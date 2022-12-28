Украине нужно неукоснительно следовать общей стратегической Формуле Победы Украины.

Бои за Бахмут будут продолжаться / Фото Twitter

Меня часто спрашивают, когда ослабнет военное давление на Бахмут и у агрессора станет меньше зеков. Докладываю. Это мое письмо на фронт будет весьма полезно для тех, кто сейчас с оружием в руках защищают Украину.

При существующих низких темпах ликвидации ВСУ российско-фашистских захватчиков (около 600 в сутки), к концу весны 2023 года у агрессора закончатся зеки и прочие опущенки, их постепенно будут заменять психически больными.

Поэтому нужно неукоснительно следовать общей стратегической Формуле Победы Украины:

"Чем больше и быстрее Силы обороны Украины будут уничтожать российско-фашистских захватчиков и их пособников-коллаборантов, тем сильнее усугубится слоившийся раскол между Путиным и различными силовыми группировками и тем быстрее Путин будет физически ликвидирован личными телохранителями – сотрудниками службы безопасности президента РФ в составе ФСО".

Первую часть Формулы Победы Украины "Чем больше и быстрее Силы обороны Украины будут уничтожать российско-фашистских захватчиков и их пособников-коллаборантов… ", можно многократно развертывать.

Например, "Чем больше и быстрее Силы обороны Украины будут уничтожать российско-фашистских захватчиков и их пособников-коллаборантов… тем:

– снижается рейтинг поддержки войны Москвы против Украины со стороны "глубинного российского народа";

– уменьшается вероятность применения тактического ядерного оружия;

– уменьшается вероятность повторного нападения на Киев и Волынь со стороны Беларуси;

– быстрее и больше Украине будут предоставлены различные вооружения со стороны ее партнеров;

– быстрее и больше развеется страх Москвы в других странах;

– больше усилится правосубъектность Украины и ее международный авторитет во всем мире.

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