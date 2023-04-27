Ежедневно Залужный, Сырский, Малюк и Буданов дают Зеленскому реальную оценку ситуации. Обстановку на фронте, перспективы ВСУ и противника.

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Сазонов рассказал, когда начнется контрнаступление / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Я всегда с восторгом читаю прогнозы по дате украинского контрнаступления. И оценки вероятностей именно такого сценария.

Одни военные эксперты дают прогнозы, другие эти прогнозы комментируют. А были же нормальные вирусологи! Действительно, количество "военных экспертов" в стране зашкаливает. Причем у многих за спиной не военная карьера, а срочная служба в армии рядовым или военная кафедра раз в неделю в ВУЗе.

Но про контрнаступление Украины рассказывают уверенно. А другая группа призывает молчать и не выбалтывать врагу секреты. И все это с серьезными лицами.

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Ладно, открою секрет. Когда и где начнется контрнаступление ЗСУ, не знает никто. Ни генералы, ни рядовые. Ни, тем более, эксперты.

Я думаю, ежедневно Залужный, Сырский, Малюк и Буданов дают Зеленскому реальную оценку ситуации. Обстановку на фронте, перспективы ВСУ и противника. А также предложения по нашим действиям. И в какой-то момент будет принято решение.

Командиры бригад получат свои приказы и без паузы, чтобы избежать утечки информации, начнут операцию. Или операции. Вот так это и будет выглядеть.

Но прогнозы делать можно и нужно. С самыми серьезными лицами. Наше командование все равно не реагирует, а противник может запутаться и сойти с ума от такого количества противоречивой информации. Назовем эту операцию - "Прыжок эксперта..."

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