Когда Россия собирается идти в наступление

Для них критично успеть до того, как Украина получит новую технику, до середины-конца весны.

Россия готовит наступление / Фото pixabay.com

Не уверен в том, что новое наступление России будет именно 24 февраля. Мы все знаем любовь России к символическим датам. Но в минувшем году мы уже не угадали ни с 9 мая, ни со 100-летием создания Советского Союза (30 декабря. – Главред), так что вряд ли новое наступление будет настолько привязано к дате.

На самом деле, наступление РФ неизбежно и абсолютно логично. Об этом еще месяц назад в своем интервью говорил главком Валерий Залужный (в его компетентности сомневаться не приходится). Об этом на прошлой неделе говорил и президент Владимир Зеленский - он говорил, что мы не знаем, с какой стороны, но Россия может нанести удар.

Они могут это сделать до 24 февраля, 1 марта, 8 марта (чтобы сделать Путину приятное в международный женский день) – когда угодно, я бы не привязывался к дате. Для них критично успеть до того, как Украина получит новую технику, до середины-конца весны. И Буданов говорил о том же, что весной будет наступление России, которое мы отобьем, перейдем к контрнаступлению, и уже в начале лета будем говорить о каких-то украинских результатах. И, скорее всего, сценарий будет развиваться именно так.

Но дело в том, что россияне и сейчас не сидят в окопах и не покуривают. На Бахмуте они кидаются постоянно – наверное, каждый час-два идут обстрелы. Оккупанты лезут небольшими группами в обход, через частный сектор: сначала – не очень опытные мобилизованные, а потом по возможности, подходят более грамотные диверсанты. Так что атаки и на Угледар, и на Бахмут продолжаются постоянно, но пока это не широкомасштабное наступление.

Мы видим, что, с одной стороны, Россия не достигла ни одной из целей так называемой спецоперации, а по большому счету – вооруженной агрессии против Украины. Не взят Киев, как планировал Путин, не назначено марионеточное правительство, не взято пол-Украины, Запорожская и Херсонская области. Более того, за кусочек Луганской области идут непрерывные бои, и полностью "освободить" Донецкую область россияне не могут. Они вообще ничего не могут – ни "демилитаризации", ни "денацификации", ни "десатанизации". С другой стороны, у РФ еще хватает снарядов и техники, проведена большая мобилизация. То есть ресурсы у россиян есть, желание хоть чего-то добиться тоже, результатов нет.

Их подстегивает то, что они хотели бы получить хоть какой-то результат до того, как Украина получит то, что было ей обещано до и во время "Рамштайна", а также танки, на которых сошлись позже. Сами по себе танки – это важно, плюс бронетехника (например, Bradley) и то, что дают без танков – это уже три с хвостиком полноценных механизированных бригады. Плюс артиллерия, ракеты и все прочее... Россия понимает, что через несколько месяцев, когда все обещанное уже будет здесь, ВСУ станут гораздо сильнее. Поэтому логично нанести удар до того, как Украина получит вооружение.

Кирилл Сазонов, специально для Главреда