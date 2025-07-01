КНДР перебрасывает элитные войска для войны с Украиной – что задумал Путин

Россия вынуждена просить войска у КНДР, потому что "мяса" у нее много, а вот боевых подразделений мало. Москва будет решать несколько вопросов одновременно.

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Россия получит от КНДР новую порцию войск – элитных, мотивированных и с боевым опытом / Коллаж: Главред, фото: KCNA, Yonhap

Северная Корея отправит в Россию для участия в войне против Украины своих военнослужащих. Причем речь идет о 25 тысячах северных корейцев. Когда говорят о том, что это в основном будут строители и другие "комбайнеры", скорее всего, это легендирование.

25 тысяч – это серьезная группировка войск, учитывая, что в Курской области остается до 11 тысяч северных корейцев. То есть общая численность войск КНДР, которые будут участвовать в войне против Украины, уже будет составлять более 30 тысяч.

Перебрасывая такую группировку войск КНДР на Курщину, Россия будет решать несколько вопросов одновременно.

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Первый – это высвобождение оперативных резервов из числа оперативно-тактических группировок Суджа и Белгород, которые сейчас благодаря действиям Сил обороны Украины Теткинском и Глушковском районах Курской области фактически заблокированы. И заблокированы там по меньшей мере 50 тысяч российских военных. Воины КНДР фактически займут место россиян в Курской области и, таким образом, позволят российскому командованию перебросить на линию боевого соприкосновения в Сумскую и Харьковскую области дополнительные подразделения.

Сейчас россияне не имеют тактических успехов ни на Сумщине, ни на Харьковщине. Идея Путина о создании "буферной зоны" провалилась: по замыслу российского диктатора, глубина продвижения российских войск в Сумской и Харьковской областях должна была бы составлять 10-20 км, но им удалось продвинуться максимум на 6 км.

Второй – войска КНДР будут принимать непосредственное участие в боевых действиях на Курщине против подразделений Сил обороны Украины. Сейчас мы контролируем на Курщине около 90 кв км, и это Глушковский и Теткинский районы. Причем в Теткинском районе есть угроза оперативного окружения российской группировки – 56-го парашютно-десантного полка, и это признают даже сами россияне.

Следует отметить, что подразделения северокорейских солдат достаточно боеспособны. К тому же это подразделения штурмового корпуса – элита войск КНДР, имеющая боевой опыт. Несмотря на то, что нам пытаются рассказать, что армия КНДР образца 50-х годов, это не так. Спецподразделения армии КНДР участвовали в локальных конфликтах за пределами КНДР: на Африканском континенте и в странах Ближнего Востока. Кстати, те самые тоннели ХАМАС и Хезболлы были построены инженерами КНДР.

К тому же военнослужащие КНДР мотивированы и очень идейны. Кроме того, они прекрасно понимают, что невыполнение приказов может караться уголовным преследованием семей, оставшихся на территории КНДР.

Скорее всего, северокорейские военнослужащие будут выполнять задачи автономно, то есть независимо от российских подразделений. Они уже прошли испытания в Курской области, в частности в боях вблизи Плехово, когда их в пешем порядке бросили на наши позиции без огневого прикрытия. То есть они прекрасно понимают тактику ведения боя с учетом специфики российско-украинской войны.

Еще раз подчеркиваю, около 11 тысяч северных корейцев остаются в Курской области, и они будут делиться боевым опытом со своими коллегами. Этот контингент уже имеет боевой опыт и ориентируется на местности, то есть четко понимает театр боевых действий. Следовательно, отпадает и языковой барьер, и потребность во взаимодействии с подразделениями российских войск. То есть войска КНДР усиливают присутствие с учетом предыдущих ошибок. По крайней мере я так понимаю, их будут использовать исключительно автономно, и это может создать достаточно серьезные проблемы.

Россия ограничена в моменте использования подразделений армии КНДР исключительно территорией РФ. Все попытки Москвы масштабировать участие войск КНДР непосредственно на территории Украины, если это новые территории, в соответствии с указом российского диктатора и конституции РФ. Эта ситуация не найдет понимания ни в США, ни в других ведущих странах мира. Возможны последствия, но прежде всего не для КНДР, которая и так под экономическим давлением, а для Российской Федерации. Россияне это прекрасно понимают и боятся последствий.

Таким образом, речь идет о значительном количестве военнослужащих КНДР. Задачи, которые будут выполняться: высвобождение оперативных резервов, выдавливание подразделений Сил обороны Украины, а также отработка боевого слаживания войск КНДР в условиях реальных боевых действий.

Почему Россия вынуждена просить помощи людьми у КНДР? Проблема и потому, что "мяса" много, а боевых подразделений мало. Они же в основном воюют в качестве штурмовиков. Морские пехотинцы, десантники и спецназ – наиболее подготовленные элитные подразделения. Но у них не тот функционал. То есть морская пехота - это захват плацдармов до получения основных сил. Так что это единичный товар, а их используют как микроскоп для забивания гвоздей. Если уж дошло до того, что Россия бросает в бой спецназовцев Росгвардии, то это свидетельствует об общей нехватке боеспособных подразделений. Так, например, недавно РФ под Торецк перебросила антитеррористические подразделения, это нонсенс.

Посмотрите, кто сейчас на Курщине и Сумщине? 44 корпус Ленинградского военного округа, то есть из тыловых районов. А Ленинградская область - это граница со странами НАТО. Балтийские страны кричат об усилении российского присутствия, а россияне, наоборот, перебрасывают из этих районов войска непосредственно в зону боевых действий. Поэтому боеспособных подразделений у России мало.

Зато солдаты КНДР обучены, мотивированы, а главное – им не надо платить. Если одноразовые премии россиян на момент заключения контракта составляют до 6 миллионов. Именно поэтому и денег в бюджете не так уж и много. Так, например, в Башкирии разовые выплаты составляют 1,5 миллиона. Все это серьезный сигнал о том, что с деньгами уже большие проблемы. А с КНДР Россия может рассчитаться нефтью и военными технологиями. Представьте себе 30 тысяч солдат, которым не надо платить – это серьезные деньги, поэтому экономия для бюджета. А тут еще мотивированные и подготовленные воины, которые не задают лишних вопросов. А главное – их гибель не вызовет социального напряжения в РФ. Ведь когда приходит цинковый гроб, то первые мысли не о белой "Ладе", а возникает вопрос – "а на хрен нам эта война?". Поэтому никаких политических последствий для Путина.

Более того, учитывая, что численность армии КНДР – 1 миллион, и это только сухопутных войск. Представьте себе сколько резерва можно перебрасывать.

Северные корейцы нужны России, чтобы в июле-августе продолжать ее наступление, а линия фронта уже увеличена на 200 км. Россияне давят, и, к сожалению, имеют определенные тактические успехи.

В рамках этого наступления россияне будут пытаться достичь выхода на административные границы Днепропетровской области (Новопавловское и Покровское направления) с целью военно-политического давления на наше руководство во время переговоров о возможности масштабирования театра боевых действий за счет Днепропетровской области.

Противник будет решать два вопроса:

во-первых, установление контроля над территорией Донецкой области, которая до сих пор под контролем ВСУ, и попытка масштабирования театра боевых действий за счет Днепропетровской области;

во-вторых, и это главная задача врага – установить контроль над локациями: Покровск, Константиновка, трасса Бахмут-Константиновка, а также Торецк. Россия точно попытается за летний период взять Константиновку.

Я скептически оцениваю возможность россиян достичь целей нынешнего наступления. Ведь речь идет о крупных промышленных городах, а поскольку там были подготовлены инженерные сооружения, то "этот дождь надолго".

Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело", специально для Главреда

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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