Книга оккупанта Филатьева: меньше паранойи

Оккупант Филатьев

В россии вышла книга десантника Павла Филатьева о войне в Украине. Сейчас у нас начали разгонять тему, что это очередная информационная операция россиян. Это не правда. Во-первых, написанное в книге полностью коррелирует с перехватами, которые мы получали в период февраля - апреля. Во-вторых, книга содержит столько вредных для кремля месседжей, что ни один фсбшник в мире не позволил бы ей появиться на свет. Поэтому меньше паранойи, странно, что такая книга появилась только сейчас, а не раньше. Сделал свою подборку цитат из этой книги.

Если бы не мы напали на Украину то она напала на нас?" Многие вторят телевизору о том что мы нанесли упреждающий удар, но как можно поверить в то что Украина бы напала на Россию, на Крым, если ВСУ даже не смогли удержать свои границы, они ведут войну в обороне неся огромные потери, любому известно что война в обороне легче, чем ведение атакующих действий. Как эта страна которая с трудом обороняется, медленно но теряя свои территории могла бы нападать? И не проще ли было бы нашей армии усилить границы и оборону вокруг Украины и в случае их нападения встретить противника в обороне, разбить их наступательный потенциал и перейти в контратаку, ведь в таком случае наши потери были бы гораздо меньше, а мировая общественность не смогла бы обвинить Россию агрессором и прославить нашу страну как оккупанта и захватчика. Выходит то что Украина собиралась нападать на Россию тоже не правда?

Как граждане США смогли остановить войну во Вьетнаме! А что сделал ты? Ты сбежал! Заявив всему миру что армия не твоя! Что тебе стыдно за нацию! Что тебе стыдно за президента который стал Царем из-за твоего бездействия и трусости! Ты плебей! Ты не достоин быть гражданином! Мне стыдно за тебя, точно также как стыдно за своё бездарное командование думающее лишь о своей жопе, точно также как стыдно за правительство думающее лишь о себе и забывшее о народе, как за президента оторвавшегося от реальности, точно также мне стыдно за тебя носящего паспорт гражданина РФ, но прятавшегося и не способного ни на что кроме нытья, ты и есть раб и продукт испорченной системы

Спустя годы, когда наш народ будет истощён от войны и нищеты, когда уже до всех снова дойдёт, как ужасна война, когда мы будем голодать, когда бюджетники снова перестанут получать зарплату, т.к. государство обанкротилось, тогда дойдёт до всех, но ничего изменить уже будет нельзя. Россия сама развалиться, а потом к ней приедут добрые дяди с Запада которым пугали детей и Китая, протянут руку помощи в обмен на земли и ресурсы…

Я не вижу в окопах детей Скобеевой, Соловьева, Киселева, Рогозина, Лаврова, Медведева, за то постоянно слышу от них призывы убивать. Сын какого депутата Думы находиться на войне? Их дети более талантливые и умные чем дети рабочих и крестьян? Или родители не желают им такой судьбы как у нас, когда многие едут туда потому что это хоть какой-то шанс заработать.

Но как не странно общаясь с людьми которые были на Украине до войны, мне никто вживую не смог вспомнить конкретного случая о том что его кто-то как-то ущемлял или обижал за то что он имеет русскую фамилию или не умеет говорить по украински. А какие-то единичные случаи бытовых конфликтов на национальной почве, можно найти в любой стране мира

Половина моих ребят переодевались и ходили в украинской форме потому что она более качественная и удобная, либо своя была изношена, а наша великая страна не способна одеть, оснастить и накормить собственную армию.

Пехота была странно одета, старые каски и старый камуфляж, как оказалось позже это были мобилизованные из ДНР… Мы на них смотрели свысока понимая что толку от них особо не будет, большинству было около 45 лет и сюда их притащили силой.

Снова по нам обстрел артиллерии не понятно кто и откуда. Прячась в лесополосе под большим деревом, кто-то обращается к офицеру прячущемуся за этим же деревом товарищ майор, что делать?" Ответ "я не ебу что делать, я не комбат, я замполит!". Все понятно, другого ответа никто и не ожидал.

Как оказалось на Урале котором я ехал не было тормозов и когда перед водителем резко остановилась машина, то он принял решение уйти вправо врезавшись в забор

К слову насчёт 3 млн. , мы их называем "Путинскими", согласно указу о получении травм, контузий, увечий, ранений участникам спецоперации на Украине, так вот их перестали платить выбирая пострадавших странным образом, когда у человека уж совсем все серьезно, кому то осколок не достаточно глубоко вошёл в тело и ничего не платят, а кому то выплатили за сломанный палец в первые дни войны.