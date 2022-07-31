Когда россияне проигрывают

Когда россияне чувствуют, что утратили инициативу, они пытаются "перевернуть доску", создать ситуацию, где все ходы как бы с нуля, и они ходят первыми.
В каких случаях россияне проигрывают?
У них всего – больше. И немало сильных сторон.
Они проигрывают:
- Когда не могут просчитать воздействие факторов, которых у них самих нет (самоорганизацию граждан);
- Когда мы действуем нешаблонно (например, обращаемся за поддержкой не только к элитам, но и напрямую к народам) и нелинейно;
- Когда мы не ведёмся на их провокации. Агрессор владеет инициативой, но теряет преимущество, если не может вызвать ожидаемую реакцию с нашей стороны.
- Когда мы действуем быстрее, особенно – на упреждение. Особенно – когда перехватываем инициативу.
- Когда мы лучше организованы.
- Когда мы способны долго сохранять мотивацию.
Ключевое – инициатива, возможность диктовать условия.
Когда россияне чувствуют, что утратили инициативу, они пытаются "перевернуть доску", создать ситуацию, где все ходы как бы с нуля, и они ходят первыми.
Россияне всеми силами стараются:
- Замедлить нас;
- Дезорганизовать нас, чтобы в хаосе мы сжигали дефицитные ресурсы;
- Загнать нас в рамки своих шаблонов (война на истощение);
- Сделать нас предсказуемыми и примитивными, неспособными на 2-3х-ходовки;
- Управлять нашими реакциями;
- Отрезать помощь.
Список можно уточнять. Но это простейший чек-лист: как влияет то или иное наше действие на ситуацию. Ускоряет или замедляет? Добавляет помощи или снижает объёмы? Мотивирует или подталкивает опустить руки?
Даже в чудовищной эмоциональной ситуации такая оценка помогает удержаться и не дать врагу повод для радости.
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Готовить возмездие.
Не выплёскивать эмоции, а быть готовым поддержать и воплотить решения, которые это возмездие обеспечат.
Сколько бы времени на это не понадобилось.