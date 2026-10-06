Когда начнутся реальные переговоры о мире: Андрусив объяснил сценарий

Аналитик настаивает: пока линия фронта удерживается, а Кремль усиливает террор, ссылки на чужой исторический опыт лишь заменяют реальные расчёты эмоциями.

https://opinions.glavred.info/kogda-nachnutsya-realnye-peregovory-o-mire-andrusiv-obyasnil-scenariy-10801829.html Ссылка скопирована

Когда начнутся настоящие мирные переговоры / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Дискуссия о мирных переговорах вновь стала одной из самых острых тем в украинском обществе - на фоне очередных отказов Москвы от частичных перемирий. Политолог Виктор Андрусив разделяет в ней эмоциональный и фактический аспекты и объясняет, почему исторические аналогии с Финляндией и Парагваем работают совсем не так, как их подают в соцсетях. Публикуем его колонку на языке оригинала.

В обществе разгорелась дискуссия о необходимости мирных переговоров. И эта дискуссия не столько о переговорах, сколько о нашем очень тяжелом эмоциональном состоянии. Факты, эмоции и аргументы перемешались так, что в это трудно поверить. Поэтому давайте разберемся, что к чему.

Мы все находимся в плохом эмоциональном состоянии. Война длится уже 5 лет, да к тому же вокруг говорят о самом страшном годе войны. Поэтому нас можно понять. Всех. И военных, и гражданских. Все измотаны по-разному, но все измотаны. Это состояние заставляет нас отключать разум и искать любую иллюзию, любую надежду на конец этого ужаса. И нам неважно, насколько это реалистично или нет.

видео дня

Однако реальность так не работает. Эмоции наносят ущерб нашему выживанию, и желание ухватиться за ложную надежду может потом убить. Через десятки лет никто не скажет об этом состоянии больше, чем узник нацистских концлагерей Виктор Франкл: "Первыми ломались те, кто верил, что скоро всё закончится. За ними - те, кто не верил, что это когда-нибудь закончится. Выжили те, кто сосредоточивался на своих действиях здесь и сейчас, без лишних иллюзий или отчаяния".

Мы все хотим, чтобы этот кошмар закончился. Это факт номер один. Я не знаю никого, кто хотел бы воевать всю жизнь. Даже те невероятные воины и герои, которых я знаю, к пятому году устали и изнемогли.

Теперь общие факты о мире и переговорах:

Украина постоянно настаивает на проведении мирных переговоров. Наша власть участвует во всех без исключения мероприятиях, посвященных переговорам.

Мы поддерживаем любые мирные инициативы. Мы предлагаем энергетическое, морское, гуманитарное перемирие. Но нам отказывают. Турция предлагает - ей отказывают. ЕС предлагает - ему отказывают.

Вместо этого Путин решил ещё больше усилить террор в Украине. Атаки на мосты, школы, больницы - вот его ответ на любые мирные предложения.

Так каких же договоренностей еще не хватает? Как еще договариваться?

Но Путину следует отдать должное. Он прямо и четко заявил: уходите из Донбасса, тогда я буду договариваться. То есть нам нужно выйти из своих самых прочных оборонительных рубежей, потому что человек, который солгал и бросил всех на свете, пообещал нам, что тогда начнёт переговоры? Если отбросить эмоции, то неужели в реальности на такое можно пойти?

Началось очень много спекуляций об опыте финнов. Типа смотрите: договорились со Сталиным - и у них всё в порядке. Да, потеряли немного территорий, но счастливы и независимы. Так давайте уже говорить о финском опыте так, как это было. Финны пошли на соглашение только после того, как советская армия прорвала фронт. Но причина, по которой Сталин согласился на их независимость, а не оккупировал страну полностью, заключалась в том, что огромные потери Советского Союза (345 тысяч убитых и раненых, около 2000 танков) были настолько велики, что продолжение войны стало чрезвычайно дорогостоящим. Именно эти потери и опыт сохранили Финляндию и после победы Советского Союза во Второй мировой.

Поэтому даже если вам нравится финский сценарий, то он начинается с нанесения россиянам огромных потерь! А они пока не прорвали фронт, и я бы сказал, что на такое пока вообще мало шансов.

Часто ещё упоминается опыт Парагвая, который потерял в войне более 70% взрослого населения. И снова имеет место искажение фактов. Именно Парагвай объявил войну всем своим соседям и отказывался от любых переговоров. Где здесь вообще что-то похожее на Украину???

Поэтому единственное, что мы можем сейчас сделать, - это "сосредоточиться на своих действиях здесь и сейчас, без лишних иллюзий или отчаяния".

Спасибо за поддержку сбора средств.

Источник

О личности: Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015–2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016–2020). В настоящее время - боец ВСУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред