цена на станциях - рыночная, которая, вероятно, удержится до окончания действия действующего постановления, то есть до 31 марта.
Электроавтомобыль, авто
В Украине выросли цены на станциях зарядки электромобилей - когда подешевеет / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Среди владельцев электрокаров наблюдается почти паника. Никто не ожидал, что буквально за сутки тариф на скоростную зарядку вырастет с около 20 грн за кВт/ч до 33 грн, а в отдельных случаях – например, в Одессе – даже до 55 грн.

То есть имеем подорожание почти в полтора раза за очень короткое время. Из-за этого люди начали внимательно следить за действиями операторов зарядных станций и, не разбираясь во всех причинах, обвинять их в спекуляциях – мол, есть спрос, есть предложение, поэтому они просто хотят больше заработать.

На самом деле это не совсем так. Начиная примерно с 9 января публичная зарядка электромобилей в Украине стала менее комфортной, чем раньше, из-за возобновления длительных отключений электроэнергии. В некоторых районах света не было по три-четыре суток, а кому-то его давали только на несколько часов, но этого недостаточно для зарядки авто дома. А по статистике, около 70% владельцев электромобилей в Украине заряжаются именно дома. В среднем по Украине соотношение – примерно одна зарядная станция на семь электромобилей, и это с учетом того, что большинство заряжалось дома. А так получилось, что все одновременно выехали и захотели зарядиться.

видео дня

Вторая проблема – это совпадение нескольких факторов, которые добавили негатива. Прежде всего, это сильные морозы. Электромобили прихотливы, и не то, чтобы не способны передвигаться, но у них есть свои нюансы. Например, чтобы автомобиль мог принимать ту мощность, которую зарядная станция для электромобиля способна отдавать через инвертор, батарея должна быть прогрета. Желательно, чтобы температура была хотя бы около –10 °C – тогда зарядка происходит более-менее в штатном режиме.

Когда же на улице сильные морозы, батарея фактически переохлаждается и теряет способность сразу принимать высокую мощность. Она сначала подогревается, и только потом автомобиль начинает полноценно заряжаться. Именно поэтому во время сильных морозов мы видим резкое падение мощности зарядных станций.

И это не потому, что зарядная станция "не хочет" отдавать мощность, а потому, что автомобиль не прогрет, это физически невозможно. Если в нормальных условиях средний электромобиль может принимать, условно, 80 кВт, то в мороз эта цифра спокойно падает до 30 кВт или даже ниже. Соответственно, время зарядки существенно увеличивается.

В результате владелец электромобиля сталкивается сразу с несколькими проблемами. Во-первых, найти зарядную станцию, которая работает от света. В каждом приложении наших операторов – и здесь они молодцы – показано, какие зарядные станции работают, а какие отключены, чтобы человек зря туда не ехал, даже если еще вчера там заряжался. То есть вы тратите время уже на то, чтобы просто найти рабочую станцию.

Когда вы приезжаете, вероятность попасть сразу на зарядку сейчас уже значительно выше, но был пиковый период – примерно полторы недели – когда приходилось стоять в очередях. Вы приезжаете, а там уже есть машины, которые заряжаются, и еще несколько – в живой очереди. В результате вы тратите, условно, час на ожидание в очереди и еще около часа на саму зарядку автомобиля. То есть получалось так, что одна поездка на скоростную зарядную станцию могла занимать в среднем до трех часов. И к этому люди просто не были готовы.

Второй момент – стоимость. Если еще вчера зарядка стоила около 18 гривен за киловатт, то уже сегодня люди увидели 33 гривны, то есть цена выросла почти вдвое. Многие покупали или привозили электромобиль именно с расчетом на экономию. И в результате люди начали пересчитывать расходы и говорить: "А зачем тогда электромобиль, если автомобиль на газе заправлять стоит примерно так же, но это значительно быстрее?".

Возникает логичный вопрос: в чем тогда смысл владения электромобилем? Но это, скорее, паническая реакция. Как человек, имеющий отношение к развитию электромобильной инфраструктуры в Украине, я вижу: 90-95% электромобилистов пишут "все пропало" — мол, что теперь делать, цена никогда не снизится, проще перейти на газ или даже продать авто. Люди, откровенно говоря, начали паниковать.

Я бы хотела донести простой месседж: мы почему-то забываем, что в стране идет война. Война – это форс-мажор, вопрос жизни и смерти. Но фокус внимания почему-то сместился исключительно на цены на зарядку электромобилей. Никто не заставляет людей платить эти деньги принудительно. Это временная ситуация – от нее никуда не деться, но она пройдет. Более того, операторы уже начали снижать цены, но только потому, что начали вкладывать собственные средства. Не потому, что они стали "добрее", а потому, что поняли: слишком высокий тариф отпугивает людей.

К сожалению, появились и радикальные эмоциональные призывы: мол, надо портить станции, резать кабели. Это полное непонимание последствий. Во-первых, все фиксируется камерами, и найти человека – не проблема. Во-вторых – зачем? Из-за высокой цены устраивать такой "мини-забастовку"? Это бессмысленно и ничего хорошего не даст. Я надеюсь, что до реальных действий люди не дойдут.

И важно понимать, как работает рынок: есть операторы зарядных станций, а есть платформы с биллингом, поэтому одна платформа действительно может объединять нескольких операторов. В результате получается такая модель: есть приложение, есть платформа с биллингом, а владельцев самих зарядных станций – сотни или даже тысячи. Условно, если около 2000 станций, это означает 2000 разных владельцев – людей или бизнесов, которые купили станцию и именно они могут корректировать цену.

Конечно, цена не может быть произвольной – она ориентируется на рынок, потому что если поставить слишком высокий тариф, люди просто не будут заряжаться. Но условно: я решила поставить 50 грн, а соседняя станция – 30 грн. И люди, не понимая этой системы, считают, что все цены повысила одна компания.

На самом деле владельцы станций увидели ситуацию на рынке и то, что входная цена электроэнергии для бизнеса выросла в среднем примерно до 10 гривен, а в пиковые моменты – до 15 гривен. Но весь негатив пошел именно на платформу, потому что она "на виду". Конечно, владельцы считают экономику. Есть минимальная цена, ниже которой бизнес просто не выживет. Если не ошибаюсь, это примерно 19 грн 40 коп. за кВт/ч. И это без технического обслуживания, без эквайринга, без биллинга – то есть фактически "в ноль".

Если же добавить по гривне-две на обслуживание, сервис, риски – вот и получается сегодня 27-28 грн за кВт/ч. Это логичная рыночная цена, которая, вероятно, удержится до окончания действия действующего постановления, то есть до 31 марта.

Мы надеемся, что после истечения срока действия этого постановления ситуация облегчится. Гарантий нет – его могут как продлить, так и отменить, но весной будет намного проще: появится солнце, ветер, вода. То есть те альтернативные источники энергии начнут активнее работать, и электроэнергии в стране станет больше. Также сейчас активно развивается когенерация – к сожалению, пока не в тех объемах, в которых хотелось бы, но она тоже имеет потенциал дать Украине сохранять больше собственной электроэнергии. Именно из-за этих факторов цена потенциально может снизиться.

Хотя мы все знаем правило: если что-то подняли, оно редко возвращается к прежнему уровню. Но стоит также помнить, что до конца января уже фиксируют рост цен на дизель и топливо. То есть это не уникальная проблема электрозарядок – это общая кризисная ситуация, которая сложилась буквально за сутки и которую никто не мог предвидеть. И здесь у меня есть открытый вопрос: почему мы так остро отреагировали именно на электрозарядную инфраструктуру, но почти не говорим о других бизнесах? Например, ресторанный или гостинично-ресторанный бизнес – там тоже нужны свет, электроплиты, отопление, и для них цена электроэнергии также выросла. Но они не поднимали цены за сутки – и люди этого резко не почувствовали. Или крупные производства, которые работают нон-стоп и не могут остановиться – им также нужна электроэнергия и днем, и ночью. Но почему-то общественное внимание сконцентрировалось именно на электромобилях.

И еще один важный момент. Энергорынок в Украине – чрезвычайно сложный. Бизнес должен за сутки заранее заявлять, сколько электроэнергии он будет потреблять. Если не добрал – штраф. Если превысил – также штраф. Есть жесткие лимиты. В этой кризисной ситуации операторы просто исчерпали свои лимиты по старым ценам, потому что спрос был аномально высоким. Они не могли спрогнозировать ни морозы, ни длительные отключения. И если сейчас не заложить новую цену, в конце месяца бизнес может получить счета "задним числом" с, не дай бог, миллионными убытками. Потому что иначе они просто закроют или приостановят работу зарядных станций – и тогда заряжаться не будет вообще никто.

Я искренне верю, что эта ситуация изменится. Ее нужно пережить и принять как реальность, не забывая, что у нас война. И, к сожалению, враг и в дальнейшем будет бить не только по электро-, но и по тепловой и газовой инфраструктуре. Мы сознательно выбрали жить здесь, и взаимная травля друг друга в этой ситуации для меня лично очень болезненна.

Марина Китина, эксперт по привлечению и сопровождению инвестиций в автомобильной индустрии, специально для Главреда

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

тарифы на электроэнергию электрокар Марина Китина
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия смягчила условия завершения войны: появился важный нюанс в позиции Кремля

Россия смягчила условия завершения войны: появился важный нюанс в позиции Кремля

19:36Война
Когда в Украине подешевеет зарядка электромобилей

Когда в Украине подешевеет зарядка электромобилей

19:10Мнения
"Президент готов": в МИД Украины сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным

"Президент готов": в МИД Украины сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным

18:49Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовый перелом недели: трем знакам зодиака выпадет шанс изменить жизнь

Финансовый перелом недели: трем знакам зодиака выпадет шанс изменить жизнь

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 28 января: Петухам повезет, Собакам нужна помощь

Китайский гороскоп на завтра 28 января: Петухам повезет, Собакам нужна помощь

Отключение света в Украине — графики на 27 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 27 января (обновляется)

Графики изменились - когда не будет света в Черкасской области 27 января

Графики изменились - когда не будет света в Черкасской области 27 января

Последние новости

20:18

В Киеве разоблачена международная сеть колл-центров: подозреваемые обманули тысячи граждан Турции и ЕС

20:14

Когда для Киева восстановят графики отключений света и какими они будут – КГВАВидео

20:10

Жизнь трех знаков зодиака круто изменится - кому 2026 год подарит счастьеВидео

19:43

Магазинный больше покупать не будете: рецепт домашнего майонеза за 1 минуту

19:39

Есть ли угроза тотального блэкаута: украинцам объяснили, к чему готовиться

70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина
19:36

Россия смягчила условия завершения войны: появился важный нюанс в позиции Кремля

19:10

Когда в Украине подешевеет зарядка электромобилеймнение

18:49

"Президент готов": в МИД Украины сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным

18:36

Раскрыт секрет самой странной иконы в Украине - как она выглядит и к чему там рыбаВидео

Реклама
18:32

Ограничение поставок горячей воды: назван самый проблемный район Киева

18:30

Как сказать по-украински "когда я ем, я глух и нем" - два правильных вариантаВидео

17:56

Электрокары станут роскошью: эксперт объяснила, чего ожидать от цен в Украине

17:54

Арктический холод вернется в Украину - названа дата нового похолодания

17:50

"Наехала София Михайловна": Ротару спасла карьеру известного певца

17:40

Были участниками боевых действий: новые детали убийства полицейских на Черкащине

17:26

РФ обстреляла пассажирский поезд в Харьковской области: загорелся вагон, есть раненые

16:57

Доллар резко подешевел, а евро установил новый рекорд: курс валют на 28 января

16:57

Киев и другие регионы превратятся в каток - прогноз погоды в Украине на 28 января

16:56

Популярные вещи вышли из моды: топ-5 антитрендов 2026 годаВидео

16:46

Экономная, но божественная на вкус закуска: рецепт намазки за 10 минут

Реклама
16:31

Соперница Свитолиной устроила разгром после проигрыша - момент попал на видео

15:51

Россия целенаправленно обстреляла важный объект на западе Украины - детали

15:48

Спецпредставитель Путина сорвался и устроил скандал из-за одного из условий мира

15:40

Авторы умерли, а он еще идет: что известно о самом длительном эксперименте в миреВидео

15:24

На Ровенщину придет резкое потепление, но ненадолго: когда ожидать новых морозов

15:18

Пригреет до +4 градусов: на Тернопольщину надвигается значительное потепление

14:50

Уже на 16% дороже: стоимость одного продукта неожиданно выросла в январе

14:40

Поздравления со Сретением Господним 2026 - теплые пожелания и картинки

14:28

"Люди в Украине замерзают": российская актриса публично поддержала украинцев

14:26

Миф о советском образовании: бесплатное только в учебниках

14:20

Потребление больше на 20%: что сделать с морозилкой, чтобы не переплачивать

13:49

"Вынуждена была уйти": предательниц Повалий и Лорак оправдал известный певец

13:40

Герасимов заявил о "захвате" Купянска-Узлового: в ЦПД рассказали правду

13:39

Гороскоп на завтра 28 января: Водолеям - сюрприз, Девам - новый поворот

13:26

Стадо одичавших коров заметили возле Чернобыля: как выживают в зимних условияхФото

13:10

Трагедия в Черкасской области: четверо полицейских погибли при задержании убийцы

12:54

Почему опытные водители держат в авто уксус: хитрость, которая спасает зимой

12:38

РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

12:34

Станет легче платить: эксперт оценила, когда зарядка электрокаров подешевеет

12:30

"Там все отказало": Иво Бобул раскрыл, что привело Степана Гигу к смерти

Реклама
12:14

Что не так с легендарной "Докторской" колбасой: правда из архивов

12:10

Почему 28 января нельзя убивать пауков и тараканов: какой церковный праздник

11:46

Тепло до +2°С надвигается на Полтаву: когда холод покинет область

11:45

Свитолина разгромила третью ракетку мира и вышла в полуфинал Australian Open

11:33

"Как я люблю": Галкин пошел на перевоплощение ради Пугачевой

11:33

Разрушенные дома и раненые дети: Зеленский отреагировал на удар РФ по ОдессеФото

11:22

Почему в Одессе нет света: РФ атаковала энергообъект ДТЭК, разрушения колоссальные

11:15

РФ собирает силы для наступления: военный назвал два города, которые под угрозой

11:09

Когда учителя получат повышенную зарплату: министр образования назвал срок

10:31

Мужчина заказал iPhone на Temu и был готов к худшему — результат сильно удивилВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять