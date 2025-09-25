Укр
Когда мы перестали быть Россией

Вадим Денисенко
25 сентября 2025, 19:10
Этот миф позволил Путину преодолеть (почти уничтожить) либералов.
Постпутин и анатомия 90-х. Или когда мы перестали быть Россией

В путинской России есть два базовых мифа: миф о Второй мировой и миф о 90-х. От первого мифа мы освобождаемся сейчас. А вот с мифом о 90-х россияне проиграли на старте.

Российский миф о 90-х - это классический миф об утраченном золотом веке. В путинской интерпретации есть три этапа: золотой век СССР потом страшные 90-е (от Горбачева до Ельцина), а потом платиновый век Путина (при Путине, как считают россияне, они имеют гораздо больше свобод, в том числе и свободу слова(!), передвижения, выбора профессии и самореализации). Но главное - им есть (было) чем гордиться.

Этот миф позволил Путину преодолеть (почти уничтожить) либералов. И главная проблема российского либерального движения заключается в том, что они не смогли создать свой миф о 90-х. И похоже уже не смогут, а это еще больше уменьшает их, и без того призрачные, шансы на возвращение в большую политику.

С начала 2000-х россияне пытались навязать миф 90-х нам. Для Украины этот миф выглядел так: был хороший СССР, потом пришел Горбачев, который разбудил националистов, а те в свою очередь, ломают то, что создавалось веками. И счастье будет при воссоединении с Россией.

Как бы это странно не звучало, но первыми гвоздь в крышку гроба этого мифа забили гвоздь сами россияне. И это произошло в 1999 году, когда специально для Кучмы они разработали кампанию голосуй или поиграешь. В результате Кучма, как пророссийский кандидат выиграл благодаря Западу и Центру Украины. И, тем самым, наш внутренний фронтир (между украинскостью и русскостью) продвинулся на левый берег Днепра, а мы получили большую половину Украины, которая готова была сказать: украинцы - политическая нация. Дальше было еще много чего интересного, но именно с этого момента миф об ужасных 90-х стал трещать по швам. И единственной "скрепой" оставался (до сих пор частично остается) миф о Второй мировой.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

