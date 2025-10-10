Когда РФ готовит повторные удары по Украине

В большинстве областей разрушения энергетической инфраструктуры некритичны и будут устранены в течение суток.

https://opinions.glavred.info/kogda-rf-gotovit-povtornye-udary-po-ukraine-10705382.html Ссылка скопирована

Война в Украине / Коллаж: Главред

Фламинго пора навестить Москву.

Перед рассветом тьма гуще. Имеем подтверждение этого философского тезиса в практической жизни.

Все точно, как в сценарии, о котором пишу постоянно: недоимперия попытается сделать нашу жизнь максимально невыносимой, чтобы получить лучшие условия на будущих переговорах по прекращению боевых действий. И это не должно быть для нас новостью.

видео дня

Согласно отчету от Генштаба о работе нашей ПВО результат далек от оптимального. Враг запустил 32 ракеты - значительно меньше, чем способен. 15 ракет прошли к целям, эффективность ПВО чуть более 50%. И именно эти ракеты вызвали разрушения, которые вызвали отключение света и водоснабжения в Украине. Надеюсь, что и в посольстве США тоже, чтобы дипломатам было что рассказать о "мирных усилиях Путина".

То есть, враг тщательно готовится к своим ударам, и эта подготовка дает о себе знать.

В большинстве областей разрушения энергетической инфраструктуры некритичны и будут устранены в течение суток. И крайне необходимо наносить массированный ответный удар. Надо, чтобы "Фламинго", о которой столько разных разговоров, наглядно продемонстрировала свою дальность и способность нести большую боеголовку и обходить вражеское ПВО. Враг не должен чувствовать себя безнаказанным.

Но почему-то у меня сомнения, что будет подобная попытка использовать "Фламинго". Скорее всего, ограничатся Крымом и приграничными областями россии. А игла кащеева там, в Кремле.

Повторные удары недоимперии будут через день-два. Готовимся и не теряем настроя на позитив: все проходит, и этот ужас тоже пройдет.

О персоне: Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред