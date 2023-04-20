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Когда мы достанем своими ракетами до московских болот

Михаил Притула
20 апреля 2023, 06:29
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Чего-то такого, что может долететь очень-очень далеко на болота, у нас если еще нет, то скоро будет.
ракеты
Ракетные специалисты в Украине есть и по сей день / Минобороны

Давайте не принижать себя и понимать, что Украина – это ракетное государство. Все ракетное вооружение и конструирование ракет, которое есть у России, начиналось с Украины. Включая Сергея Павловича Королева. Мы должны хорошо помнить, что все крылатые ракеты – Х-55, частично Х-101, Х- 22 – попали в Россию из Украины. Эти ракеты производили на Харьковском авиационном заводе, там был соответствующий ракетный цех, который в начале 1992 года Россия вывезла к себе и уже на основании тех технологий развернула свое производство. Но специалисты в Украине есть и по сей день. Мы должны помнить, что систему наведения ракет производили на Хартроне, бывшем Харьковском заводе реле и автоматики. Много вещей делалось на Мотор Сичи (это касается двигателей). Также производились системы наведения, картография, и все это делали в Украине. Поэтому специалисты остались, а желание что-то такое иметь у нас сейчас очень большое. Мы должны помнить о печальной судьбе крейсера "Москва", который был поражен на достаточно большом расстоянии крылатыми ракетами типа "Нептун" украинского производства.

Поэтому чего-то такого, что может долететь очень-очень далеко на болота, у нас если еще нет, то скоро будет. Кроме того, были изделия, которые также производились в Харькове и назывались Ту-141 и Ту-143. это беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые делали у нас в 1970-х годах и которые могли лететь на 1000 километров вглубь противника. Многие из них остались в Украине, поэтому теперь они могут быть оснащены новейшими системами наведения и навигации, а также определенным количеством взрывчатых веществ. То есть все такие вещи потенциально могут быть в Украине. Есть ли такие вещи и используются ли они, об этом я сказать не могу, потому что не имею права. Будут ли они использованы и как именно – это уже вопрос к Генштабу.

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Каждое наше действие должно быть очень продуманным и взвешенным, особенно в части возможных атак и ответов по территории РФ. Пока у нас нет официальных сообщений, что именно ВСУ поразили те или иные объекты на территории РФ. А вот когда это произойдет, тогда и будем об этом говорить.

Михаил Притула, специально для Главреда

ракетный удар
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