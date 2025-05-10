Когда у России закончатся танки?

Единственный в россии завод, который производит на сегодняшний день танки с нуля – это Уралвагонзавод.

https://opinions.glavred.info/kogda-u-rossii-zakonchatsya-tanki-10663121.html Ссылка скопирована

В 2022-м и даже 2023-м, а для некоторых непонятливых и в 2024-м, крайне остро стоял вопрос – когда у россии закончатся ракеты? Тогда давалось много разных оценок, которые из-за неправильных формулировок, либо непонимания внемлющих, ну или из за банальных манипуляций, носили разный, порою весьма парадоксальный характер.

А ответ был одновременно прост и запредельно сложен – не может закончиться то, что производится.

Если мы говорим о ракетах, которые не производятся в россии, то они имеют срок, когда запасы подойдут к концу, например, как это случилось с ракетами 9М79 ТРК "Точка-У". Если же ракеты производятся, такие Х-101, 3М14 "Калибр", 9М723 и прочие, то закончится, они не могут, но периодичность и массированность ударов посредством этих средств поражения будет напрямую зависеть от объёмов и сроков производства. И именно в такой зависимости сейчас находится россия, неспособная себе позволить массированные, унифицированные, либо комбинированные удары по Украине каждый день, или с периодичностью 2-3 дня… неделю…

видео дня

И аналогичный ответ касается, в том числе и вопроса не только относительно танков, но и в целом применяемой РОВ техники.

Например, единственный в россии завод, который производит на сегодняшний день танки с нуля – это Уралвагонзавод. Но вот только в цехе 130 какие пафосные кадры от российской пропаганды не посмотреть, в основном можно увидеть Т-72 проходящие восстановление с консервации, ремонт повреждений полученных в зоне БД, модернизацию… А новая продукция, собираемая с нуля – это в среднем 6-7 танков Т-90М "Прорыв" в месяц.

Но, вот в том-то и дело, что восстановление танков Т-72 в какой-то момент себя исчерпает, поскольку запасы этих танков не бесконечны. И тогда УВЗ вынужден будет перейти на выпуск исключительно новой продукции, а это, с большой натяжкой и при самых оптимистичных расчётах, увеличение сборочного процесса, завязанного на 90% ан ручном труде, до танковой роты Т-90М "Прорыв" в месяц, которую завод и в лучшие времена не собирал.

На сегодняшний день уже становятся краснокнижными многие танки. Например, Т-80У, первые блины комом Т-90А, запоротые индийские Т-90С и другие. Их практически не увидеть в составе РОВ, а если они и есть, то единичные экземпляры. Не десятки, не сотни – единицы.

Основные российские предприятия, которые заняты в производстве и восстановлении танков, это:

Уралвагонзавод – восстановление и модернизация Т-72. Восстановление и модернизация, а также в небольшом количестве производство Т-90;

Омсктрансмаш – восстановление и модернизация Т-80 (не производство!);

103 БТРЗ – восстановление и модернизация Т-62 (не производство!);

61 БТРЗ – восстановление и модернизация Т-72, Т-80 (не производство!);

163 БТРЗ – восстановление и модернизация Т-72 (не производство!).

Аналогичная история с ББМ - осуществляется как восстановление из запасов времён СССР, так и их полноценное производство. Основными предприятиями, задействованными в данных процессах, являются:

Курганский машиностроительный завод;

Волгоградский тракторный завод;

Арзамасский машиностроительный завод.

Кроме того, на ряде предприятий осуществляется модернизация уже не выпускающейся продукции. Например, Рубцовский машиностроительный завод модернизирует БМП-1 до модификации БМП-1АМ "Басурманин" с установкой боевого модуля от БТР-82А, радиостанции типа Р-168 и программно-аппаратного комплекса аппаратуры внутренней связи и коммуникации.

До полномасштабного вторжения в Украину ВПК россии передавал ежегодно в войска новой, восстановленной, отремонтированной и модернизированной продукции суммарно 350-450 единиц. Но с 2020 по 2021 гг. было передано рекордное количество ББМ – более 700, из которых минимум 300 – это были снятые с хранения и модернизированные БМП-2.

И вот из этого делаем соответствующий вывод. Ни танки, ни ББМ у РОВ не закончатся никогда, а вот критический дефицит, в связи с истощение советского наследия, припускавшегося ежемесячно сотнями через восстановление, уже наступил. А к концу этого года это уже будет не критический дефицит, а коллапс.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред