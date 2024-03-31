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Когда Украине предоставят дальнобойные ATACMS?

Николай Маломуж
31 марта 2024, 21:02
Поставка первой партии ATACMS в Украину может состояться либо в конце марта, либо в апреле.
Когда Украине предоставят дальнобойные ATACMS?
Украине необходимы дальнобойные системы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия

У США и Европы появляется понимание того, что для того, чтобы Украина могла эффективно защищаться, проводить контрудары и контратаки, нужны поставки не только авиации и боеприпасов, но и дальнобойных ракет. Ранее было принято решение о передаче Украине ракет ATACMS: сначала партии ракет с ограниченным радиусом действия (126 км), а затем - ракет дальностью до 300 км. Такие ракеты стоят на вооружении американской армии, и об их поставках Украине договорились Киев и Вашингтон. Единственное условие - удары этими ракетами не должны наноситься по территории России. Для реализации этого решения нужно финансирование и, конечно, конечное решение Байдена.

Первая партия ATACMS к нам уже поступала, и сейчас стоит вопрос о предоставлении более мощных ATACMS (боевой заряд 250-300 кг) и большего радиуса действия (до 300 км). Такие ракеты смогут наносить эффективные удары по крупным объектам (аэродромам, пусковым установкам, защищенным складам боеприпасов, нефтебазам), которые расположены на территориях, оккупированных Россией. В частности, и объектах в Крыму, где базируется Черноморский флот РФ. То есть речь идет об объектах, которые Россия использует для нанесения ракетных ударов по Украине, пусков "шахедов", полетов самолетов и тому подобное. Уничтожение этих объектов обесценит стратегические перспективы врага и не даст ему возможности формировать мощные ударные группы в будущем.

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США долго искали способ профинансировать помощь Украине, но так, чтобы не напрячь ситуацию с РФ. Ведь Путин постоянно угрожает тем, что, если США предоставят Украине дальнобойные ракеты и самолеты, то есть ATACMS и F-16, Россия расценит это как вступление в войну и сможет думать о применении ядерного оружия. Медведев расшифровал слова Путина, уточнив, что удары могут быть нанесены по Вашингтону, Лондону, Берлину и Киеву.

Так же Россия предупредила Шольца о передаче Киеву ракет Taurus, причем более жестко. Шольц пока что прислушивается к этим предупреждениям больше, чем Байден. Ведь Байден уже не раз пересек "красные линии", которые очерчивали россияне: передал Киеву HIMARS, Patriot и многие другие системы. Он делал это даже несмотря на то, что Россия предупреждала Вашингтон, что будет воспринимать это как вызов со стороны США и заявление об их участии в войне против РФ. Но все равно Байден действует крайне осторожно, чтобы не допустить глобального конфликта.

На Западе видят, что Россия не прекращает агрессию против Украины, проводит массированные атаки, а перспектива войны РФ с НАТО стала вполне реальной. Поэтому там понимают, что нужно, чтобы как-то подключились и США. Сейчас Запад исходит из того, что лучше бить агрессора и противодействовать ему на территории Украины, а потому нужно предоставить украинцам оружие, которое будет существенно обесценивать российские войска.

Пентагон нашел деньги на помощь Украине - примерно 400 миллионов долларов. На эту сумму Украина получит боеприпасы, ракеты для HIMARS, а также частично ракеты ATACMS.

Не будем называть точное количество ATACMS, которые могут нам передать: это может быть и десяток, и несколько десятков. Впрочем, это создаст ударный кулак, который будет уничтожать боевые системы противника на оккупированных территориях, во фронтовой и прифронтовой зоне.

Позже, после голосования пакета помощи на 60 миллиардов долларов в конце марта или в начале апреля, ATACMS могут предоставить больше.

Как по мне, принципиальное решение о предоставлении этих ракет Украине есть, ведь было заключено соглашение о том, что американцы передают их. Логистика очень быстрая, буквально неделя - и ATACMS будут в Украине.

Получение ATACMS создаст условия для нанесения мощных ударов. Вспомните, как только у нас появились ATACMS небольшого радиуса действия, сразу были нанесены удары по оккупированным территориям, в частности, по Феодосии, что в Крыму, были уничтожены аэродромы, самолеты, системы наведения и даже системы ПВО.

Поставка первой партии ATACMS в Украину может состояться либо в конце марта, либо в апреле. А в перспективе, если будет утвержден большой пакет помощи, ATACMS поступят весной-летом. Вместе со Storm Shadow, SCALP и SAMP/T они создадут мощный системный блок высокоточных дальнобойных ракет, которые позволят нам доставать глубокие и средние тылы врага.

Николай Маломуж, специально для Главреда

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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