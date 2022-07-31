Когда россияне проигрывают

Россия проигрывает Украине по всем фронтам / УНИАН

В каких случаях россияне проигрывают?

У них всего – больше. И немало сильных сторон.

Они проигрывают:

Когда не могут просчитать воздействие факторов, которых у них самих нет (самоорганизацию граждан);

Когда мы действуем нешаблонно (например, обращаемся за поддержкой не только к элитам, но и напрямую к народам) и нелинейно;

Когда мы не ведёмся на их провокации. Агрессор владеет инициативой, но теряет преимущество, если не может вызвать ожидаемую реакцию с нашей стороны.

Когда мы действуем быстрее, особенно – на упреждение. Особенно – когда перехватываем инициативу.

Когда мы лучше организованы.

Когда мы способны долго сохранять мотивацию.

Ключевое – инициатива, возможность диктовать условия.

Когда россияне чувствуют, что утратили инициативу, они пытаются "перевернуть доску", создать ситуацию, где все ходы как бы с нуля, и они ходят первыми.

Россияне всеми силами стараются:

Замедлить нас;

Дезорганизовать нас, чтобы в хаосе мы сжигали дефицитные ресурсы;

Загнать нас в рамки своих шаблонов (война на истощение);

Сделать нас предсказуемыми и примитивными, неспособными на 2-3х-ходовки;

Управлять нашими реакциями;

Отрезать помощь.

Список можно уточнять. Но это простейший чек-лист: как влияет то или иное наше действие на ситуацию. Ускоряет или замедляет? Добавляет помощи или снижает объёмы? Мотивирует или подталкивает опустить руки?

Даже в чудовищной эмоциональной ситуации такая оценка помогает удержаться и не дать врагу повод для радости.

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Готовить возмездие.

Не выплёскивать эмоции, а быть готовым поддержать и воплотить решения, которые это возмездие обеспечат.

Сколько бы времени на это не понадобилось.