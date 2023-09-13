Когда будут баллистические и крылатые ракеты в Украине

Есть предпосылки для того, чтобы основным вариантом успеха стало именно украинское наступление.

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Ракеты АТАСМЅ и TAURUS / коллаж Главред, фото Выкипедия

Последовало оживление по поставке нам такого крайне необходимого оружия как баллистические ракеты АТАСМЅ и крылатые ракеты Таурус. А почему, собственно, именно сейчас?

Надо понимать, как работает политика в Европе и особенно в США — накануне президентских выборов. Политическим лидерам надо "продавать" своим гражданам истории успеха. И здесь есть два взаимоисключающих варианта.

Первый: нам помогают современным оружием, и ВСУ успешно продвигаются, освобождая оккупированные территории. То есть, есть результаты, которыми можно отчитываться.

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Второй: заметного продвижения ВСУ нет. Тогда наши партнеры настаивают в начале мирных переговоров, которые в имеющихся условиях могут быть только невыгодными для Украины. Но мерные переговоры - это тоже история, которую можно продавать избирателям как успех на пути прекращения кровопролития!

То есть, все зависит от ситуации на фронтах, на чем я постоянно настаиваю.

И сейчас мы и западные партнеры видим, что наши Вооруженные силы идут вперед под Донецком, под Бахмутом, на Мариупольском направлении. Есть дроновые атаки военно-промышленных объектов на территории врага. ГУР и СБУ проводят успешные диверсионные операции на оккупированных территориях, в частности, взятые под контроль "вышки Бойко", которые враг превратил в площадки для дальней радиолокационной разведки и контроля Черноморского бассейна.

То есть, есть предпосылки для того, чтобы основным вариантом успеха стало именно украинское наступление. И Запад постепенно начинает переориентироваться, точнее, возвращаться к нему. Поэтому и ускоряются действия по поставке ракет разных типов. И это хорошо.

Кстати, не разделяю определенного фатализма относительно влияния погодных условий на наше наступление. Да, когда пойдут дожди, потом снег, но еще будет плюсовая температура, украинские черноземы превратятся в сплошную грязь. Но это на месяц-полтора. Потом грунт подмерзнет, и бронетехника по нему двигаться сможет.

Часть бронетранспортеров попадает к нам из северных стран, там есть утепление. Да и в целом, западная бронетехника значительно лучше приспособлена к различным погодным условиям. Сравните: наши наступают в теплых БМП, в НАТОвском обмундировании, которое защищает от влаги и Морозов (такое есть у наших УСН), а вражеская пехота мерзнет в холодных окопах...

Поэтому наше наступление может остановиться только тогда, когда будут исчерпаны резервы. Так что продолжаем медленно, тяжело, с большими потерями, но двигаться к победе.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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