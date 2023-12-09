Когда соседи Украины вздохнули с облегчением

Ну давайте просто поразмышляем. Куда планируют ездить польские перевозчики, если один бункерный дед одержит победу?

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Украина и Польша / Коллаж Главред, фото pixabay

Что касается ситуации на границе, то действующее пока польское правительство уже фактически признало, что это их инициатива. В последнее время меня не оставляет ощущение, что я живу в учебнике по истории, который решили "проиграть" реконструкторы. И ситуация с Польшей - классический этому пример.

Московия стала из небольшого княжества империей не потому, что лучше всего воевала, имела самое эффективное социальное устройство, или сверхпрогрессивную бюрократию. Обо всем остальном я вообще молчу. Но умение расставлять стратегические приоритеты по сравнению с соседями - это действительно была их сильная сторона.

Что имеем у нас? Все соседи Украины после начала полномасштабного вторжения вздохнули с облегчением, потому что Украина не рухнула сразу, как они все ожидали, и, соответственно, орда не полезла сразу на них. Поэтому они бросились поддерживать Украину, радуясь, что воюют не они. Впоследствии, война продолжалась, и все в Европе начали рассуждать следующим образом: Ну дальше Украины они точно не пройдут. Украинцы их дальше не пустят, значит, у нас проблем больше нет. Да, проблемы есть у Украины, но ведь не у нас? У нас тут свои вопросы. Мы, например, меньше доходов получаем.

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Вот эта вера в украинскую армию и государство и то, что они дальше самой Украины орду не пустят - играет уже с самой Украиной злую шутку, потому что оказывается, что теперь европейские партнеры могут сильно не беспокоиться о помощи Украине - пусть украинцы сами все сдерживают, а они пока будут решать свои проблемы. В т. ч. и за счет украинцев. И самое удивительное, что такие рассуждения проникают в соседние с Украиной государства, которые сами были объектом посягательств и оккупации московитов.

И, собственно, именно так их и раньше оккупировали. Смотри "Поділи Речі Посполитої". Но все же есть надежда, что какие-то остатки разума не исчезли из Европы, и мы в ближайшее время перейдем к решению проблем, а не умножению.

Ну давайте просто поразмышляем. Куда планируют ездить польские перевозчики, если один бункерный дед одержит победу? Возить лес из Сибири? А, я забыл, они считают, что украинцы их от этого прикроют. Но для этого самим украинцам надо помогать, а не мешать? Не так ли? Это же не шутки, и не водевиль, и даже не голливудский боевик.

Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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