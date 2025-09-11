Когда сценарий очевиден: почему война РФ обречена расползаться

Распространение войны на другие страны очень выгодно Кремлю и путину.

Наш мир задуман как сценарный. То есть, если события связаны причинно-следственной цепью, то они будут разворачиваться по определенному сценарию. Поэтому довольно легко предсказать, куда оно все идет, но для этого обязательно надо понимать закономерности процесса.

Например, если человек выпадает с 10 этажа, то знакомые с законом земного притяжения понимают, что он разобьется. Хотя остается и мизерная вероятность, что зацепится за балкон ниже или после падения выживет овощем.

В геополитике так же, хотя зацикленные на самих себе "выдающиеся деятели современности" с этим категорически не соглашаются. Но то, что война, которую начала недоимперия против Украины, гарантированно будет расползаться повсюду, было полностью предсказуемо.

Во-первых, распространение войны на другие страны очень выгодно Кремлю и Путину.

Кремль уже перестал использовать идиому "СВО идет по плану", потому что даже до самых мощных идиотов из числа российских людоедов начинает доходить, что с планом "освободить Донбасс до конца года" что-то не так. Потому что он продолжается уже три года подряд. И выдавать за историческую победу вроде Сталинградской битвы то, что полностью разрушено очередное село в Донецкой области, становится все труднее. Соответственно, сейчас в РФ зафиксировано рекордное количество тех, кто поддерживает мир через переговоры.

А вот рассказывать, что "мы решительно поставили на место проклятых пшеков, или прибалтов, или финнов" - это новое и духоподъемное.

Во-вторых, эта война настолько масштабна и технологически разнообразна, что ее просто невозможно удержать в каких-то географических границах.

Беспилотники и ракеты под действием РЭБов будут гарантированно терять ориентацию и сходить с курса - чем более массовыми становятся атаки рф, тем больше будет "заблудившихся носителей смерти". Да, это не является сознательным нападением на страны НАТО. Но какая разница тем, чей дом разрушит центнер российской взрывчатки?

Кроме этого, на россиян российская пропаганда действует. Сценарий развития событий гарантирует, что в свое время какой-то "русский сокол", которому приказано сопровождать очередной теневой российский танкер, с похмелья решит, что пора становиться "героем СВО" и что-то там возглавить во власти. И бахнет ракетой "воздух-поверхность" по НАТИвскому патрульному судну в Балтике. Или произойдет нечто подобное и неисправимое.

Чтобы война в центре Европы не разбухала кровавой квашней, ее надо прекращать как можно быстрее и решительнее. И сделать это возможно исключительно за счет всего спектра вариантов сдерживания агрессора, включая использование военной силы. Но Д. Трамп и значительное количество европейских лидеров слишком тупы и слишком самовлюблены, чтобы разбираться в закономерностях, по которым функционирует наш мир.

Прозреть все равно придется. Только в отличие от Ньютона, для прозрения кое-кому на голову может упасть не яблоко, а шахед.

