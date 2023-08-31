УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Когда Кремль пойдёт на мобилизацию?

Игар Тышкевич
31 августа 2023, 06:28
95
Кремль относительно спокойно прошёл ежегодную электоральную кампанию и мобилизация была объявлена в октябре.
Мобилизация в РФ
Мобилизация в РФ / Коллаж Главред, фото Милитарный, Википедия

Вопрос массового призыва граждан РФ активизировался ближе к осени. Ведь предыдущая волна отправки мобилизированных на фронт закончилась. Есть потери, есть отсутствие успехов в наступательных действиях. И пока что российская пропаганда создаёт для населения "образ успеха" в виде "удержания территорий".

Но мобилизация уже идёт. На данном этапе с целью восполнения потерь и в формате "незаметном" для жителей РФ в её границах (1991 года). Для понимания сути стоит обратиться к истории 2022 года. Когда Кремль дал добро на быстрое разворачивание индустрии ЧВК. Тогда, до осени армия РФ продержалась благодаря отрядам БАРС, наёмникам (в частных компаниях) из депрессивных регионов и, с июля месяца, заключённым.

В результате Кремль относительно спокойно прошёл ежегодную электоральную кампанию и мобилизация была объявлена в октябре.

видео дня

Какая ситуация в 2023 году?

Логика действий Москвы идентична. Только поле для мобилизации несколько шире. Не исключая категории, уже использованные годом ранее. И тут я ещё несколько месяцев назад оппонировал ряду "оптимистичных" украинских спикеров и журналистов, говоривших, что, дескать, "зеки закончились". НЕТ! Это возобновляемый ресурс. Подробно описывал в тематическом видео "сколько зеков может призвать Путин" (ссылка в первом комментарии). Тут дам краткое резюме по скрытой мобилизации:

1. В РФ измелилось законодательство и теперь есть легальная возможность призывать и приглашать на контракт заключённых. Более того, в 2023 году нормы были дополнены возможностью "освобождения от ответственности" лиц, в отношении которых ведётся расследование. Для понимания - это подозреваемые и обвиняемые, чья вина ещё не доказана судом. Но они могут подписать контракт и преследование прекращается. Более того, в июле появилась информация о том, что адвокаты активно предлагают такой вариант. Через уголовное преследование в РФ ежегодно проходит около 600 тысяч человек. При надобности можно "увеличить" число с прицелом на такой специфический рекрутинг. Итого, вместе с заключёнными, Кремль может рассчитывать не менее чем на 100-120 тысяч на протяжении года.

2. Законодательно было разрешено привлекать на контракт иностранных граждан. В первую очередь речь идёт о мигрантах из стран Центральной Азии. И такие уже попадали даже в плен. Это около 20 тысяч в год с возможностью кратного увеличения числа призванных в будущем.

3. Самое неприятное для нас - граждане Украины, которые находились на территории РФ, а так же мобилизация на захваченных украинских территориях. Такая мобилизация, повторю, "Незаметна" для жителей России. Но она болезненна для нас - на линию фронта против защитников Украины выставляют граждан нашей страны. Речь может идти о десятках тысяч.

4. Естественно, остатки "армейских корпусов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Тут у РФ в принципе не было никаких ограничений и раньше. Вопрос лишь в том, что мобилизационный ресурс данной территории ограничен.

5. Продолжение практики найма на контракт жителей депрессивных регионов России.

Таким образом, суммарно, Россия может ежемесячно отправлять на фронт для восполнения потерь от 30 до 40 тысяч человек. Достаточно, чтобы "дотянуть до осени", но недостаточно для более амбициозных планов.

Предпосылки мобилизации и возможные сроки

А амбиции у России ещё есть. Кремль пытается шантажировать мир затяжной войной. И тут нужна "история успеха" как мотиватор для собственного населения и аргумент в пользу заморозки для западных партнёров Украины. В конце 2022 года, если помните, была российская идея опрокинуть Силы обороны Украины на бахмутском направлении и развивать наступление в сторону Славянска и Краматорска. Соледар и Бахмут русские взяли. А дальше сил не хватило. Да и образ "победы" оказался смазанным, поскольку все лавры присвоил Пригожин.

Путину нужна новая активизация и новая "победа". Особенно перед выборами. То есть Россия будет пытаться наступать. С оговоркой - не создавая завышенных надежд у населения. То есть пропаганда будет говорить об "активной обороне", не озвучивая амбициозных целей. А любой, даже тактический успех будет превозноситься как проявление управленческого гения царя.

Но до осенних выборов проводить мобилизацию рискованно. Рискованно и перед президентскими. Выборы Путина назначены на 17 марта 2024 года. Для того, чтобы население "Забыло" шок от мобилизации, такое мероприятие должно завершиться не позднее середины декабря. Вот и выходим на возможные даты новой мобилизации в России - с октября по ноябрь. Далее месяц подготовки на скорую руку и попытка активизации на фронте зимой 2024.

Планы Кремля на активную кампанию, естественно, могут измениться. Причина - результаты действий ВСУ. Но, независимо от планов и желания "масштабной победы", призывать новых солдат Кремлю придётся.

Кто такой Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блоггер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама

Главное за день

Столтенберг о контрнаступлении ВСУ: "Украинцы снова превзошли ожидания"

Столтенберг о контрнаступлении ВСУ: "Украинцы снова превзошли ожидания"

06:47 Украина
Пригожина убило Минобороны РФ, ФСБ этого не простит – Жданов

Пригожина убило Минобороны РФ, ФСБ этого не простит – Жданов

03:30 Мир
"Ударов будет много": у Зеленского намекнули на увеличение "бавовны" в России

"Ударов будет много": у Зеленского намекнули на увеличение "бавовны" в России

23:58 Украина
Все главные новости

Последние новости

06:47

Столтенберг о контрнаступлении ВСУ: "Украинцы снова превзошли ожидания"

06:30

Когда лучше тренироваться, чтобы похудеть: известная фитнес-тренер назвала "золотое" времяВидео

06:28

Когда Кремль пойдёт на мобилизацию?мнение

05:30

Как почистить и освежить ковер в домашних условиях: 5 самых эффективных способов

04:30

"Крым станет ловушкой": Жданов спрогнозировал сроки освобождения полуострова

Отключения, обстрелы подстанций и тотальная экономия: Омельченко - о грядущей зимеОтключения, обстрелы подстанций и тотальная экономия: Омельченко - о грядущей зиме
03:30

Пригожина убило Минобороны РФ, ФСБ этого не простит – Жданов

03:05

"Помогите раздеть Дашу": Владимир Дантес дал фанатам необычное задание

02:35

"Самолеты уничтожены": эксперт объяснил, чем и как били по псковскому аэродрому

02:05

Что нельзя делать в Германии: 5 запретов, о которых важно знать

Реклама
01:35

Эксперт-энергетик пояснил, стоит ли опасаться отключений света из-за обстрелов

30 августа, среда
23:58

"Ударов будет много": у Зеленского намекнули на увеличение "бавовны" в России

23:45

Долгожданная премьера: топ-4 факта о европейском, 13-ом сезоне Голосу країни

23:41

Серга назвал украинскую певицу, которая отказалась приехать на фронтВидео

23:18

Впервые за 10 лет: 1+1 Украина покажет ответный матч Лиги конференций

23:09

Звезда "Универа" и путинистка Кожевникова беременна в четвертый раз

22:57

Почему мужчина теряет интерес к женщине: рабочие способы этого избежать

22:47

Максим Галкин высмеял "отСоседова", который "похоронил" его карьеруВидео

22:35

В авиакатастрофе в Донецкой области погибли 6 украинских пилотов - УП

22:22

Украина уничтожила или повредила 24 русских самолета в РФ Крыму и Беларуси - СМИ

22:06

Танки Leopard, радар TRML-4D, дроны: Украина получила мощную помощь от Германии

Реклама
21:58

Россия готовила масштабный удар ракетами по Украине заранее - ВСУ

21:54

В Украине подорожал продукт, без которого не обходится ни одна хозяйка

21:17

Изменят тактику: в ВСУ сказали, как РФ может обстреливать Украину осенью и зимой

21:10

Молодой артист ошеломил сеть украиноязычным кавером на мегахит Тины КарольВидео

20:30

"России удастся призвать 450 тысяч человек": полковник о возможных изменениях на фронте

19:44

"Какое-то приторное и ни о чем": Демин раскрыл подробности конфликта с Билык

19:39

Загадка сладкого перца: почему его называют именно болгарским

19:27

Данилов рассказал, наберут ли в войска единомоментно 300 тысяч человек

19:12

Почему нельзя говорить "зігнути ноги в колінах" и "підніматися вгору": ответ Авраменко

19:12

Зеленский созвал СНБО и поручил проверить решение ВЛК от 24 февраля 2022 года

19:10

Возгорания в Пскове не на шутку взбудоражили россиянмнение

18:54

Камалия с мужем кулаками выясняли отношения на публике

18:51

Скандал со спектаклем "Ленкома" в Израиле: испуганные россияне объяснились

18:39

"Аварийное состояние": эксперт рассказал, готовиться ли украинцам к блэкауту осенью

18:33

Квиткова стала неадекватной, когда приехал мужчина: пострадавшая в лакшери-ДТП дала комментарий

18:20

Невероятное мороженое из арбузного сока: рецепт, который сводит с ума

18:06

В Евросоюзе готовят специальный план поддержки ВСУ на 20 млрд евро

18:01

Фитнес-тренер плюнул в ветерана: скандального блогера задержали, выплыли интересные детали

17:58

В 2023 году Favbet увеличила объемы поддержки ВСУ, общая сумма помощи составила более 150 млн грнФото реклама

17:27

Убьет машину капитально или пронесет: что будет, если 10 лет не менять антифриз

Реклама
17:24

Работал на моего отца: Бритни Спирс подозревает своего бывшего мужа

17:14

Вкусно и полезно: необычные заготовки груш на зиму

17:11

Больше не блондинка: Леся Никитюк показала неожиданное преображениеВидео

16:59

Районы-Канары: у певца-путиниста Ромы "Зверя" нашли виллу на тропических островах

16:52

Грозы налетят на часть областей: какой будет погода в Украине в первые дни сентября

16:26

В МИД отвесили Орбану "оплеуху": жестко поставили на место друга Путина

16:12

Крайне нужны в войсках: офицер пояснил, кого будут призывать в ВСУ в сентябре

16:11

Потрясный рецепт закуски: невозможно вкусные лепешки из 2 ингредиентов

16:10

Пригожин с того света не дает Путину покоя, будет новый бунт ЧВК "Вагнера" – Жданов

16:09

Виталий Портников. Самолеты пылают в ПсковеВидеоблоги

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять