Когда в Украине подешевеет зарядка электромобилей

Среди владельцев электрокаров наблюдается почти паника. Никто не ожидал, что буквально за сутки тариф на скоростную зарядку вырастет с около 20 грн за кВт/ч до 33 грн, а в отдельных случаях – например, в Одессе – даже до 55 грн.

То есть имеем подорожание почти в полтора раза за очень короткое время. Из-за этого люди начали внимательно следить за действиями операторов зарядных станций и, не разбираясь во всех причинах, обвинять их в спекуляциях – мол, есть спрос, есть предложение, поэтому они просто хотят больше заработать.

На самом деле это не совсем так. Начиная примерно с 9 января публичная зарядка электромобилей в Украине стала менее комфортной, чем раньше, из-за возобновления длительных отключений электроэнергии. В некоторых районах света не было по три-четыре суток, а кому-то его давали только на несколько часов, но этого недостаточно для зарядки авто дома. А по статистике, около 70% владельцев электромобилей в Украине заряжаются именно дома. В среднем по Украине соотношение – примерно одна зарядная станция на семь электромобилей, и это с учетом того, что большинство заряжалось дома. А так получилось, что все одновременно выехали и захотели зарядиться.

Вторая проблема – это совпадение нескольких факторов, которые добавили негатива. Прежде всего, это сильные морозы. Электромобили прихотливы, и не то, чтобы не способны передвигаться, но у них есть свои нюансы. Например, чтобы автомобиль мог принимать ту мощность, которую зарядная станция для электромобиля способна отдавать через инвертор, батарея должна быть прогрета. Желательно, чтобы температура была хотя бы около –10 °C – тогда зарядка происходит более-менее в штатном режиме.

Когда же на улице сильные морозы, батарея фактически переохлаждается и теряет способность сразу принимать высокую мощность. Она сначала подогревается, и только потом автомобиль начинает полноценно заряжаться. Именно поэтому во время сильных морозов мы видим резкое падение мощности зарядных станций.

И это не потому, что зарядная станция "не хочет" отдавать мощность, а потому, что автомобиль не прогрет, это физически невозможно. Если в нормальных условиях средний электромобиль может принимать, условно, 80 кВт, то в мороз эта цифра спокойно падает до 30 кВт или даже ниже. Соответственно, время зарядки существенно увеличивается.

В результате владелец электромобиля сталкивается сразу с несколькими проблемами. Во-первых, найти зарядную станцию, которая работает от света. В каждом приложении наших операторов – и здесь они молодцы – показано, какие зарядные станции работают, а какие отключены, чтобы человек зря туда не ехал, даже если еще вчера там заряжался. То есть вы тратите время уже на то, чтобы просто найти рабочую станцию.

Когда вы приезжаете, вероятность попасть сразу на зарядку сейчас уже значительно выше, но был пиковый период – примерно полторы недели – когда приходилось стоять в очередях. Вы приезжаете, а там уже есть машины, которые заряжаются, и еще несколько – в живой очереди. В результате вы тратите, условно, час на ожидание в очереди и еще около часа на саму зарядку автомобиля. То есть получалось так, что одна поездка на скоростную зарядную станцию могла занимать в среднем до трех часов. И к этому люди просто не были готовы.

Второй момент – стоимость. Если еще вчера зарядка стоила около 18 гривен за киловатт, то уже сегодня люди увидели 33 гривны, то есть цена выросла почти вдвое. Многие покупали или привозили электромобиль именно с расчетом на экономию. И в результате люди начали пересчитывать расходы и говорить: "А зачем тогда электромобиль, если автомобиль на газе заправлять стоит примерно так же, но это значительно быстрее?".

Возникает логичный вопрос: в чем тогда смысл владения электромобилем? Но это, скорее, паническая реакция. Как человек, имеющий отношение к развитию электромобильной инфраструктуры в Украине, я вижу: 90-95% электромобилистов пишут "все пропало" — мол, что теперь делать, цена никогда не снизится, проще перейти на газ или даже продать авто. Люди, откровенно говоря, начали паниковать.

Я бы хотела донести простой месседж: мы почему-то забываем, что в стране идет война. Война – это форс-мажор, вопрос жизни и смерти. Но фокус внимания почему-то сместился исключительно на цены на зарядку электромобилей. Никто не заставляет людей платить эти деньги принудительно. Это временная ситуация – от нее никуда не деться, но она пройдет. Более того, операторы уже начали снижать цены, но только потому, что начали вкладывать собственные средства. Не потому, что они стали "добрее", а потому, что поняли: слишком высокий тариф отпугивает людей.

К сожалению, появились и радикальные эмоциональные призывы: мол, надо портить станции, резать кабели. Это полное непонимание последствий. Во-первых, все фиксируется камерами, и найти человека – не проблема. Во-вторых – зачем? Из-за высокой цены устраивать такой "мини-забастовку"? Это бессмысленно и ничего хорошего не даст. Я надеюсь, что до реальных действий люди не дойдут.

И важно понимать, как работает рынок: есть операторы зарядных станций, а есть платформы с биллингом, поэтому одна платформа действительно может объединять нескольких операторов. В результате получается такая модель: есть приложение, есть платформа с биллингом, а владельцев самих зарядных станций – сотни или даже тысячи. Условно, если около 2000 станций, это означает 2000 разных владельцев – людей или бизнесов, которые купили станцию и именно они могут корректировать цену.

Конечно, цена не может быть произвольной – она ориентируется на рынок, потому что если поставить слишком высокий тариф, люди просто не будут заряжаться. Но условно: я решила поставить 50 грн, а соседняя станция – 30 грн. И люди, не понимая этой системы, считают, что все цены повысила одна компания.

На самом деле владельцы станций увидели ситуацию на рынке и то, что входная цена электроэнергии для бизнеса выросла в среднем примерно до 10 гривен, а в пиковые моменты – до 15 гривен. Но весь негатив пошел именно на платформу, потому что она "на виду". Конечно, владельцы считают экономику. Есть минимальная цена, ниже которой бизнес просто не выживет. Если не ошибаюсь, это примерно 19 грн 40 коп. за кВт/ч. И это без технического обслуживания, без эквайринга, без биллинга – то есть фактически "в ноль".

Если же добавить по гривне-две на обслуживание, сервис, риски – вот и получается сегодня 27-28 грн за кВт/ч. Это логичная рыночная цена, которая, вероятно, удержится до окончания действия действующего постановления, то есть до 31 марта.

Мы надеемся, что после истечения срока действия этого постановления ситуация облегчится. Гарантий нет – его могут как продлить, так и отменить, но весной будет намного проще: появится солнце, ветер, вода. То есть те альтернативные источники энергии начнут активнее работать, и электроэнергии в стране станет больше. Также сейчас активно развивается когенерация – к сожалению, пока не в тех объемах, в которых хотелось бы, но она тоже имеет потенциал дать Украине сохранять больше собственной электроэнергии. Именно из-за этих факторов цена потенциально может снизиться.

Хотя мы все знаем правило: если что-то подняли, оно редко возвращается к прежнему уровню. Но стоит также помнить, что до конца января уже фиксируют рост цен на дизель и топливо. То есть это не уникальная проблема электрозарядок – это общая кризисная ситуация, которая сложилась буквально за сутки и которую никто не мог предвидеть. И здесь у меня есть открытый вопрос: почему мы так остро отреагировали именно на электрозарядную инфраструктуру, но почти не говорим о других бизнесах? Например, ресторанный или гостинично-ресторанный бизнес – там тоже нужны свет, электроплиты, отопление, и для них цена электроэнергии также выросла. Но они не поднимали цены за сутки – и люди этого резко не почувствовали. Или крупные производства, которые работают нон-стоп и не могут остановиться – им также нужна электроэнергия и днем, и ночью. Но почему-то общественное внимание сконцентрировалось именно на электромобилях.

И еще один важный момент. Энергорынок в Украине – чрезвычайно сложный. Бизнес должен за сутки заранее заявлять, сколько электроэнергии он будет потреблять. Если не добрал – штраф. Если превысил – также штраф. Есть жесткие лимиты. В этой кризисной ситуации операторы просто исчерпали свои лимиты по старым ценам, потому что спрос был аномально высоким. Они не могли спрогнозировать ни морозы, ни длительные отключения. И если сейчас не заложить новую цену, в конце месяца бизнес может получить счета "задним числом" с, не дай бог, миллионными убытками. Потому что иначе они просто закроют или приостановят работу зарядных станций – и тогда заряжаться не будет вообще никто.

Я искренне верю, что эта ситуация изменится. Ее нужно пережить и принять как реальность, не забывая, что у нас война. И, к сожалению, враг и в дальнейшем будет бить не только по электро-, но и по тепловой и газовой инфраструктуре. Мы сознательно выбрали жить здесь, и взаимная травля друг друга в этой ситуации для меня лично очень болезненна.

Марина Китина, эксперт по привлечению и сопровождению инвестиций в автомобильной индустрии, специально для Главреда

